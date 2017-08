Milton A. Ramírez

Tan cerca del socialilsmo como de la barbarie. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Cada comienzo, es una esperanza, un nacimiento, o más bien, un renacerVenezuela: lo que había que hacerAlianza para el retrocesoPercepción de beneficios y daños del despistaje del cáncer de mama mediante la mamografíaHiroshima la Barbarie humanaOtras literaturas: Víctor CunhaLa revolución que cambiará la agropecuaria nacional“A mí me pasa lo mismo que a usted” Respondiendo a Emiliano Cotelo.Los avances del gobierno y los fantasmas de la oposiciónMontevideo fue un madrigalVenezuela, Sendic y su impacto en el gobiernoLa fuga autoritaria de MaduroLa fraudulenta propuesta del referendo aprobatorio de la “nueva” constituciónDe Sendic, comunistas, picenetistas, mpepistas y otras yerbasBarranca abajoValores, no impulsos. Aunque cueste.Para seguir cambiando sin cambiar nadaAl rojo vivo: la resistencia a antihelmínticos en el ganadoComo preparar la consulta al médicoDía de la Justicia Internacional: ¡tercamente optimistas!Julio Castro y el Día de los DesaparecidosLa tecnología moderna y la posverdadEl referéndum catalánEl Sexo en la EscuelaCuando la palabra "oportunidad" se llena de contenido-audiovisual“Nada por aquí, nada por allá...”URUGUAY: La otra cara de la malnutrición:aumenta la obesidadVenezuela hacia un domingo trágicoLa decadencia de la democracia pasa desapercibidaComo se explica el precio de los nuevos medicamentos: una visión críticaEl puerto de Montevideo. Bahía de conflictos, muelles de esperanza“El descubrimiento” de los decepcionados.Volver al 17: Sindicatos e interés general2017, centenario del nacimiento del Ing. Eladio DiesteUn video recorre las redesEspejo latinoamericano. Emblemática justicia peruanaSin perder la líneaItalia: historia de un doble discurso.Generación “Peter Pan”Inclusión financiera versus bancarización forzosa (el problema de las palabras)El exterminio como política pública¿Renta básica ya, acá?¿Y qué pasa si no eres comunista?Colombia: el exterminio hecho políticaVenezuela: una “Constituyente” para el partido únicoDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Construccion de una nueva DRAGA. Ahora aflora una mala decisión20 de Junio de abrazos y recuerdosLuis Lacalle Pou Presidente

Luis Lacalle Pou Presidente

Milton A. Ramírez

15.06.2017

Que Luis Lacalle Pou sea Presidente de la República Oriental del Uruguay sería tan sensato como el personaje de Mr. Chance, actuado por Peter Sellers protagonizando en “Desde el Jardín”, la novela de Jerzy Kosinski, popularizada en la película de Hal Ashby y protagonizada por Sellers en 1979.

En el horizonte político de 2019 hay varios candidatos en danza. En el Frente Amplio, en el Partido Nacional y en el imprevisible Partido de la Gente. Hablo de los partidos que pueden estar en la conversación del balotaje y dejo de lado al ultra disminuido Partido Colorado, al Partido Independiente y a Unidad Popular que nada indica que puedan estar en esa instancia. Es posible que todos ellos crezcan y de seguro que serán muy importantes en la definición, eso sí.

Ahora el Partido Nacional tiene confirmada la presentación de Jorge Larrañaga como precandidato a la Presidencia. Guste o no, Larrañaga tiene experiencia de gobierno, fue dos veces Intendente de Paysandú. En el Frente Amplio está asomando Daniel Martínez, que tiene una amplia experiencia en la actividad pública y privada y ahora a cargo de la Intendencia de Montevideo. Podrían estar Astori y Mujica. Uno tiene bajo la manga sus años de conducción de la política económica del país, y el otro tiene toda una presidencia para mostrar, guste más o guste menos esto es medible y opinable.

Novick es casi imposible que llegue al balotaje, pero las tendencias políticas mundiales muestran un nivel de imprevisibilidad que le deja, al menos, una chance. Él puede mostrar su gestión al frente de decenas de negocios y empresas. Las más conocidas son muy exitosas. Es opinable si esa experiencia sirve a la hora de gobernar un país. Eso será algo que los ciudadanos evaluarán en su momento.

Luego está Luis Lacalle Pou. Es un líder raro. Hay que destacar que lo rodean algunos muy buenos técnicos y asesores. Los tiene en diversas materias. Ese parece ser un punto fuerte. Otro punto fuerte es la experiencia que le puede transmitir su padre, nada menos que un ex presidente de un vasto conocimiento político. Pero él da la sensación de ser un gran improvisador, que estudia poco los temas, que recurre a frases comunes y declaraciones previsibles. Es un candidato que se educó en exclusivos colegios privados y universidades privadas y que vive en un privado y exclusivo barrio cerrado.

La carrera presidencial será recién en 2019. Reconozco que al pensar en Luis Lacalle Pou y que, con grandes probabilidades, puede ser el próximo Presidente de la República, me preocupa.

Más allá de su perfil político e ideológico, que se verá reflejado en su programa de gobierno, debería ser, ineludiblemente, el articulador entre múltiples partidos políticos, e incluso articulador de la múltiple interna del Partido Nacional.

No me lo imagino tratando de articular algo, con cierto éxito, con las organizaciones sociales - y en esto tanto vale por él como por las propias organizaciones sociales, dicho sea de paso.

Confieso que, además, no me parece inteligente -si bien las comparaciones son odiosas no me queda otra que compararlo con su padre, un político creativo y desbordante en todo sentido-, en tanto él no lo parece, ni lo ha demostrado en la campaña anterior de 2014, ni en estos años desde la oposición.

Aún lo recuerdo en el crudo traspié que tuvo en la entrevista con el periodista Gabriel Pereyra, un ahogado y balbuceante Luis Lacalle Pou, en lo que se recuerda como el episodio de "las sanatas".

Pero puede ser Presidente. Tiene buenas chances. Eso me intranquiliza. También me intranquiliza que el partido que le puede ganar, el Frente Amplio, no parece atenderlo y si parece perdido en esa interna tan autodestructiva por posiciones de poder y por su nula autocrítica en los errores y horrores que se han producido en estos años de gobierno. La falta de autocrítica en el Frente Amplio les impide ser escuchados cuando dan los buenos datos en amplios sectores del quehacer nacional.

Es más creo que está en la manos de Jorge Larrañaga por una lado y del Frente Amplio por otro abrirle las puertas a Peter Sellers para que, sanata más o sanata menos, se cuele como Presidente de este bendito país. Veremos.