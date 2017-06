Hasta muy ProntoLos uruguayos en nunca jamásEl marketing del miedoLas muertes en el mundoEn el barro por unanimidadEl libro en la sociedad contemporánea (*)La lucha por la dignidadLogística y Desarrollo de las FF.AA.Asignaciones familiares: cuando se busca promover el clientelismo políticoEl periplo de Trump*Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club BandRodolfo Nin Nova. (Abordando eso gris, que parece la teoría)¡Si yo tuviera un bidé!¿Hasta cuándo los silencios?50 Años de la unificación de Jerusalem ¿Eterna y sagrada?Pero entonces ¿estoy enfermo o no?De esto no se habla: el precio de los medicamentosMarcapasos y regulación cardíacaUruguay: construyendo su mejor historiaCorrecto, incorrecto, consensoEl "macrismo", fenómeno no exportableDeformación de públicos. Sobre la indigestión culturalLos primeros cien días de Trump: lo único previsible es su imprevisibilidad¿Dónde está la rebeldía?Se nos vienen los ultras...Venezuela, la izquierda y el poder corrompidoLa historia oficial¿Será cuestión del nombre?Cuchillo de Palo: GernikaSin viento de colaEn Iom Hashoa, a los negadores y antisemitasEstudiantes, a los librosVamos malEl último chance de Nicolás MaduroCuando llueve y cuando no, también

Las muertes en el mundo

William Marino

01.06.2017

Como todas las cosas de este mundo, hay muertes y muertes. Una cosa es que te mate una bala en Venezuela, entonces la culpa es del gobierno de Maduro y otra muy distinta es que te maten en Brasil, entonces ahí miramos para otro lado y buscamos otros culpable, pues Temer es el “santo” de la película y es de derecha.

Una cosa son las continuas provocaciones de los EE.UU. al cual pocos son los que le hacen frente y otra muy distinta, es cuando la Rep. Popular de Corea, prueba un cohete, entonces ahí salen todos los cipayos del mundo, cual focas, a decir que hay que matar a todos los coreanos del norte, pues son una amenaza para el mundo. Sera tal vez porque Corea del Norte está cerca de los EE.UU. y lo está rodeando con su poderosa flota marítima, tanto por el Atlántico como por el Pacifico. Tal vez será porque Corea del Norte tiro las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, provocando más de 250.000 muertos civiles. ¿Sera por eso que está preocupado Japón? ¿Sera porque solo hay atentados en Europa y por eso solo se contabilizan los del mundo occidental y cristiano? ¿Los millones de muertos en África y Asia, no se contabilizan?

En Medio Oriente, también hay grandes problemas, las potencias occidentales se quieren apoderar de las riquezas naturales, algunas que saltan a la vista, como el petróleo, otras no tanto para el común de la gente, como lo puede ser el oro, el coltan o las "tierras raras". Por eso se lucha y se mata, es decir se puede asesinar pueblos enteros, con inventos de todo tipo. Los gobiernos de los EE.UU. a través del tiempo son capaces de todo, no vayamos muy lejos. En el gobierno de James Carter (1976-1980) los EE.UU. fomentan las guerras internas y envían tropas a El Salvador, Guatemala, Angola y Paquistán. En el gobierno de Georges Bush (1988-1992) fomentara la guerra del golfo, invadirá Panamá y Somalia. Entre 1992 y el 2001 estará en la presidencia Bill Clinton, donde fomento y participo en forma activa la guerra de los Balcanes, que significo la destrucción de Yugoeslavia, invadiendo Sudan, Ruanda, donde se cometió uno de los mayores genocidio del áfrica de los últimos años. George Bush, hijo (2001-2009) invadirá Afganistán e Irak, comenzando, por lo menos de manera más visible, a través de la CIA, MOSSAD y otros servicios de inteligencia la creación del ISIS más conocido como el Estado Islámico. Con Obama, el presidente inocentón, será el más guerra fomentara, en busca del oro negro, serán en Libia, Siria, Ucrania, Yemen, Afganistán. Sin olvidar que reafirmara las bases Americanas en Europa, en Colombia, Haití, Sudan y otros lugares del mundo. Los EE.UU. necesitan de la guerra, como el pez el agua. Desde su fundación como estado, jamás tuvo un día de paz con el mundo, siempre en guerra, de conquista de algo, territorios o nuevas riquezas. Sus industrias de armamento siempre trabajan al tope, al igual que sus servicios de información e inteligencia, llamen como se llamen. Pero hoy ellos lo saben, ¿lo sabrán?, que una guerra a escala mundiales el fin de la Humanidad. En octubre del 1962, la crisis de los misiles, el mundo vio de cerca que podría suceder, si se desataba una guerra, hacia solo 17 años, de Hiroshima y Nagasaki, por eso las conversaciones de Paz dio como resultado que en los 1968 se firmara el Tratado de No proliferación Nuclear, por parte de los principales países. Luego vendrán tratados como el firmado en 1987 por Reagan y Gorbachov, sobre los misiles de medio alcance. El tratado de reducción de armas estratégicas ofensivas, fue firmado entre Dimitri Medvedev y Obama en el 2010. Pero poca atención le están prestando tanto Rusia como los EE.UU. a esos tratados, es mas algunos de estos tratado están próximo a caducar, hay que ampliarlos en el tiempo y eso en apariencia nadie lo ve como una necesidad, más que nada luego de la guerra, comenzada en Ucrania, pero también lo que sucede en Siria, Irak, Nigeria, Afganistán, Yemen que son solo algunas de las guerras que hoy se habla. Otra gran guerra olvidada es la de Sudan del Sur, comenzó en diciembre del 2013 y hace tres que la ONU tiene más de 10.000 soldados estacionados en ese territorio, especialmente en Yuba su capital. Como toda guerra en el África, está también se transformo en religiosa, tribal y étnica. No es que se está allí para proteger al pueblo sudanés, están allí para proteger a las grandes empresas transnacionales de países como la India, China, Suecia, Canadá, Francia, que explotan el petróleo, el oro, el coltan entre otros minerales y que las mismas no sean tomadas, por la "chusma", o sea las etnias más desprotegidas. En esa zona, Sudan del Sur, hoy se están cometiendo atrocidades, que muchos la catalogan como un genocidio contra la etnia de los Nuer, por parte del Presidente Salva Kiir, que pertenece a la etnia de los Dinka. El genocidio ya está en marcha, al igual que en Ruanda (1994) que en unos 100 días la etnia Hutu mató más de un millón de mujeres, hombres y niños de la etnia Tutsi. Para el exterminio se usa todo, el asesinato, la violación, la esclavitud, el hambre, las epidemias. Esta es una de las guerras que el mundo, en especial la ONU, los países ricos y los grandes medios de comunicación, miran para el costado. Aunque las muertes pueden superar ya en cuatro años el millón de personas y más de tres millones de desplazados. Por eso decimos como al principio hay muertos y muertos, según de qué país sean.