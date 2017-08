Andrea recomienda: padres alternativos

Tan cerca del socialilsmo como de la barbarie. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Cada comienzo, es una esperanza, un nacimiento, o más bien, un renacerVenezuela: lo que había que hacerAlianza para el retrocesoPercepción de beneficios y daños del despistaje del cáncer de mama mediante la mamografíaHiroshima la Barbarie humanaOtras literaturas: Víctor CunhaLa revolución que cambiará la agropecuaria nacional“A mí me pasa lo mismo que a usted” Respondiendo a Emiliano Cotelo.Los avances del gobierno y los fantasmas de la oposiciónMontevideo fue un madrigalVenezuela, Sendic y su impacto en el gobiernoLa fuga autoritaria de MaduroLa fraudulenta propuesta del referendo aprobatorio de la “nueva” constituciónDe Sendic, comunistas, picenetistas, mpepistas y otras yerbasBarranca abajoValores, no impulsos. Aunque cueste.Para seguir cambiando sin cambiar nadaAl rojo vivo: la resistencia a antihelmínticos en el ganadoComo preparar la consulta al médicoDía de la Justicia Internacional: ¡tercamente optimistas!Julio Castro y el Día de los DesaparecidosLa tecnología moderna y la posverdadEl referéndum catalánEl Sexo en la EscuelaCuando la palabra "oportunidad" se llena de contenido-audiovisual“Nada por aquí, nada por allá...”URUGUAY: La otra cara de la malnutrición:aumenta la obesidadVenezuela hacia un domingo trágicoLa decadencia de la democracia pasa desapercibidaComo se explica el precio de los nuevos medicamentos: una visión críticaEl puerto de Montevideo. Bahía de conflictos, muelles de esperanza“El descubrimiento” de los decepcionados.Volver al 17: Sindicatos e interés general2017, centenario del nacimiento del Ing. Eladio DiesteUn video recorre las redesEspejo latinoamericano. Emblemática justicia peruanaSin perder la líneaItalia: historia de un doble discurso.Generación “Peter Pan”Inclusión financiera versus bancarización forzosa (el problema de las palabras)El exterminio como política pública¿Renta básica ya, acá?¿Y qué pasa si no eres comunista?Colombia: el exterminio hecho políticaVenezuela: una “Constituyente” para el partido únicoDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Construccion de una nueva DRAGA. Ahora aflora una mala decisión20 de Junio de abrazos y recuerdosLuis Lacalle Pou Presidente

Diseño, Arte, Gastronomía & Co.

Andrea recomienda: padres alternativos

03.07.2017

Empiezan las vacaciones de invierno de los más chicos. Con suerte le quedaron días de licencia y puede aprovecharlos junto a sus párvulos.

De lo contrario pasará las próximas dos semanas haciendo malabares para conciliar trabajo y actividad infantil para alegría de los menores a cargo. Al sin número de actividades y espectáculos en cartelera, por cierto algunos muy recomendables, le ofrezco algunas alternativas. Válidas para todo el año.

Niños pequeños: a caminar



Las madres a veces somos las más reticentes a que salgan porque hace frío. ¡Abríguelo!

Cuando usted era chic@ pasaba la mayor parte del día al aire libre. En Noruega disfrutan de salir a jugar al patio del jardín de infantes incluso cuando hay nieve. Salgan sin rumbo y sin apuro a descubrir el mundo y a descubrirse.

Con esa sensación inigualable de su mano pequeña en la suya. Charlando de la vida, se podrán asombrar de lo mucho que una hoja seca se parece a una flor, podrán sentarse en cuanto murito les venga en ganas, saludar al cachorro del vecino y volver a sorprenderse con todas las maravillas que los rodean. Para alegría de todos, hasta podrá terminar la aventura tomando un helado. Usted es el mejor padre del mundo.

Entre 6 y 9 años: Adopte una ballena

Enséñele a cuidar de su planeta. Demuéstrele que se puede ser pequeño pero tener grandes sueños. Que puede compartir lo que aprenda con sus amigos y que la suma de las acciones de todos hace la diferencia.

Si no sabe mucho del tema, busque alguna causa que lo sensibilice. Que mejor recuerdo que aprender algo juntos.

Cuando Manuela era chica, descubrimos que había en Argentina un programa de protección de la ballena Franca Austral. ¡Había que adoptar una ballena!

Con una contribución al programa de Adopción, se ayudaba directamente a la protección de las ballenas en su medio ambiente. A cambio, la ONG que llevaba adelante el programa de investigación enviaría al adoptante, protector o familiar (de acuerdo al monto del aporte) certificado de adopción, foto de la ballena con su nombre, merchandising vario e información referente a la vida de las ballenas y en especial de la adoptada.

La idea nos parecía genial, sobre todo a la pequeña Manuela.

Lo conversamos en familia y nos pareció que lo mejor sería tratar de hacer una adopción en nuestro propio país. Así fue que contactamos la Facultad de Ciencias y les planteamos nuestra inquietud.

Gentilmente nos contestaron inmediatamente y nos comunicaron que estaban pensando en formar un programa similar y por tanto siendo Manuela la primera niña en adoptar una ballena en Uruguay, ellos enviarían una foto para que ella misma la nombrara a su antojo.

De más está decir que Manuela estaba feliz y ansiosa. A los pocos días, si bien parecieron miles, nos llegó la tan esperada foto.

Luego de varias consideraciones, Manuela anunció solemnemente que ya había decido el nombre de su ballena. Se llamaría: Escama.

No sabemos si el programa prosperó pero no volvimos a escuchar más novedades al respecto. A lo mejor fue porque a pesar de los varios intentos y sugerencias por parte de la gente de la Facultad, Manuela no cambió el nombre de su ballena. El problema es que las ballenas no tienen escamas.

Durante años Manuela contó a quien quisiera escuchar la historia de su ballena. Los demás niños preguntaban donde la tenía. Ella aclaraba que no estaba en una bañera. Que la cuidaba en el mar, donde debía estar.

Les dejo un Link del Instituto de Conservación de Ballenas que cuenta con uno de estos programas:

http://www.icb.org.ar/adoptar.php

Alfonsina y su ballenato

Entre 10 y 12: vuelva a sorprenderlo

Enséñele algo nuevo. Llévelo un rato a su trabajo si es posible. Llegue temprano y cocinen juntos si es que nunca lo hacen. Aprenda un truco de magia en YouTube. Busquen juntos un tutorial y construyan algo. Los hay prácticamente para todo. Incluso para hacer un huevo frito. Enséñele que siempre se puede aprender algo nuevo y darle una vuelta diferente a lo que tenemos a mano. Le servirá para toda la vida.

Si es un aventurero nato, acampen en el jardín. Una noche de luna, por demás estrellada, nosotros armamos la carpa en la terraza.

Está bien, confieso. El padre fue el que durmió en la carpa con la niña y el perro. Pero yo les alcancé la cena. Eso también cuenta para el éxito de la experiencia.

Si nunca dispone de mucho tiempo o se siente abrumado de tareas, es una buena oportunidad para replantearse las prioridades. En lugar de correr para que otros lo entretengan y lo sorprendan, regálele tiempo, lean juntos un libro.

Podría relatarle una infinidad de beneficios de leerles a los niños pero nada se compara con ese momento de comunión. Su cabeza en su hombro y cara de asombro en cada página.

Si necesita algo más tecnológico para sorprender a la criatura les dejo el Link: como hacer una interfaz física con Makey Makey

http://hacedores.com/convierte-lo-que-quieras-en-una-interfaz-fisica-con-makey-makey/

Adolescente: Sáquelo de la caja

Inicialmente tiene que lograr sacarlo del dormitorio, claro está. Luego, decrete un día y conviértalo en especial. Algo solo para la familia.

Nosotros declaramos los "lunes fuera de la caja". Algún lunes, ni bien salen de la escuela y el liceo hacemos algún paseo especial. Alguna actividad de fin de semana convierte el lunes en el mejor día de la semana y sin aglomeraciones. Las cosas más sencillas como comer muffins decoradas y conversar en un lindo lugar o ser unos pocos privilegiados en una sala de cine, hacen de la tarde algo extravagante y fenomenal.

"¡Mamá es el mejor lunes de mi vida! "Es la mejor recompensa.

Póngale entusiasmo y contágielos. Podría tener un súper martes, un miércoles de locos o por qué no, un domingo aventura.

¿Por qué lunes? ¿Por qué no?

andrea@uypress.net

fb: Andrea recomienda