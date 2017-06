El problema no es la salida de Temer sino. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Hasta muy ProntoLos uruguayos en nunca jamásEl marketing del miedoLas muertes en el mundoEn el barro por unanimidadEl libro en la sociedad contemporánea (*)La lucha por la dignidadLogística y Desarrollo de las FF.AA.Asignaciones familiares: cuando se busca promover el clientelismo políticoEl periplo de Trump*Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band¡Si yo tuviera un bidé!¿Hasta cuándo los silencios?50 Años de la unificación de Jerusalem ¿Eterna y sagrada?Pero entonces ¿estoy enfermo o no?De esto no se habla: el precio de los medicamentosMarcapasos y regulación cardíacaUruguay: construyendo su mejor historiaCorrecto, incorrecto, consensoEl "macrismo", fenómeno no exportableDeformación de públicos. Sobre la indigestión culturalLos primeros cien días de Trump: lo único previsible es su imprevisibilidad¿Dónde está la rebeldía?Se nos vienen los ultras...Venezuela, la izquierda y el poder corrompidoLa historia oficial¿Será cuestión del nombre?Cuchillo de Palo: GernikaSin viento de colaEn Iom Hashoa, a los negadores y antisemitasEstudiantes, a los librosVamos malEl último chance de Nicolás MaduroCuando llueve y cuando no, también

MUNDIAL SUB20

El inmenso Mele pone a Uruguay en semifinales

04.06.2017

DAEJEON (Uypress)- Después de empatar los '90 2 a 2, y un extenuante alargue, en la definición por penales, el arquero uruguayo atajó y puso a Uruguay entre los 4 mejores del mundial.

Santiago Mele atajó tres penales y fue la figura descollante de la definición.

El partido tuvo el peor comienzo posible. Un gol de arranque trastoca todos los planes, suelen decir en el fútbol, y eso le ocurrió a Uruguay en el juego ante Portugal por los cuartos de final del Mundial sub 20.



Los portugueses madrugaron a la Celeste al minuto tras presionar a Federico Valverde y robarle un balón en campo uruguayo y habilitar a Xade Silva, que encaró a Santiago Mele y le marcó la apertura con una buena definición.



No había pasado el primer minuto de juego cuando Uruguay ya estaba abajo en el marcador y había perdido el invicto en su arco en esta Copa del Mundo.



El golpe se sintió pero los de Fabián Coito supieron sobreponerse y salieron con actitud a buscar el empate. Marcelo Saracchi, uno de los mejores jugadores del primer tiempo, protagonizó la primera jugada de peligro a los 13'. Un centro desde el sector izquierdo casi encuentra a Agustín Rogel que no llegó por centimetros.



La Celeste continuó insistiendo sobre el arco de Costa y a los 16' tuvo su premio. Un córner de Valverde encontró a Schiappacasse, que conectó pero la pelota dio en el travesaño. Bueno, atento al rebote, apareció solo sobre la línea del arco y anotó el empate.



Uruguay continuó buscando el tanto pero no pudo concretar sus ocasiones y sufrió en cada oportunidad que Bruno Xadas tomó contacto con el balón.



Cerca del final, cuando el partido parecía que iba a irse al descanso con un empate, apareció Diego Goncalves para anotar un golazo y poner el 2-1. El volante portugués recibió un balón en el sector izquierdo, llegó en paralelo y remató de gran forma. Mele voló para la foto ya que nada pudo hacer.

La receta del primer tiempo se repitió en el segundo pero de forma opuesta. Fue Uruguay el que salió enchufado y aprovechó los primeros minutos para dar el golpe.



Una jugada desde el sector derecho cayó en los pies de Agustín Canobbio, que controló pero no pudo rematar. El árbitro, en una jugada que pareció una incidencia normal, sancionó penal. Las cámaras televisivas le dieron la razón ya que hubo un pisotón al jugador celeste.



Federico Valverde, que tuvo un error en la primera jugada que derivó en el tanto portugués, se tomó revancha y no perdonó. Con un buen remate marcó el 2-2 y cambió la forma de encarar el segundo tiempo.



El segundo tiempo bajó en chances de peligro sobre los arcos pero tuvo bastante intensidad. La Celeste no pudo encontrar los circuitos ya que Portugal lo controló de buena manera. El ingreso de Rodrigo Amaral buscó generar más fútbol pero el jugador no dispuso de muchas chances.



