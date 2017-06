Preguntas necesarias sobre VenezuelaA 50 años de la Guerra de los Seis días¿Entonces no estoy curado?Especialistas en negar avancesEE.UU. resigna su posición de país hegemónico globalDesastres interminables y la hora del Gran BoneteEl problema no es la salida de Temer sino. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Hasta muy ProntoLos uruguayos en nunca jamásEl marketing del miedoLas muertes en el mundoEl libro en la sociedad contemporánea (*)Logística y Desarrollo de las FF.AA.El periplo de Trump*Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band¡Si yo tuviera un bidé!¿Hasta cuándo los silencios?50 Años de la unificación de Jerusalem ¿Eterna y sagrada?Pero entonces ¿estoy enfermo o no?De esto no se habla: el precio de los medicamentosMarcapasos y regulación cardíacaUruguay: construyendo su mejor historiaCorrecto, incorrecto, consensoEl "macrismo", fenómeno no exportableDeformación de públicos. Sobre la indigestión cultural¿Dónde está la rebeldía?Se nos vienen los ultras...Venezuela, la izquierda y el poder corrompidoLa historia oficial¿Será cuestión del nombre?Cuchillo de Palo: GernikaSin viento de colaEstudiantes, a los librosVamos malEl último chance de Nicolás MaduroCuando llueve y cuando no, también

Por medio de un pedido de acceso a la información pública se revelan gastos de la tarjeta corporativa de Sendic en ANCAP

08.06.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - Nuevamente ANCAP está en la agenda informativa. Esta vez es por los gastos que se produjeron con la tarjeta de crédito corporativa del ente durante la presidencia de Raúl Sendic. Según se documenta este jueves Sendic utilizó la tarjeta corporativa para comprar en tiendas de ropa, electrónica, supermercados, joyerías y librerías.

La información es consignada este jueves por los periodistas Raúl Santopietro y Guillermo Draper para el semanario Búsqueda. Allí se consigna que Raúl Sendic, "utilizó al menos una de las tarjetas corporativas que le otorgó la petrolera estatal para pagar compras en tiendas de ropa, electrónica, librerías, supermercados y locales de muebles de Uruguay y otros países del mundo".

Sendic usó la tarjeta con un apartamiento "del protocolo de uso aprobado por el Directorio en marzo del 2011, que lo limita a "gastos imprevistos que surjan en sus misiones de trabajo", según surge de un análisis de los estados de cuenta de las tarjetas Visa del Banco República que recibieron los jerarcas".

ANCAP envió a Búsqueda una "extensa documentación" pero "solo pudo analizar los gastos con las tarjetas Visa del Banco República (BROU), mientras que los estados de cuenta de las MasterCard del BROU no incluyeron información detallada".

Según se consigna Sendic usó la tarjeta para realizar 76 pagos "Unos 39 fueron comidas en restaurantes locales e internacionales, 20 cargas de combustible, cinco estadías en hoteles y dos pagos a Antel. Las restantes 10 se reparten entre tiendas de ropa y compras en el Duty Free. En agosto de 2005 gastó U$S 28 en Farmacity de Argentina, en abril de 2004 U$S 46 en el Duty Free de Panamá, en diciembre de 2006 $ 835 en John Read de Montevideo. Ya siendo presidente, en junio de 2008 compró en los Duty Free de Argentina e Italia por valores de U$S 69 y U$S 24, respectivamente; en la tiendas italianas Blue Sand por U$S 24 y Cisalfa Sport por U$S 101 y Tommy Hilfiger de Panamá por U$S 78. Y en agosto de 2008 hizo otras dos compras en los locales de Venezuela Iniciativas por U$S 141 y Sportland por U$S 22".

La nota también da cuenta de los gasto de otro directores de ANCAP entre 2005 y 2016 que, básicamente, la usaron para pagar restaurantes en comidas relacionadas a delegaciones de otras empresas, algunos hospedajes y pago de aranceles para seminarios en el exterior.