Hasta muy Pronto

Juan Raúl Ferreira

01.06.2017

Mañana viernes 2 de junio seré sometido a una cirugía. Nada de mayor riesgo y muy común para los hombres luego de los sesenta, por suerte me hice exámenes con regularidad y a tiempo. Ya estoy veterano, 64.

En manos de muy buenos médicos, la operación no conlleva más riesgos que los del día a día de cada uno. Pero si trae aparejado una recuperación lenta... muy lenta. Más si uno desea, como yo quisiera, seguir la lucha al otro día de la sala de operaciones. Pero es importante quedar lo más cerca a un cero KM. Solo así podré trabajar con más energía aún, por aquellas cosas en las que creo. Ello implica que durante poco más de un mes deberé permanecer en reposo, con una sonda. Eso si quiero salir mejor que cuando entré, y así va a ser.

Creo igual que más importante que el 0 Km es en un plazo razonable, aún después de reintegrarme, son 30 kilos menos. Lo tengo claro, por favor no hace falta sumarse a esta demanda. Es tremendo cómo me he dejado estar. Eso también será un: NUNCA MAS.

Esta intervención me va a impedir hacer las cosas que mas me gustan. Organizar actividades, ir a las actividades que organizan otros, salir a los barrios: Municipios, Juntas Vecinales. Ayudar a la memoria histórica. (ayer filmamos con Belela, Oscar Bolioli, el Pastor Ademar etc. s/ el rol de las Iglesias en la lucha por la libertad). Tremendo de ese orgullo de todos que es Nicolás Iglesias. Termine a tiempo un capítulo del nuevo de la vida de Zelmar. Estoy escribiendo con la invalorable ayuda de Lis Vignolo, un libro sobre el Cóndor y el Aguila. El Cóndor que se llevó la vida de tantos latino americanos, y el Aguila (Bold Eagle) que la financio e instrumentó desde el Norte.

Durante mi convalecencia habrán actividades de las que no podré participar, desde ya: La Asamblea Nacional de Derechos Humanos 2017, el homenaje a Ramón Cabrera (Jesús), la presentación del libro coordinado por Gerardo Caetano sobre Zelmar Michelini, del cual soy autor de uno de los capítulos. El aniversario de nuestro regreso junto a Wilson a Uruguay el 16 de junio.

Esta última fecha, una año más a la que no me han invitado pero iría. Curiosamente algunos actos lo organiza gente que no quiso estar y han alterado el logotipo que el propio Wilson diseñó. No importa que a MI no me inviten. Es casi una tontería, vine con él fui preso y nos alojaron en cuarteles diferentes. ¿Que cambia como fue la Historia que la cuenten de un modo u otro!

Lo que si apelo, en tanto el año pasado un orador dijo "Esta fecha se puede festejar a diversos modo, a nivel supra partidario o a nivel partidario. A mi me gusta festejarlo partidariamente." Con la verdad histórica no se puede tirar mucho de la pilota. " Este no puede ser un acto partidario, debe ser un acto nacional " (WFA 24 de mayo de 1984). Otro orador en broma dijo "vamos a decir que Juan Raúl vino, si no se ofende." EL Prof Juan Pivel Devoto, Presidente por entonces del H. Directorio del Partido Nacional, tuvo la generosidad de llamar la jornada "DIA DEL REENCUENTRO Y LA UNIDAD NACIONAL: Regreso de Wilson y Juan Raúl". Hay un video que incluso borra en su nueva edición uno de los dos helicópteros. En el mundo de hoy asusta que otros tengan miedo a la verdad.

Pero no es un tema de protagonismos individuales. Es un tema que tiene que ver con cómo se construyó la democracia que hoy gozamos. Nosotros apenas lo vimos desde nuestros sendos helicópteros que nos llevaban a Trinidad y Paso de los Toros respectivamente. Pero luego vimos fotos y videos. La Avenida Libertador era un mar humano, a pesar de la campaña de intimidación que que se echó a andar. Hay varios monumentos en Montevideo que recuerdan el hecho: uno en el puerto, una piedra de la memoria a la entrada del mismo, un monolito en la Plaza Isabel la Católica donde se convocó a la gente y uno en la Explanada Municipal, donde se re encontró con su pueblo el 1o de diciembre.

Y eran banderas nacionales, del Partido Nacional y del Frente Amplio, flameando juntas. Y en un acto digno de destacar, a pesar de la legítima decisión del Partido Colorado de no participar, Maneco Flores Mora y su hijo Manuel (Manolo) recorrieron sobre un jeep toda la Avenida rodeados de banderas de la Corriente Batllista Independiente (CBI, grupo liderado por el más joven de los Flores).

Apelo a la cordura y la verdad histórica y pido de corazón que a todos los actos se invite, como hizo Wilson, en la fecha que se conmemora, a todo los uruguayos que se sientan emocionados con el episodio a participar y convocar a los mismos. Y por qué no a los familiares de Maneco, especialmente su hijo Manuel a estar en primera fila junto a miembros de todos los partidos que echaron sus banderas al viento.

Y mencionar, ¿por qué no? a alguien que en este mundo de encuentros y desencuentros la vida no nos dio la chance de reconciliarnos: José Germán Araújo, que vino en el barco y aclaró que no lo hacía como periodista sino como dirigente de Frente Amplio.

No marginar a nadie. Así le sea a los pueblos marginan y polarizan. Miremos nuestros dos vecinos... Qué uruguayo no recuerdo qué hizo y donde estaba ese día. Los contemporáneos obviamente. Pero también están los que me paran para contarme dónde estaban sus padres o abuelos...

Y seguro habrá otros hechos que sentiré cerca y no podré estar. Sepan perdonarlo. Y que esa frustración de no estar juntos en estas fechas y otras que surjan me permitan salir de la enfermedad más convencido y con más fuerzas que antes.

Hasta muy pronto.



Dr. Juan Raúl Ferreira