Inicio | Actualidad Te encuentras en:

SUPLEMENTO

Bitácora. Año XV, Nro. 684: Los desencantados, los desilusionados, los enojados.

10.06.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el próximo lunes 12 titulando en su portada: 'Los desencantados, los desilusionados, los enojados'.

Escriben en este número:

Rolando Astarita, Olmedo Beluche, Ekaitz Cancela, Alfredo Caro-Maldonado, eldiario.es, Alejandro Frenkel, Guillem Martínez, Vicente Luis Mora, John Pilger, Daniel Raventós, Andy Robinson, David Shearer, Daniel Tanuro, Esteban Valenti, Camila Vollenweider,







Los desencantados, los desilusionados, los enojados.

Por Esteban Valenti



Una aclaración previa, nadie puede ni tiene el derecho a hablar a nombre de los desilusionados. Este es simplemente un análisis político interesado y personal. Lo cierto es que con diversos nombres, esta categoría de ciudadanos hemos entrado con fuerza en la agenda política, en los medios y en las encuestas de opinión pública.







Juan Goytisolo, el escritor que sabía mirar

Por Vicente Luis Mora



Era un tímido integral y profundo que no gustaba de la prensa, de los focos, de las fotos. Se sentaba en el Café de France y se sentía parte de una masa humana, de un conjunto de vidas en ebullición, y eso era todo lo que necesitaba







Una propuesta racional para el siglo XXI: la renta básica

Por Daniel Raventós



No hay día que no se publique alguna noticia en cualquier medio de comunicación de muchos lugares del mundo sobre la Renta Básica (RB), una asignación monetaria incondicional a toda la población. Políticos, académicos, activistas sociales también hablan y escriben a favor o en contra de la RB. ¿Qué tiene esta propuesta que está incrementando su popularidad de una forma acelerada cuando hace escasísimos años era solamente conocida por muy poca gente? Muchas son las razones que han sido aportadas, pero voy a centrarme en tres.







Trump denuncia el acuerdo de París sobre el cambio climático: ¿Qué esperabas?

Por Daniel Tanuro



Estados Unidos denuncia el acuerdo de Paría sobre el cambio climático, cancela todas las medidas adoptadas en virtud de este acuerdo y se retira del Fondo Verde para el Clima. Estas son las principales decisiones que Donald Trump anunció finalmente el 1 de junio después de un largo suspense.







Reino Unido: Prepararse para después del 8 de junio

Por David Shearer



Sólo falta una semana. Unos mejor resultados laboristas en estas elecciones legislativas que en 2015 podrían permitir a Jeremy Corbyn permanecer como su líder.

Las encuestas de opinión recientes muestran como el Partido Laborista ha reducido la brecha con el Partido Conservador, lo que ha causado una gran expectación en la izquierda y provocado una campaña histérica en la derecha - por no hablar de una caída en el valor de la libra esterlina, porque a los inversores les preocupa la posibilidad de un aumento marginal de los impuestos a las empresas de un gobierno Corbyn.







Brasil: ¿Después de Temer?

Por Camila Vollenweider y Alejandro Frenkel



¿La era de los outsiders?

En medio de la profunda crisis que sacude a Brasil – que ha salpicado a prácticamente toda la clase política tradicional, dificultando (en un hecho sin precedentes) la selección de un posible sucesor de Michel Temer- destaca el fenómeno de las “nuevas caras” en la arena política. Nuevas caras que traen consigo, además, novedosas estrategias electorales, mensajes y, también, equipos de marketing político que hasta ahora eran relativamente marginales.







Syriza y los resultados del socialismo burgués

Por Rolando Astarita



El 13 de julio de 2015 Alexis Tsipras, cabeza del gobierno de Syriza, aceptaba aplicar el programa de austeridad y privatizaciones que le imponían la Unión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo. Fue la condición para otorgarle un crédito por 86.000 millones de euros y evitar el default de la deuda, o la salida del euro. Aunque apenas seis meses antes, en enero de 2015, Syriza había ganado las elecciones prometiendo acabar con las medidas de austeridad y recuperar la economía. Más aún, ocho días antes de que Tsipras capitulara ante los acreedores y los ministros de finanzas, los griegos habían rechazado, en un referéndum, el programa de ajuste de Bruselas. En la noche victoriosa buena parte de la izquierda latinoamericana y europea saludó el resultado como “la derrota de los banqueros, el imperialismo y la patronal griega”. Pero a los banqueros y el establishment económico el “triunfo popular” no les importó. “O se someten a nuestras condiciones, o salen del euro” fue su respuesta. Syriza aceptó. Y aunque en la campaña electoral de septiembre de ese año todavía proclamó que “Grecia es sinónimo de lucha y dignidad”, ya no entusiasmó a sus seguidores. La opinión pública se hizo consciente de que Syriza no tenía alternativa programática frente a la “solución” capitalista de la crisis.







Noriega y la invasión de Panamá de 1989

Por Olmedo Beluche



(A propósito del fallecimiento del general Noriega, y la necesidad de una primera evaluación histórica de su persona, reeditamos estas notas del libro “Diez años de luchas políticas y sociales en Panamá (1980-1990)”).







Terrorismo en Gran Bretaña. ¿Qué sabía la Primera Ministra?

Por John Pilger



Lo indecible en la campaña electoral británica es esto. Las causas de la atrocidad de Manchester, donde 22 personas (mayoritariamente niños) fueron asesinadas por un yihadista, se han ocultado para proteger los secretos de la política exterior británica.







El discurso indignado de Juan Goytisolo en el Cervantes: "Digamos bien alto que podemos"

eldiario.es



El escritor Juan Goytisolo falleció ayer a los 86 años de edad en Marrakech. En 2014 fue galardonado con el máximo premio de las letras españolas, el Cervantes, que recogió en 2015.







Consecuencias sociales de las anomalías científicas: el cientifismo

Por Alfredo Caro-Maldonado



Ciencia mundana

En este breve artículo me limitaré a esbozar algunas anomalías que existen en la ciencia contemporánea y sus peligros para la sociedad. Podrán profundizar sobre el tema en mi blog.







Coto Vedado’, cuotas de libertad

Por Guillem Martínez



En sus dos libros de memorias, Goytisolo hizo pedazos la tradición con una valentía inaudita



La muerte nos hace libres. Esta frase no alude a la muerte como liberación --sabemos, en fin, muy poco de la muerte y, aún menos, de la liberación--, sino al hecho de que instantes antes de la muerte la vida pierde todos los filtros fabricados durante toda una biografía, de manera que son importantes, al parecer, cosas que no lo eran tan nítidamente hasta esos segundos. Una boca, una madre, una mano, el patio de juegos. El impacto de la muerte sobre los vivos tiene algo parecido. Libera las opiniones sobre el desaparecido, de manera que también son certeras. O, al menos, más espontáneas, y personales. Así, en el momento --no hace muchos minutos de ello-- en el que he tenido conocimiento de la muerte de Juan Goytisolo, he sentido dolor y agradecimiento por el autor al que mi generación se incorporó a través de un libro que son dos. Sus memorias. Coto Vedado (Barcelona, 1985) y En los reinos de taifas (Barcelona, 1986). Son un libro, o dos, que, a su vez, supusieron varias castañas. En la vida, en fin, no hay tantas castañas. Y, en la literatura, en ocasiones, menos.







¿Anticipar elecciones en Venezuela y Brasil?

Por Andy Robinson



En ambos países hay manifestaciones contra sus presidentes por corrupción y déficit democrático, pero la reacción de Washington y Madrid es radicalmente distinta contra uno y el otro.







Perry Anderson. Ensayista e historiador. “El sistema se encuentra debilitado, pero no está en sus últimas horas”

Por Ekaitz Cancela



Perry Anderson (Londres, 1938), ensayista e historiador inglés, es una de las mentes vivas más brillantes del marxismo clásico. El último trabajo que lo acredita es The H-Word: The Peripeteia of Hegemony (Verso, 2017), un valioso recorrido histórico, y extremadamente lúcido, que encuentra en las distintas interpretaciones del término hegemonía el eje de su análisis. Sus escritos sobre la historia intelectual no suelen dejar nunca títere con cabeza. En este sentido, ninguna excepción concede al partido de Pablo Iglesias: “Podemos puede rechazar la socialdemocracia un día y declararse la nueva socialdemocracia al siguiente. Problemas iniciales, tal vez. Pero están muy lejos del prisionero de Bari [en alusión a la provincia donde se encontraba la cárcel de Antonio Gramsci]”. Sea como fuere, las disputas quedan en el plano académico. Anderson, también editor de la publicación New Left Review, viajó a España recientemente junto a su colega Susan Watkins, invitados por el Instituto 25M, para dar el impulso que busca la formación morada a su laboratorio de ideas. Ambos, junto a Traficantes de Sueños, estrenan partenariado para continuar con la publicación de la revista en su edición en castellano.