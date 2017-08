Luis C. Turiansky

Tan cerca del socialilsmo como de la barbarie. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Cada comienzo, es una esperanza, un nacimiento, o más bien, un renacerVenezuela: lo que había que hacerAlianza para el retrocesoPercepción de beneficios y daños del despistaje del cáncer de mama mediante la mamografíaHiroshima la Barbarie humanaOtras literaturas: Víctor CunhaLa revolución que cambiará la agropecuaria nacional“A mí me pasa lo mismo que a usted” Respondiendo a Emiliano Cotelo.Los avances del gobierno y los fantasmas de la oposiciónMontevideo fue un madrigalVenezuela, Sendic y su impacto en el gobiernoLa fuga autoritaria de MaduroLa fraudulenta propuesta del referendo aprobatorio de la “nueva” constituciónDe Sendic, comunistas, picenetistas, mpepistas y otras yerbasBarranca abajoValores, no impulsos. Aunque cueste.Para seguir cambiando sin cambiar nadaAl rojo vivo: la resistencia a antihelmínticos en el ganadoComo preparar la consulta al médicoDía de la Justicia Internacional: ¡tercamente optimistas!Julio Castro y el Día de los DesaparecidosLa tecnología moderna y la posverdadEl referéndum catalánEl Sexo en la EscuelaCuando la palabra "oportunidad" se llena de contenido-audiovisual“Nada por aquí, nada por allá...”URUGUAY: La otra cara de la malnutrición:aumenta la obesidadVenezuela hacia un domingo trágicoLa decadencia de la democracia pasa desapercibidaComo se explica el precio de los nuevos medicamentos: una visión críticaEl puerto de Montevideo. Bahía de conflictos, muelles de esperanza“El descubrimiento” de los decepcionados.Volver al 17: Sindicatos e interés general2017, centenario del nacimiento del Ing. Eladio DiesteUn video recorre las redesEspejo latinoamericano. Emblemática justicia peruanaSin perder la líneaItalia: historia de un doble discurso.Generación “Peter Pan”Inclusión financiera versus bancarización forzosa (el problema de las palabras)El exterminio como política pública¿Renta básica ya, acá?¿Y qué pasa si no eres comunista?Colombia: el exterminio hecho políticaVenezuela: una “Constituyente” para el partido únicoDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Construccion de una nueva DRAGA. Ahora aflora una mala decisión20 de Junio de abrazos y recuerdosLuis Lacalle Pou Presidente

La tecnología moderna y la posverdad

Luis C. Turiansky

30.07.2017

Una de las prioridades actuales en el campo de la robotización es el avance en materia de inteligencia artificial. Sorprendentemente, tiene que ver con la política. ¿Será que la inteligencia natural escasea?

Los científicos de la Universidad de Washington, Seattle, EE.UU., han anunciado que lograron construir un programa que permite intervenir en un video real alterando el sonido y el movimiento de los labios, con el fin de hacer decir al orador lo que no dijo (http://grail.cs.washington.edu/projects/AudioToObama/, citado por Le Monde, París, y comprobado por el que esto escribe el 29.7.2017). Al parecer, han utilizado para el experimento una intervención original pronunciada en el Salón Oval de la Casa Blanca por el ex presidente Barack Obama. Para evitar sanciones penales, el discurso resultante es también real, pero distinto del contenido en la versión grabada. Lo que no quita que el método pueda utilizarse para difundir un discurso totalmente fraguado y hasta comprometedor.

Estamos en plena eclosión de la "posverdad", en la que la veracidad de la información no cuenta, sino lo que importa es su repercusión. Así, en la "guerra informática" una de las armas frecuentemente utilizadas es la difusión de información falsa con el objeto de perjudicar al adversario. Muchos casos se han revelado últimamente, gracias también a la confrontación entre Estados Unidos y Rusia en este campo, puesto que la parte afectada no deja de denunciar que lo que afirma la otra parte es una flagrante mentira.

Como el público termina acostumbrándose a este intercambio de ataques mutuos, el eventual desmentido no tiene el mismo efecto que la propia mentira, toda vez que esta se haya difundido apropiadamente a través de los canales bajo dominación propia, que pueden ser decisivos en lo que se ha dado en llamar "la creación de la opinión pública".

Ahora resulta que la tecnología moderna está en condiciones de alterar un discurso, ya no solo a través de una traducción intencionadamente deformada o un título subjetivizado (precisamente los títulos son lo que el lector poco interesado se limita a leer), sino presentando una "grabación" falseada de principio al fin. Es de imaginar los escándalos que esto puede provocar y lo difícil que sería luego probar que las palabras aludidas no fueron nunca pronunciadas. Basta no pasarse de la raya y "hacer" un discurso posible, desde luego, no un engendro que, por exagerado, no sea creíble.

Naturalmente, los científicos que trabajaron en el proyecto son gente brillante y nada tienen que ver con el abuso que después se haga de su invención. La ciencia no es culpable ni de la bomba atómica, todo depende del uso que el sistema dominante haga de sus logros.

Por otra parte, la misma técnica también puede servir para "mejorar" la imagen de un político. Sería una especie de "posverdad positiva", como existe la "discriminación positiva". Por ejemplo, no pocos republicanos desearían que la expresión oral del presidente Donald Trump sea un poco más potable y más acorde con la línea del establishment, del que también ellos forman parte.

¿Se imaginan el día que el Sr. Presidente se dirija a la nación y los televidentes "vean", apenas unas fracciones de segundo demorada, una supuesta grabación "en vivo", que un programa "superinteligente" habría retocado de modo que se parezca más a lo que la élite, el partido o lo que sea, espera del mandatario?

En definitiva, ya sea por la positiva o por la negativa, es la democracia lo que está en juego.

