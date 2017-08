Ximena Olmedo

Tan cerca del socialilsmo como de la barbarie. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Cada comienzo, es una esperanza, un nacimiento, o más bien, un renacerVenezuela: lo que había que hacerAlianza para el retrocesoPercepción de beneficios y daños del despistaje del cáncer de mama mediante la mamografíaHiroshima la Barbarie humanaOtras literaturas: Víctor CunhaLa revolución que cambiará la agropecuaria nacional“A mí me pasa lo mismo que a usted” Respondiendo a Emiliano Cotelo.Los avances del gobierno y los fantasmas de la oposiciónMontevideo fue un madrigalVenezuela, Sendic y su impacto en el gobiernoLa fuga autoritaria de MaduroLa fraudulenta propuesta del referendo aprobatorio de la “nueva” constituciónDe Sendic, comunistas, picenetistas, mpepistas y otras yerbasBarranca abajoValores, no impulsos. Aunque cueste.Para seguir cambiando sin cambiar nadaAl rojo vivo: la resistencia a antihelmínticos en el ganadoComo preparar la consulta al médicoDía de la Justicia Internacional: ¡tercamente optimistas!Julio Castro y el Día de los DesaparecidosLa tecnología moderna y la posverdadEl referéndum catalánEl Sexo en la EscuelaCuando la palabra "oportunidad" se llena de contenido-audiovisual“Nada por aquí, nada por allá...”URUGUAY: La otra cara de la malnutrición:aumenta la obesidadVenezuela hacia un domingo trágicoLa decadencia de la democracia pasa desapercibidaComo se explica el precio de los nuevos medicamentos: una visión críticaEl puerto de Montevideo. Bahía de conflictos, muelles de esperanza“El descubrimiento” de los decepcionados.Volver al 17: Sindicatos e interés general2017, centenario del nacimiento del Ing. Eladio DiesteUn video recorre las redesEspejo latinoamericano. Emblemática justicia peruanaSin perder la líneaItalia: historia de un doble discurso.Generación “Peter Pan”Inclusión financiera versus bancarización forzosa (el problema de las palabras)El exterminio como política pública¿Renta básica ya, acá?¿Y qué pasa si no eres comunista?Colombia: el exterminio hecho políticaVenezuela: una “Constituyente” para el partido únicoDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Construccion de una nueva DRAGA. Ahora aflora una mala decisión20 de Junio de abrazos y recuerdosLuis Lacalle Pou Presidente

Generación “Peter Pan”

Ximena Olmedo

11.07.2017

Nací y crecí en Uruguay, en época de post dictadura, y pertenezco a la generación “Millenials”. Generación que se conoce también como “Peter Pan”.

Supuestamente tenemos una tendencia a demorar el paso a nuestra edad adulta. Es decir, no queremos asumir las responsabilidades que ello conlleva. Pero si somos honestos con nosotros mismos, ¿quién lo quiere realmente?

Si prendemos el noticiero lo único que vemos son noticias sobre rapiñas, o sobre cuanto gastaron los directivos de Ancap, o sobre si Raúl Sendic mintió en su título. Sin embargo, nada escuchamos sobre nuevas propuestas para la educación, o rehabilitación en las cárceles, o como motivar a los jóvenes para que no dejen de estudiar, o se interesen por la cultura general. Todas estas noticias lo único que hacen es confirmarnos que el Uruguay de hoy está muy lejos de ser la razón por la que mis bisabuelos dejaron todo en Italia para venir a criar a mi abuelo a un lugar con mejores oportunidades.

Si dejamos los partidos políticos de lado, ¿qué podemos concluir sobre el Uruguay del 2017? Tomando el caso de Raúl Sendic como ejemplo y analizándolo desde una óptica no partidaria (y quiero aclarar que soy y seré de izquierda), lo único que hace es reafírmanos lo que ocurre en el resto del Gobierno. En el parlamento al día de hoy, la mayoría de los senadores y diputados directamente no tienen una profesión universitaria, y probablemente si reciben a algún representante del extranjero que no hable español, precisen un traductor. Los cargos en los ministerios o empresas públicas han sido y son cargos de confianza, y no por idoneidad. Uno pensaría que el presidente de Ancap debería ser por lo menos Ingeniero o similar.

Todo esto, lo único que hace, es reafirmarle a nuestra generación que no importa cuánto estudiemos o nos esforcemos. Simplemente basta con ser amigos de la persona correcta. Este es el mensaje que nos han dejado, "hay que igualar pero para abajo". Si lo pensamos objetivamente, con certeza encontremos la justificación del porque no querer crecer.

Ec. Ximena Olmedo MCF