El Partido Independiente marca la cancha y se despega del resto de la oposición

07.06.2017

MONTEVIDEO (Uypress) -El Partido Independiente, que lidera el senador Pablo Mieres, marcó la cancha en el arco de la oposición cuando se negó a participar de una reunión convocada por el ex frenteamplista, Gonzalo Mujica, junto a blancos, colorados, Unidad Popular y el partido Novick “porque tenemos ideas políticas diferentes, posicionamientos diferentes, enfoques políticos diferentes”

El 31 de mayo el ex Espacio 609, Gonzalo Mujica, convocó a toda la oposición con la meta de "Las fuerzas que no están en el gobierno pueden construir una mayoría". A la reunión se sumaron blancos, colorados, de Unidad Popular y del partido de Edgardo Novick. No participó el Partido Independiente.

El senador Pablo Mieres explicó la posición de su partido y el desmarque del resto de la oposición

"Uno puede coincidir en estar en contra sobre algunas cosas del Gobierno, pero no significa eso que estemos de acuerdo con el resto de la oposición", dijo en declaraciones que recoge La República.

"No quisimos estar en esa foto",según dijo el diputado Iván Posada a El Espectador y agregó "un arco ideológico muy diferente, que va desde la Unidad Popular hasta los sectores herreristas" y "somos partidos políticos dentro de la oposición pero no somos un partido de la oposición, porque tenemos ideas políticas diferentes, posicionamientos diferentes, enfoques políticos diferentes".

"No es que no estemos dispuestos a dialogar. Lo estamos. Uno puede coincidir en estar en contra sobre algunas cosas del Gobierno, pero no significa eso que estemos de acuerdo con el resto de la oposición en lo que hay que hacer" dijo Posada a La República.

El Partido Independiente fue el único partido opositor que votó la ley de Presupuesto Nacional 2010-2015. Esta vez el senador Pablo Mieres dijo que "difícilmente votemos la Rendición de Cuentas, porque en general los partidos que no están en el Gobierno no acompañan salvo que tengan muchas coincidencias, pero veremos que viene" y agregó "podemos estar de acuerdo en ideas y medidas que el Gobierno plantee porque en una Rendición de Cuentas, son 500 o 400 artículos, entonces vos podes votar en contra en general, pero después terminas votando a favor muchos artículos, que implican mejoras en tal sentido o en tal otro, hay muchas cosas que terminás votándolas".

Pablo Mieres sí dejó claro que "nosotros no vamos a acompañar una Rendición de Cuentas que implique un aumento en el Déficit Fiscal, y tampoco vamos a acompañar una Rendición de Cuentas que promueva nuevos impuestos".