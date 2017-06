Información — ComunicaciónMarxista leninista. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Por qué los ginecólogos hacemos tantas cesáreas?Preguntas necesarias sobre VenezuelaA 50 años de la Guerra de los Seis días¿Entonces no estoy curado?Especialistas en negar avancesEE.UU. resigna su posición de país hegemónico globalDesastres interminables y la hora del Gran BoneteHasta muy ProntoLos uruguayos en nunca jamásEl libro en la sociedad contemporánea (*)Logística y Desarrollo de las FF.AA.El periplo de Trump*Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band¡Si yo tuviera un bidé!¿Hasta cuándo los silencios?50 Años de la unificación de Jerusalem ¿Eterna y sagrada?Pero entonces ¿estoy enfermo o no?De esto no se habla: el precio de los medicamentosMarcapasos y regulación cardíacaUruguay: construyendo su mejor historiaCorrecto, incorrecto, consensoEl "macrismo", fenómeno no exportableDeformación de públicos. Sobre la indigestión cultural¿Dónde está la rebeldía?Se nos vienen los ultras...Venezuela, la izquierda y el poder corrompidoLa historia oficial¿Será cuestión del nombre?Cuchillo de Palo: GernikaSin viento de colaEstudiantes, a los librosVamos malEl último chance de Nicolás MaduroCuando llueve y cuando no, también

William Marino

09.06.2017

En la era la comunicación y la información, en parte podemos decir que cada día estamos más desinformados. O mas bien mal informados y porque no mal comunicados entre sí.

Hoy el chiche de las computadoras, tablet, teléfonos celulares con toda una gama de cosa imposible de pensar hace unos años, lleva a pensar a muchos que eso es el paradigma de la información. En los últimos años está de moda la interconexión de una nueva cultura digital. Hoy podrán decir que estas nuevas tecnologías hicieron "desaparecer" el papel impreso, en especial la prensa en el formato y estilo tal cual lo conocíamos, cosa que yo no creo, si hizo cambios profundos en los periódicos, en la TV y en la radio, en la noticia en tiempo real. Pero a su vez apareció lo nuevo, o sea las Redes, en todos sus formatos y formas, ese que parece que lo sustituye todo, que es lo necesario, lo imprescindible, el que va a realizar todo un trabajo de concientizar a la gente por un mundo mejor. Eso que esta deslumbrando en la izquierda, para hacer desaparecer todo lo "antiguo", todo lo viejo. Hoy al parecer algunos "popes" que se dicen comunicadores de izquierda, nos quieren hacer creer que a través de las redes se puede convencer y ganar a un vecino, cosa que nosotros no lo vemos así. Estas herramientas no son para la política en sí, no son para conquistar nuevos votantes. Se pueden usar, si para informar actividades, pues en discusiones ya está de manifiesto que muchos cierran los canales de comunicación y/o simplemente apagan el "aparato", pues es difícil saber con que se discute y donde esta dicha persona. Las redes terminaran siendo algo más de las comunicaciones, como lo son hoy la radio, la TV o la prensa, tanto impresa en papel como digital. Hoy como medio de comunicar e informar, acontecimientos y hechos sucedidos son muy necesarias, pero no para sustituir una discusión o reunión en el plano político.

La mentira y las verdades a medias son hoy en los medios de la comunicación un arma muy difícil de combatir en las redes. Eso es lo que debe de saber enfrentar, el Frente y para eso lo más eficaz es el mano a mano, el cara a cara. Ahí es donde se ve la importancia de los Comités y sus Militantes. Las redes podrán servir y mucho, para una convocatoria, a nivel nacional o barrial, pero como vamos a intercambiar opiniones con la gente, con el vecino sino están presente los dirigentes "de primera línea". El ser humano le encanta mantener un dialogo con su vecino, con su compañero de trabajo, pero siempre con el cara a cara, el mirarnos a los ojos. Eso forma parte del seguir peleando él hace la nuestra, la de todos, no seas individualista.

Cuando gano el segundo periodo, Obama, en el discurso de agradecimiento, en se refirió al gran trabajo realizado desde los barrios, por sus voluntarios, visitando a los vecinos para convencerlos de ir a votar por él. En las elecciones realizadas en varios países europeos, el triunfo de los partidos, llamados de izquierda, ecologistas o los nuevos que han ido surgiendo de algunos partidos tradicionales europeos, han triunfado por sus métodos de invitar a votarlos. Ellos van a buscar al votante, van a su casa, para saber más de sus necesidades, lo que piensan y hacia donde quiere que se vaya con las nuevas políticas y eso no se puede realizar de detrás de un escritorio, sino que se realiza en las calles con algo que se llama militancia, realizada por hombres y mujeres convencidos de que mejorar es posible, que cambiar una sociedad es posible.

Decimos siempre que la comunicación y la propaganda, unido a la organización, en política, es la vida del partido político pues es la que nos asegura una continuidad de contacto con la sociedad. Si no estás comunicado por cuanto sistema de comunicación hay, estas con un pie en el precipicio. Si la gente no ve al frente, sino escucha su palabra y observa que el mismo está latente, la propaganda de la derecha, esa que está en el día a día en todos lados, que es imperceptible, pero que esta, seguro que nos terminara comiendo la cabeza. El Frente Amplio, va desapareciendo de a poco de las calles, de los barrios, de las casas, de las fábricas. Los comités se siguen vaciando de gente, los vecinos cada vez van menos, porque ni mate hay, pero lo más dramático es que no van nuestros dirigentes mayores. En muchas ocasiones te dicen: "no me invitan", en otra "dicen voy hablo y me retiro", en otras dicen "de tal tema no hablo", eso unido a que no hay casi militantes, que el Frente Amplio no tiene dinero ni para "comprar un kilo de harina" o "un poco de pintura" por lo tanto, ha dejado de realizar lo que más sabe -o sabia- el pintar muros, con los colores Rojo, Azul y Blanco, que más de uno NO quieren ver; el pegar murales; el repartir un volante, pues NO existen, podríamos seguir diciendo cosas. Por lo tanto los pocos militantes ya no salen a las calles con sus banderas, a una feria, a una barriada, porque NO saben que decirle a la gente, al vecino o vecina ante tanta pregunta que tienen para realizar.

Solo faltan 23 meses para las próximas elecciones internas. Eso en política no es mucho tiempo.