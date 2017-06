Perdón a todos los uruguayos (II)Otra izquierda es posible y necesaria“La necesidad de los muertos”El Jacobinismo en AméricaInformación — ComunicaciónMarxista leninista. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Por qué los ginecólogos hacemos tantas cesáreas?A 50 años de la Guerra de los Seis días¿Entonces no estoy curado?Especialistas en negar avancesEE.UU. resigna su posición de país hegemónico globalDesastres interminables y la hora del Gran BoneteHasta muy ProntoLos uruguayos en nunca jamásEl libro en la sociedad contemporánea (*)Logística y Desarrollo de las FF.AA.El periplo de Trump*Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band¡Si yo tuviera un bidé!¿Hasta cuándo los silencios?50 Años de la unificación de Jerusalem ¿Eterna y sagrada?Pero entonces ¿estoy enfermo o no?De esto no se habla: el precio de los medicamentosMarcapasos y regulación cardíacaUruguay: construyendo su mejor historiaCorrecto, incorrecto, consensoEl "macrismo", fenómeno no exportableDeformación de públicos. Sobre la indigestión culturalSe nos vienen los ultras...La historia oficial¿Será cuestión del nombre?Cuchillo de Palo: GernikaSin viento de colaEstudiantes, a los librosVamos malEl último chance de Nicolás MaduroCuando llueve y cuando no, también

Perdón a todos los uruguayos (II)

Esteban Valenti

09.06.2017

El 3 de enero del 2016, escribí una columna con este título. En estos 17 meses han pasado muchas cosas y hoy tengo que volver sobre el mismo desgraciado tema, pero con nuevos y peores elementos. Ojala nada de lo que escribí en esa oportunidad sobre ANCAP se hubiera comprobado, al contrario, todo empeoró y por eso mismo, a nombre estrictamente personal les vuelvo a pedir perdón a todos los uruguayos.

El último episodio, o mejor dicho, el último conocido, porque cada poco tiempo aparecen nuevos elementos sobre el desbarranque, Raúl Sendic siendo presidente de ANCAP con la tarjeta de crédito corporativa de la empresa y en el periodo 2010-2013 gastó 538.973 pesos y 38.325 mil dólares (algo menos de 60 mil dólares en tres años). Todos los demás directores del ente, incluyendo el del Partido Nacional y el del Partido Colorado y los otros dos del Frente Amplio gastaron 1.061.878 pesos y 83.056 dólares, siempre en tres años.

Al final de la nota transcribo el cuadro de gastos, porque no todos gastaron igual, pero lo que se demuestra es que hubo un clima de descontrol general, de manejo irresponsable de los dineros públicos y si bien cada uno tiene que rendir sus cuentas personales, nosotros los frenteamplistas éramos los que dirigíamos la empresa, y teníamos la mayoría del directorio y por lo tanto la obligación de imponer los criterios de rigor, de austeridad, de control necesarios. Y sobre todo actuar en consecuencia y, Raúl Sendic en la presidencia actuó de la peor manera.

Pero si hay algo peor que los gastos mismos es la explicación que nos ofreció. Primero dijo que él por 29 mil pesos y tres mil dólares no se hubiera ensuciado ¿Y por los casi 60 mil dólares si decidió ensuciarse? Segundo, Sendic dijo que esos gastos eran en una empresa que facturaba 12 millones de dólares diarios. ¿Y eso que tiene que ver? Esa empresa en esos mismos años perdió cientos de millones de dólares, estaba en quiebra y además, más grande es la empresa y mayor la responsabilidad, el control, el rigor. Pues no, a Sendic los millones se le subieron a la cabeza y le obturaron el corazón y nos avergüenza a todos los que lo votamos y en el fondo a todos los uruguayos. Este no es el país que queremos, que respetamos, que defendemos en el mundo.

Este episodio, confirma el uso y la insistencia en el abuso de la mentira y el ocultamiento para tratar de defender una gestión deplorable y con graves cuestionamientos morales. Y confirma que algunos jerarcas del Frente Amplio como su presidente Javier Miranda, que salieron prestos a declarar que le tenía confianza a Sendic, se han sumado al desbarranque. Y todo por un cacho de poder. Esto no es política, esto no es izquierda, esto no es república.

Lo que queda demostrado es que en una empresa en dificultades financieras y de gestión, con indicadores negativos, con grandes pérdidas, se vivía en un clima de total irresponsabilidad y de irrealidad que terminamos pagando todos. No solo lo pagamos en plata, ese no puede ser el único valor en un país, lo pagamos cuando se arrastra la política por el lodo, cuando se traiciona a los electores, cuando se afecta la imagen y la realidad de las empresas del estado y se fortalece la idea de que lo único que funciona son las empresas privadas.

Ese ha sido el legado de la gestión de Sendic y sus compañeros de directorio, en particular los del Frente Amplio en ANCAP del cual se siente "orgulloso". Lo dijo, no solo no hay un ápice de autocrítica, de sincero y real análisis crítico, sino que por el contrario todo es culpa de los medios y de sus enemigos. Y no es cierto, sus enemigos y los del FA se aprovechan de sus burradas de sus errores, de sus mentiras y de sus inmoralidades. Sobre las ilegalidades o no en la gestión, algún día la Justicia nos iluminará desde el fondo de la geología y sus plazos. Esperemos que las actuales generaciones sigamos con vida...

¿Por qué motivos pudo pasar todo esto? Es una pregunta obligada. Primero por un clima específico en el que había vara alta para gastar más allá de todo criterio y todo límite; segundo porque los mecanismos de control fueron y son débiles y totalmente insuficientes y, porque no fuimos oportunos y lo suficientemente valientes en denunciar estas cosas.

Por eso les pido perdón nuevamente, es cierto que hace muchos meses, incluso antes de la columna que incorporo al final de esta nota, hablé de este tema, pero la batalla contra ese clima de "caja loca" que funcionaba en los entes del Estado debemos asumirla todos los que tuvimos algo que ver con la militancia frenteamplista de aquella época. No nos salvamos.

No debemos salvarnos, porque la moral y la sensibilidad republicana no se pueden adecuar a las conveniencias políticas. Era una batalla que debíamos dar mucho antes, por no hacerlo con la fuerza necesaria, con los gestos que correspondían, es que Sendic es hoy el Vicepresidente de la República.

Luego de las declaraciones de Javier Miranda, el presidente de una estructura que está cada día más lejos de la gente, de su gente, del pueblo frenteamplista, atrapado en una telaraña solo de poder y sus peores vicios, no tengo ninguna expectativa de una discusión seria y franca sobre estos temas por parte de los organismos del FA. ¿Saldrá una nueva declaración de apoyo y confianza unánime a Sendic de la Mesa del FA? ¿Habrá un silencio cómplice y unánime?

Y perdón a todos los uruguayos y en especial a los frenteamplistas porque esto pretende debilitarnos en nuestro optimismo, en nuestra confianza en que existen otras formas de hacer política, en defender los valores democráticos y republicanos y que vale la pena. Al final del túnel hay siempre una luz puntual que nos espera.

Columna del 3 de enero del 2016

PERDÓN A TODOS LOS URUGUAYOS

Esteban Valenti

Me iba a tomar unas semanas de vacaciones, para descanso de mis lectores. Es imposible. Tengo que comenzar el año, con una de las tareas más ingratas que existen: pedir perdón.

A nombre propio, porque no tengo investidura institucional o política para escribir a nombre de nadie, les pido perdón a todos los uruguayos por la gestión de mi gobierno en la principal empresa del país, en ANCAP.

Perdón, porque un gobierno por más diferencias que tenga en su seno, no puede lavarse las manos de la gestión y el control de una empresa que en 3 años perdió 800 millones de dólares. Y faltan las pérdidas de este año. Y 4 años son muchos y suficientes para tomar las medidas necesarias para corregir el rumbo.

Perdón porque sin empresas públicas bien dirigidas, con sentido estratégico, como parte del proyecto nacional, con un plan de inversiones adecuado, bien ejecutado y controlado, no hay crecimiento sostenible, ni Uruguay, productivo, ni Uruguay social, ni un país de primera, ni de segunda.

Perdón porque nadie debe ni puede lavarse las manos - aún que las responsabilidades sean muy diferentes - de la gestión de las empresas públicas, no se lo toleramos a blancos y colorados cuando explotaron escándalos en tantas circunstancias y menos que menos deberíamos permitir que suceda en nuestros gobiernos.

Perdón, por no haber sido yo más enérgico con mis planteos sobre el tema ANCAP con anterioridad.

Perdón, no solo por la enorme cifra de 622 millones de dólares que hace bastante tiempo le dimos los uruguayos a ANCAP más lo que tendremos poner en diversas formas para que siga existiendo y que ahora se llama "recapitalización" o el nombre que algunos quieran ponerle, como si las palabras pudieran ocultar las montañas.

Perdón por no haber actuado con corazón y cabeza de izquierda cuando gastamos millones de dólares innecesarios, en publicidad, en producir perfumes, en fiestas fastuosas, en intermediaciones financieras inexistentes, en adelantarle dinero a una empresa de camiones brasilera para sacarle el trabajo a nuestra gente. ¿Alguien tuvo con nosotros semejante generosidad?

Perdón, por no actuar con rigor republicano al contratar en forma directa una consultora para mejorar el negocio del Pórtland, pagarle 7 millones de dólares y seguir perdiendo dinero, luego de renovar varias plantas y además seguir perdiendo dinero durante tres años mientras el sector privado que produce pórtland en el Uruguay gana a cuatro manos.

Perdón por acumular una deuda de más de 2 mil millones de dólares con el mismo perfil y los mismos errores que se cometieron en anteriores gobiernos blancos y colorados. Perdón por no haber aprendido casi nada.

Perdón, no solo por los profundos errores y horrores materiales, sino por hacer la mayor contribución en décadas al ataque a las empresas públicas por parte del liberalismo más despiadado, de los que claman a gritos por la liquidación de esas empresas públicas.

Perdón por atentar contra las ideas de izquierda y en un momento tan delicado en la región contribuir a que las ideas de los buenos gestores deben ser profesionales, privados y de derecha, olvidando que salieron de las principales universidades, eran privados y de derecha los banqueros que hundieron la economía mundial desde el 2008 y a Europa la siguen atormentando. Perdón por el ataque a nuestras ideas.

Perdón por creer que basta con proclamarse de izquierda para ser de izquierda.

Perdón porque el tema ANCAP recién comienza y nos consumirá una parte importante de nuestras energías y si no tomamos medidas urgentes, que no sean solo poner plata y créditos avalados por el estado, seguiremos mal, muy mal. Porque el mensaje de inmovilidad que estamos transmitiendo, es el peor de todos.

Perdón porque los cambios en los sillones del poder a los diversos niveles del estado sean tan traumáticos a pesar de que proclamamos humildad, república y el sentido popular y la igualdad de oportunidades. Los uruguayos comunes, los que afrontan la vida con su trabajo y su esfuerzo no reciben el mismo tratamiento, si se equivocan deben afrontar sus responsabilidades. También por esa enojosa diferencia, perdón.

Perdón por desconocer la mejor tradición frenteamplista y poner al frente de las empresas públicas, gente sin ninguna credencial o experiencia en administrar un kiosco simplemente porque son nuestros. Si no remediamos eso en forma urgente a nivel de directores y de gerentes con alta especialización, volveremos a tropezar con la misma idéntica piedra.

Perdón al pueblo frenteamplista, por el nivel de nuestro debate, por comprometer décadas de esfuerzos, por mentirles, por decirles verdades a medias y al 10%, por menoscabar los valores fundamentales que nos vieron nacer, luchar, resistir, reconstruirnos, ser amplios con todo, menos con las injusticias y las inmoralidades. Y en estos episodios hay muchas injusticias y amplias zonas grises.

Perdón, por no tener en forma colectiva y unánime y de acuerdo a nuestros valores, el coraje de hacer una autocrítica seria y profunda, para mirar hacia delante con claridad y fortaleciendo nuestra identidad, que no deberían ser ni las candidaturas, ni los intereses personales, ni los intereses sectoriales.

Perdón por exhibir el deplorable espectáculo de distribuir culpas entre compañeros y sobre todo y, aunque algunos no se hayan dado cuenta, acusar a todo nuestro gobierno, comenzando por el propio presidente de los errores e ineficiencias en su gestión y sus responsabilidades. Y hacer el ridículo expuesto para defender esas tesis. Perdón por la vergüenza ajena.

Perdón, por los muchos compañeros y compañeras que en cargos de gobierno que cumplen sus obligaciones, con entusiasmo, con profundo sentido de izquierda y de servicio a la gente y que no se merecen ser afectados por este salpicadero.

Perdón a los frenteamplistas de a pie, porque de esta situación no hay ningún sector que gane nada.

Perdón porque aunque hay responsabilidades diversas, todos los frenteamplistas tenemos las nuestras y es obligatorio reconocerlas. No sólo porque estamos administrando la plata de todos los uruguayos, sino sus esperanzas, sus ilusiones, sus certezas, sus confianzas y sus sueños posibles. Eso es gobernar para la izquierda.

Perdón, de un frenteamplista, que se sigue sintiendo profundamente frenteamplista.

