El libro en la sociedad contemporánea (*)

Lilián Hirigoyen

31.05.2017

¿Hay algo más hermoso que un libro? ¿Algo más fascinante que volver tangible lo intangible cuando la imaginación se traduce en palabras?

Los escritores tenemos, evidentemente, una íntima relación con el libro, ya sea porque en el imaginario es lo que específicamente nos hace escritores, sea porque significa la materialización de lo que creamos, que sería, casi, casi, como el equivalente intelectual de parir un hijo.

Ahora, a pesar de esta intimidad inseparable, de este vínculo de amor profundo, nuestra relación con ellos no siempre es fluida, ni todo lo cordial que podría esperarse, porque editar, para los escritores, tarde o temprano significará mucho más que la pura satisfacción y el logro, y se mezclará con algo tan mundano y prosaico como el dinero.

¿Qué es ser un escritor? Mejor aún, ¿cuándo se alcanza esa denominación? ¿Cuál es el punto exacto que determina la delicada separación entre un amante de la letras de un escritor con todas las letras?

En algún momento se buscó llegar a esa definición. La Casa de los Escritores por ejemplo, es una asociación civil sin fines de lucro que, según su estatuto y cito textual, "agrupa a escritores uruguayos -cualquiera sea su lugar de residencia- y extranjeros residentes en el país, que tengan obra édita o inédita hecha pública por algún medio." El Colegio de Escritores, de reciente formación, requiere para asociarse haber publicado dos libros o en su defecto, que se satisfaga una exposición pública equivalente de su producción textual, a través de medios como: páginas de internet de reconocida existencia; revistas u otra clase de publicaciones periódicas en las que regularmente, con una acumulación significativa, el solicitante haya hecho públicos sus trabajos textuales.

Excluidos los escritores de la ley 18.384, conocida comúnmente como "ley del artista", que determina cómo establecer un cómputo de servicios para determinar una trayectoria pública constante y así llegar a las condiciones que generen derecho jubilatorio, pensionario etc., se formó un grupo de trabajo con el fin de presentar un proyecto que modificara la ley y que permitiera nuestra inclusión. Al establecerse, hace un par de años, reuniones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el MEC y el Banco de Previsión Social, se planteó de entrada una definición que nos enmarcara para determinar así quién es escritor. Según las conclusiones a las que primariamente se llegaron, la manera más rápida y exacta de demostrarlo a lo largo de los años es a través de los libros publicados.

Hoy, con la modernidad líquida, se ha complejizado aún más el tema, porque si dejamos de lado el e-book y el libro papel (ambos con el debido registro y fácilmente comprobables) ¿cuánto deberá una obra permanecer en blogs, web, fotologs, etc. para demostrar una actividad constante en la escritura? Este es un tema que tarde o temprano los escritores deberemos encarar de alguna forma, al igual que el de la edición, escollo no menor cuando hay que llevarla a la práctica, pues los costos, justificados o no, suelen ser importantes. Esperando por el reflote del Instituto del Libro, por una política de edición que no vuelva la publicación algo inaccesible, por un diálogo entre todas las partes, para que la visibilidad de los autores uruguayos a través de los libros no sólo llegue a las vidrieras sino también a las escuelas, liceos, bibliotecas y ámbitos donde la articulación sea posible, transitamos un poco a ciegas hacia un horizonte que todavía no tiene una senda trazada.

Así que, por todo esto y porque los libros, en cualquier soporte, son nuestra carta de presentación en sociedad (por decirlo de alguna forma) y posiblemente, más próximo que lejano, también lo serán para que la ley nos reconozca como tales, no hay manera posible de deslindar nuestro insoluble nexo con ellos.

Lo que sí debemos recalcar es que nuestra vínculo no es meramente romántico, ni nace solamente del logro último y material de nuestra inspiración (que por cierto lo es también, ¿por qué negarlo?), sino que el libro resulta ser el instrumento que tarde o temprano marcará el distintivo de un colectivo con obligaciones y derechos ante la sociedad que integra ya que sin el concurso del primer eslabón de esta cadena (o sea, el escritor) no hay obra y sin ella, todo el tejido laboral que se construye a partir de su escritura (edición, distribución, etc.), se disolvería quedando en la nada.

Este contacto concreto, material y económico, ajeno a la magia que los libros destilan, existe, y no lo negamos, aunque todos y sobre todo nosotros, los que escribimos, prefiramos relacionarnos con la otra faceta, el otro nexo, más intenso, más dinámico: el que estimula con el oropel de la frase envolvente o con el brillo de la gema del verso que socava.

Porque, ¿qué sería de la memoria colectiva sin los libros? ¿Qué, de la posibilidad de mezclarse en tramas urdidas por la imaginación de alguien a quien la mera realidad que transcurre no le es suficiente? ¿Cómo poder caminar como si fuera real, siendo simplemente uno más, entre pueblos hace tanto tiempo desaparecidos o conocer ciudades derruidas como si el tiempo, invertido el recorrido de las agujas, trajera al presente el bullicio de sus calles? ¿Cómo podría uno estremecerse hasta la fibra más oculta sin la posibilidad de leer a un poeta que apunta y da en el blanco? Un libro es una máquina del tiempo, una conciencia que grita, un diálogo que recuerda, una pesadilla que retorna, una memoria que no olvida, el llanto de una vida que surge, el crimen nunca llevado a cabo o el andamiaje de una guerra que destroza.

Hundirse en las páginas que una misma ha escrito tiene el efecto de un elixir, sumergirse en el texto que otro ha escrito es como saborear un licor dulcísimo y perfumado.

"No hay mejor fragata que un libro para llevarnos a tierras lejanas", decía Emily Dickinson. Son compañeros de ruta -agrego- hacia una Ítaca de la que nos habla Constantin Kavafis. Nunca apresuraremos el viaje con ellos, porque leer será siempre un alto que acelere o enlentezca el tiempo en el camino y ya que no será Ítaca la que nos haga ricos, será el bagaje maravilloso de las lecturas el tesoro acumulado en la travesía emprendida para llegar a la mítica isla que nos espera.

Y porque se hace imprescindible leer para que el mundo no nos devore con su vorágine de vivir el ahora y después se verá; y porque un libro, electrónico o de papel, es capaz de generar siempre una nueva pregunta ante la última respuesta, termino mi intervención de hoy con un pensamiento de nuestro Vaz Ferreira, siempre vigente y penetrante: "Cuando un hombre ha leído y pensado mucho, sus maneras de no entender son infinitamente más profundas e inteligentes que sus maneras de entender..."

(*) Intervención en la Mesa Redonda "El libro en la sociedad contemporánea", con motivo del Día Nacional del Libro - Facultad de Información y Comunicación (FIC), 26 de mayo de 2017.