¿Por qué los ginecólogos hacemos tantas cesáreas?Preguntas necesarias sobre VenezuelaA 50 años de la Guerra de los Seis días¿Entonces no estoy curado?Especialistas en negar avancesEE.UU. resigna su posición de país hegemónico globalDesastres interminables y la hora del Gran BoneteEl problema no es la salida de Temer sino. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Hasta muy ProntoLos uruguayos en nunca jamásLas muertes en el mundoEl libro en la sociedad contemporánea (*)Logística y Desarrollo de las FF.AA.El periplo de Trump*Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band¡Si yo tuviera un bidé!¿Hasta cuándo los silencios?50 Años de la unificación de Jerusalem ¿Eterna y sagrada?Pero entonces ¿estoy enfermo o no?De esto no se habla: el precio de los medicamentosMarcapasos y regulación cardíacaUruguay: construyendo su mejor historiaCorrecto, incorrecto, consensoEl "macrismo", fenómeno no exportableDeformación de públicos. Sobre la indigestión cultural¿Dónde está la rebeldía?Se nos vienen los ultras...Venezuela, la izquierda y el poder corrompidoLa historia oficial¿Será cuestión del nombre?Cuchillo de Palo: GernikaSin viento de colaEstudiantes, a los librosVamos malEl último chance de Nicolás MaduroCuando llueve y cuando no, también

Inicio | Columnas Te encuentras en:

¿Por qué los ginecólogos hacemos tantas cesáreas?

Fabián Rodríguez Escudero

08.06.2017

La OMS ha publicado que tasas de cesárea superiores a 10% (5-15%) no se asociarían con mejores resultados maternos ni del feto y recién nacido (perinatales).

Esta declaración ha sido ampliamente criticada por los ginecólogos a nivel mundial, fundamentalmente por la debilidad de la evidencia científica que la sostiene, por lo que grupos de expertos han sugerido cifras algo superiores (15-30%) mucho más realistas y de mayor consenso. El problema es que aún tomando 30%, la tasa de cesárea en nuestro país (y en el mundo, salvo algunos países como Suecia y Finlandia que tienen cifras de 15-20%) suelen ser mayores, lo que ha despertado suspicacias en la sociedad.

¿Qué motivos llevan a los ginecólogos a hacer tantas cesáreas?

Para comenzar, es preciso tener presente que si bien el embarazo y el parto son procesos naturales y la mayoría de las veces con buen resultado, algunas madres y fetos pierden la vida durante el mismo y algunos más quedan con secuelas mínimas a muy importantes como por ejemplo la parálisis cerebral. La mortalidad materna y perinatal en Uruguay son de las mejores en América, de aproximadamente 10/100.000 nacidos vivos y de 5/1.000 respectivamente; como nacen aproximadamente 50.000 niños por año conceptualmente se puede decir que fallecen 5 madres y 250 bebés por año, y aquellos que sobreviven y quedan con secuelas no los conocemos con certeza pero son muchos más.

Con la intención de mejorar estos resultados se hacen permanentemente investigaciones científicas donde se evalúan los distintos problemas que pueden surgir en el embarazo y se observan los resultados de distintas intervenciones. Cada vez más se acumula conocimiento de que al acercarse al final del embarazo, si aparecen ciertos problemas, son mejores los resultados maternos y fetales al interrumpirlo que dejándolo continuar. Esto es más relevante en el mutualismo y seguros privados donde la maternidad cada vez se posterga más en el tiempo, y en edades mayores es más frecuente que aparezcan patologías que complican el embarazo. El problema es que lamentablemente los métodos de inducción del trabajo de parto para terminar los embarazos son bastante ineficientes, la tasa de cesáreas cuando se induce un parto es el doble de cuando se inicia en forma espontánea.

Otro problema que tenemos es el control de la salud fetal durante el trabajo de parto, que es el momento más peligroso del embarazo donde se somete a la madre y al feto al mayor estrés. A la madre por el dolor, la ansiedad, el cansancio y el traumatismo del canal de parto durante el nacimiento; y al feto porque durante cada contracción uterina cesa el aporte de oxígeno y el efecto acumulativo de esta carencia puede deteriorar progresivamente su salud, además de los traumatismos al atravesar el canal de parto en el nacimiento. Por eso es que el estado de salud materno y fetal es estrictamente vigilado durante el trabajo de parto, pero desafortunadamente los mecanismos de detección son poco fiables fundamentalmente a nivel fetal, y muchas veces solo podemos llegar a la conclusión de que no estamos seguros de su estado (lo que llamamos "sospecha de hipoxia"). Si no estamos seguros que el feto está tolerando adecuadamente el estrés del trabajo de parto y ante la sola sospecha de que podría llegar a estar mal, le explicamos a la embarazada nuestras dudas y la mayoría de las veces aconsejamos interrumpirlo y por lo tanto realizar el nacimiento mediante una cesárea. Somos muy celosos de esperar a ver si las sospechas se confirman ya que en la mayoría de las instituciones coordinar una cesárea lleva al menos 30-45 minutos y ésta pérdida de tiempo en una madre o feto afectado disminuye las chances de ella o de ese bebé. No es prudente dejar para último momento una cesárea, créanme que estos son los minutos más largos que existen.

También se le explica a la embarazada que aún el parto que ha sido precedido por el embarazo más normal concebible y mejor controlado posible puede complicarse inesperada y abruptamente con un mal desenlace. Todos hemos aprendido a respetar mucho al trabajo de parto.

Culturalmente también existe presión que conspira a favor de la cesárea. Todos sabemos que no hay nada más importante que un hijo y no se conciben los malos resultados, hasta es mal visto que luego del nacimiento el bebé deba ir a cuidados especiales en vez de irse con la madre a la habitación, hay una mala percepción del uso del fórceps y de los trabajo de parto demasiado largo o doloroso, muchos padres necesitan programar el momento del nacimiento por distintos motivos, no desean partos vaginales por el traumatismo pelviano vaginal y vulvar que conlleva y el riesgo aumentado de quedar con la vagina más amplia prolapso o incontinencia urinaria, o tienen miedo al trabajo de parto por el dolor que sucede o por malas experiencias anteriores personales de familiares o de amigas, etc.

Es fácil de comprender la presión a favor de las cesáreas que ejerce la existencia de determinadas condicionantes legales. Cada mal resultado materno o fetal, por mínimo que sea, implica la posibilidad de una demanda con el perjuicio emocional moral y económico que esto conlleva. La mayoría de las demandas a ginecólogos son por malos resultados perinatales en partos vaginales y son muchas menos por cesáreas, de tal manera que todos conocemos ginecólogos que se arrepienten de haber optado por un parto de más pero raramente conozcan alguno que lo haga por haber realizado una cesárea de más. Pero independientemente de las demandas, hay un castigo mucho peor ¿se pueden imaginar ustedes lo que es vivir con el cargo de conciencia de un mal resultado materno o fetal sabiendo que se podría haber evitado haciendo una cesárea?

Una de las expertas en este tema es la Dra. Arditti que afirma "La cesárea se ha convertido en una forma rápida, indolora y segura de tener bebés sin necesidad de pasar por el proceso largo, doloroso, inseguro e incierto que conlleva un parto vaginal".

No deseo pecar de hipocresía sin comentar que por supuesto existen colegas inescrupulosos que hacen cesáreas por motivos personales, lo que es reprobable de todo punto de vista y avergüenza al colectivo médico, pero me atrevería a asegurarles que son excepciones. Es fútil argumentar beneficios económicos, la tendencia no se ha revertido pagando más los partos que las cesáreas.

Pero entonces ¿qué motivos llevan a los ginecólogos a querer hacer menos cesáreas?

En medicina nos enseñan que "lo que no está indicado, está contraindicado", por lo tanto para intervenir en un proceso natural debe existir una causa razonable para hacerlo. Lo que en este tema es de recibo porque la cesárea tiene más riesgos que el parto, fundamentalmente para la madre. Y a mayor número de cesáreas el riesgo es progresivo con cada una de ellas, fundamentalmente a partir de la tercera. Las publicaciones internacionales informan que la mortalidad materna aumenta 4 veces respecto al parto vaginal, aunque en nuestro país en los últimos años no ha habido una diferencia estadísticamente significativa entre ambas. Una de cada 10 cesáreas sufre algún tipo de complicación siendo las más probables infecciosas y hemorrágicas, esto es bastante más frecuente que el parto vaginal. Últimamente han aparecido algunas evidencias científicas, aún poco confiables, que el recién nacido por cesárea tiene algunos riesgos aumentados de afecciones como obesidad, asma, alergias, infecciones cutáneas, etc. Por lo tanto, cada cesárea de más que hicimos, si bien fue con la intención de disminuir el riesgo dadas las condiciones que habían en el momento de la decisión, en realidad lo ha aumentado.

Los expertos opinan que los argumentos de aumento de riesgo han tenido poca influencia en la disminución de la tasa de cesáreas porque siempre se contraponen a la posibilidad de padecer una secuela mayor fetal, que es el motivo por el cual se indican la mayorías de las cesáreas. Ellos preguntan ¿Qué madre no está dispuesta a aumentar un poco su riesgo o de aumentar el riesgo de una enfermedad menor de su hijo ante la posibilidad de una secuela mayor de su bebé? Además, si bien los riesgos aumentan, siguen siendo cuantitativamente muy bajos. La probabilidad de morir por una cesárea es menor a 1/20.000, lo que según la publicación "Odds of dying" es similar a fallecer en un accidente de avión o ahogada.

Un argumento de peso a favor de descender la tasa de cesárea son los costos sanitarios, los cuales son mayores para la cesárea que para el parto vaginal, y en un sistema de salud deficitario este no es un tema menor. El dinero que se destina al exceso de cesáreas se saca de otras estrategias sanitarias. La cesárea también tiene un día más de internación, lo cual es muy importante en un sistema que adolece de falta de camas.

Como podrán entender, este es un tema muy complejo con implicancias médicas, culturales, legales, institucionales, económicos, etc., pero los resultados de países como Suecia y Finlandia nos dejan el aprendizaje que seguramente haya espacio para disminuir la tasa de cesáreas, mejorando los criterios de indicación de interrupción del embarazo, los mecanismos de control de salud fetal y de inducción del trabajo de parto, cambiando patrones culturales y estructuras institucionales, etc. Debemos hacerlo por un motivo muy importante, muchas mujeres desean tener partos vaginales. Como sostiene el Dr. Odent "Cuando se produce el parto de un bebé, la madre secreta un verdadero cocktail de hormonas placenteras".

Parir da un inmenso placer... por supuesto, cuando todo sale bien.





Dr. Fabián Rodríguez Escudero. Ginecólogo.