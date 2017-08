Inicio | Columnas Te encuentras en:

Construccion de una nueva DRAGA. Ahora aflora una mala decisión

Carlos Visca

29.06.2017

Surgen muchas preguntas leyendo la noticia en la web del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la opiniones vertidas en ella y en la pagina web de presidencia se informa sobre el inicio de la construcción de la draga adquirida por la Administración Nacional de Puertos (ANP).

La misma tendrá una capacidad de 4200 metros cúbicos de cantara, 91 metros de eslora (largo) y 18 metros de manga (ancho) y que superara los 61 millones de dolares su construcción ( ¿hasta cuanto?) y que estaría operativa a fines de 2019. (Las dimensiones de la compuerta del Dique Nacional es de 18.60 metros ). Es de esperar que el mantenimiento no se tenga que hacer fuera de la orbita del Estado.



La proa y la popa se harían en IHC - HOLANDA, estas partes son las que podrían aportar nuevos conocimientos y mas valor agregado al desarrollo de la industria naval uruguaya.



En base al decreto N.º 398 del 05-12-2013 que determina que los buques que se construyan para el estado deben de tener 20% de componente nacional y según la resolución el MIEM establece la " Metodología para la evaluación del componente nacional de la Construcción Naval" y también participa en en proceso licitatorio integrando la comisión de adjudicaciones. ¿Cual es el componente nacional que se realizara, como sera cotizado, cuantos jornales y en que moneda se cobran?



Esto debería estar bien definido, y debería ser informado por el Ministerio de Industria , Energía y Minería . ( ¿Se podrá ver cuanto aporta al desarrollo de la industria naval y a la economía del estado?) y (¿ Cuantos nuevos puestos de trabajo se crearan en la industria naval ?).



La mayor parte se realizara en una empresa metalúrgica radicada en el otro extremo de la ciudad.



Es de esperar que no se repita lo que pasó en la construcción de las barcazas para Botnia donde se llego a pagar salarios fuera de la rama naval.



Si se sabe, que se perdieron de crear decenas puestos de trabajo de personal embarcado en dragado desde años atrás al día de hoy.



En la misma pagina se dice que participaran tres empresas nacionales y solo se menciona una.



No se dice donde se armara y sera botada y como se moverán las grandes piezas y si serán parte del componente nacional.



¿Cuales son las otras dos? ¿Una de ellas no será del Estado ?, ¿ Y si fuera así con qué contrato, con que personal y qué pasara con el excedentario ? Y también en este caso se perdería la capacidad reparadora y respaldo para emergencias como ya paso con el exceso de tiempo que se ocupo el Dique Mauá.



El 20% del componente nacional también fue cotizado en dolares, pero la mano de obra se pagará pesos, también otros etc.



Desde que se tomo la decisión de adquirir o arrendar una draga en el año 2009 al día que se reciba la que empieza a construirse. ¿Cuanto se pagó y pagará por dragado que se hubiera realizado solamente con el arrendamiento de una draga a casco desnudo o comprado cuando se realizo la primera licitación donde se cuestiono el origen? aunque después se terminó contratando dragas del mismo origen. Solo con la rentabilidad de los dragados hechos ya hubiéramos amortizado una draga nueva o su arrendamiento.



Al comentar este párrafo con un trabajador sindicalizado en el SUPRA me sugería incorporar al articulo y trascribo, ..." el tema del por que el costo de 62 millones cuando en promedio (según los precios internacionales ronda los 35 millones una draga) que es que el Uruguay hoy esta comprando una draga des-estadarizada con medidas especiales requeridas por el armador."..., ..." hasta la fecha llevamos mas de 400.000.000 de dolares invertidos en dragado privado con todas las dificultades que nos han generado estos dragados." Si se sabe, ..." los metros cúbicos a extraer por año que hoy rondan los 26.000.000"... .



Parece que NO se pensó que el dragado debe ser una política de estado que trasciende tiempos políticos.



El dragado es parte de la soberanía marítima, mantiene el transito comercial y turístico, es el aseguramiento de las vías de comunicación marítima, fluvial, el mantenimiento de los corredores de aguas seguras debe ser permanente.



La proyección, planificación del desarrollo de los medios materiales y humanos para cumplir la tarea es lo fundamental y no admite la menor demora.



Ya en el 2009 había una experiencia sobre la tarea y estimación de costos para realizar los distintos tipo de dragado como para la planificación de una forma racional y permanente.



Debemos mirar un poco hacia atrás para ver el comienzo de la historia de la compra de la draga, sus protagonistas, lo que significo esta demora contratando dragados en el exterior y que continúan hoy día.



Documento elaborado como presentación por IHC Merwede para la ANP, en Marzo de 2014:



Estado de la Licitación Núm. 14155



Adquisición draga 4200 m 3



Requisitos originales de la ANP:

Ampliar la flota de la ANP con una draga de cántara de succión por arrastre de 4200 m 3

Diseño y construcción de una draga de cántara de succión por arrastre de 4200 m 3

Garantía de 2 años ó 15.000 horas de funcionamiento

Cumplir con la especificación técnica

Experiencia y tecnología probada

Entrega en 2 años



Crónica de acontecimientos:

Ofertas presentadas: Octubre 2012

CAMC USD 27 min (24 meses)

IHC USD 42 min (S-E Europa) - 24 meses

USD 51 mln (Holanda)- 20 meses

Murueta USD 47 mln - 24 meses

Galictio Tifferey USD 57 mln



Primera evaluación de la ANP 02/07/13



Ninguna de las ofertas cumple al 100%

Algunas ofertas contienen incumplimientos "no reparables"

Otras ofertas contienen incumplimientos "reparables"



Segunda evaluación de la ANP tras protesta presentada por IHC



La oferta de IHC es la única con incumplimientos "no sustanciales"La Comisión Asesora de Adjudicaciones en su informe técnico recomienda la adjudicación del contrato a IHC (24/09/13)

El Directorio de la ANP decide cancelar la licitación (15/11/13)



Evolución reciente

Declaración de la ANP para llamar a una nueva licitación (15/11/13)

Decreto para requerir contenido local del 20% (05/12/13)

Resolución MIEN que establece la "Metodología para la evaluación del componente nacional de la Construcción Naval" (10/02/14)



Una pregunta que surge en el aspecto económico ¿como esta la balanza comercial con el país del cual es originaria la empresa que construirá la draga?



Ya en octubre 6 de 2016 decíamos en este mismo medio lo siguiente: en base a la confusa información que imperaba en el momento.



DRAGA, DRAGADO Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NAVAL

LA GRAN DIFERENCIA ENTRE ARRENDAMIENTO A CASCO DESNUDO Y CONSTRUCCIÓN



Arrendamiento de DRAGA a Casco Desnudo es un medio de producción completo para trabajar pero tripulado con personal del arrendador, esto permitiría empezar las tareas donde se creyera conveniente desde el vamos y que tanto necesitamos para mantener y ampliar nuestras vías de comunicación marítima y fluvial libres para la salida de nuestras exportaciones y productos provenientes de la hidrovía: Uruguay, Bolivia, Paraguay, Brasil y Argentina.



La rentabilidad e independencia que nos da este arrendamiento; una opción a tener en cuenta, antes que la construcción, ver que pueden aparecer otras soluciones: Leasing o dragas nuevas ya prontas para trabajar.



De esta forma se crearían como mínimo más de 50 puestos de trabajo permanentes en la marina mercante que tanto se necesita desarrollar.



En el aspecto económico el SUPRA/PIT-CNT en un Comunicado a la Opinión Publica dice: ..." para mantener los canales, los puertos y demás vías navegables en condiciones Uruguay tiene que si o si extraer mas de 21.000.000 de metros cúbicos de sedimentos por año ?", ..." dragar con embarcaciones del Estado el costo del metro cubico es de U$S 1,62, mientras que pagarle ese mismo metro cubico a los privados nos cuesta a los Uruguayos mas de U$S 6,25 el metro cubico?..., " El estado Uruguayo en esta ultima década a gastado mas de U$S 300,000.000 en dragados privados"...



Compra de Draga



En el 2009 y antes ya se hablaba de la compra de una draga y se llama a la primera Licitación Publica Internacional Nª 14.555 cuya apertura seria el 24/07/2012 que se presentaron 4 ofertas:



1) China, con un costo de U$S 27.000.000 construida en China

2) Holanda, construida en Holanda U$S 52.000.000 y construida en Europa del este U$S 42.000.000

3) Pais Vasco construida en España U$S 47.000.000

4) Galicia y Uruguay construida en Uruguay U$S 58.000.000



El 15/112013 el directorio de ANP declara frustrada la Licitación Publica N.º 14555 por no cumplir los requisitos del Pliego de Condiciones Particulares. ¿Para quien?



Antes del llamado a licitación se realiza una visita a China para ver y probar una draga.



Una explicación del Pte. de ANP que Guía Logística cita como fuente a Ultimas Noticias: " Lo ideal para nosotros es tener un equipo mas y poder hacer dragado en otros lugares. Fuimos a China a ver como funcionaban las maquinas. Nos subimos a una de ellas y en principio parece muy adecuada. La evaluación que hicimos fue muy positiva. El estudio de costos que tenemos nos dice que es mas conveniente el dragado propio que el dragado contratado. Falta que lo aprueben la OPP y el MEF, pero nuestro proyecto es claro".



La compra de esta estaría cercana a los U$S 30.000.000 cuando la oferta de una draga europea arriba de los U$S 55.000.000.



¿Por qué invertir U$S 63.000.000 en una draga, empezar a trabajar y amortizarla dentro de dos años?



Es lo mínimo que demora la construcción con la fórmula del decreto del 20% del componente nacional, este argumento de protección de la mano de obra nacional no tiene un fundamento real, sólo abarca la construcción de buques para el Estado, dejando de lado la construcción de las flotas privadas para la cual tenemos infraestructura y conocimientos adquiridos en las construcciones anteriores.



Esta construcción comenzaría en el exterior y luego se terminaría completando el 20% en Uruguay, a esto hay que sumar los viajes y viáticos del personal que controlaría el desarrollo de la construcción, el remolque u otra forma de traslado, en caso de que no venga por sus propios medios para completar el trabajo 20 % de contenido nacional.



Se dice que impulsará el desarrollo de la industria naval.



No esta definido cual va a ser el componente nacional, no tenemos la infraestructura necesaria para este desarrollo, no esta definido la cantidad de puestos de trabajo y especialidad de los mismos, la capacitación de los trabajadores comenzaría con el proyecto y estaría incluida en los dolares del costo de la draga, ¿ para que esta el INEFOP y en moneda nacional?



Esta construcción seria por única vez, si se tiene en cuenta la evolución de la industria naval a nivel internacional y no muy lejos, en Brasil el despido de trabajadores en la industria naval es permanente, en estos últimos días en Itajai despidieron 1500 trabajadores.



El tiempo trascurrido demuestra que se han perdido oportunidades, descartando dragas por su origen, pero luego las contratamos para que realicen el trabajo.



El desarrollo de la industria naval viene por otro lado y otras necesidades del Estado, pensar que con la construcción del 20% de una draga a un costo de 63 millones de dolares y empezar a dragar con ella dentro de dos años viene el desarrollo; no creo que ese sea el camino.



Otro camino a considerar es la unificación de todo lo relativo al mantenimiento de las vías de comunicación marítimas , fluviales y lacustres, corredores de aguas seguras para el trafico marítimo; Batimetría, dragado y balizamiento en una sola Dirección, que trabaje junto al sistema portuario, racionalizando recursos humanos, económicos y medios evitando la duplicación de funciones y asesoramientos.



Calos Visca