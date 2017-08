Juan Raúl Ferreira

Tan cerca del socialilsmo como de la barbarie. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Cada comienzo, es una esperanza, un nacimiento, o más bien, un renacerVenezuela: lo que había que hacerAlianza para el retrocesoPercepción de beneficios y daños del despistaje del cáncer de mama mediante la mamografíaHiroshima la Barbarie humanaOtras literaturas: Víctor CunhaLa revolución que cambiará la agropecuaria nacional“A mí me pasa lo mismo que a usted” Respondiendo a Emiliano Cotelo.Los avances del gobierno y los fantasmas de la oposiciónMontevideo fue un madrigalVenezuela, Sendic y su impacto en el gobiernoLa fuga autoritaria de MaduroLa fraudulenta propuesta del referendo aprobatorio de la “nueva” constituciónDe Sendic, comunistas, picenetistas, mpepistas y otras yerbasBarranca abajoValores, no impulsos. Aunque cueste.Para seguir cambiando sin cambiar nadaAl rojo vivo: la resistencia a antihelmínticos en el ganadoComo preparar la consulta al médicoDía de la Justicia Internacional: ¡tercamente optimistas!Julio Castro y el Día de los DesaparecidosLa tecnología moderna y la posverdadEl referéndum catalánEl Sexo en la EscuelaCuando la palabra "oportunidad" se llena de contenido-audiovisual“Nada por aquí, nada por allá...”URUGUAY: La otra cara de la malnutrición:aumenta la obesidadVenezuela hacia un domingo trágicoLa decadencia de la democracia pasa desapercibidaComo se explica el precio de los nuevos medicamentos: una visión críticaEl puerto de Montevideo. Bahía de conflictos, muelles de esperanza“El descubrimiento” de los decepcionados.Volver al 17: Sindicatos e interés general2017, centenario del nacimiento del Ing. Eladio DiesteUn video recorre las redesEspejo latinoamericano. Emblemática justicia peruanaSin perder la líneaItalia: historia de un doble discurso.Generación “Peter Pan”Inclusión financiera versus bancarización forzosa (el problema de las palabras)El exterminio como política pública¿Renta básica ya, acá?¿Y qué pasa si no eres comunista?Colombia: el exterminio hecho políticaVenezuela: una “Constituyente” para el partido únicoDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Construccion de una nueva DRAGA. Ahora aflora una mala decisión20 de Junio de abrazos y recuerdosLuis Lacalle Pou Presidente

Julio Castro y el Día de los Desaparecidos

Juan Raúl Ferreira

01.07.2017

El 1o. de agosto es el día internacional de los Detenidos Desparecidos. Al día siguiente se cumplen 40 años de loa desaparición de Julio Castro. Desde el mismo crimen, que no tiene reparación imaginable, el caso de Julio Castro estaba destinado a ser emblemático. Casi leyenda, leyenda verdadera, cuanto mas pasaba el tiempo más verdadera.

Yo era un joven activista de derechos humanos en la WOLA (Washington Office on Latin America) cuando supe. Lejos de los hechos, pero no del paisaje que lo rodeaba, cuando unfamiliar el extinto Almirante Lebel me avisa. Yo sabía muy bien lo que hacía Castro. Su "delito" castigado con pena de muerte. La peor pena de muerte, la oculta, la no reconocida, la más cobarde.

Julio, junto al (entonces) CN Oscar Lebel, ayudaba a la gente a llegar a pedir exilio la Embajada de México. Ya no se podía legar y entrar. Fondo con fondo con la Embajada vivía el ex Senador Polla, que había talado su medianera. Aveces comíamos un asado y pasaba alguien corriendo y saltaba al jardín de la Embajada. Eso ya se había acabado. Era difícil llegar cerca a la Embajada, como nos había pasado a nosotros en el 76 con mi padre en Buenos Aires.

Julio y Oscar ayudaban al Embajador de Vicente Muñiz a identificar potenciales asilados que no lograban llegar a su residencia. Se confiaban con códigos, en lugares predeterminados y el Embajador llevaba al perseguido a su refugio. Ese fue su delito subversivo. Su papel en la vida pública (maestro, doctrinario de la enseñanza y ex Marcha, Federación Uruguaya de Magisterio, Asociación de la Prensa Uruguaya etc.) junto a la movilización de su familia puso en alerta al mundo.

Había desde el inicio cosas muy raras. Por ejemplo había desaparecido él y su modesta camioneta Indio color amarilla. Rápidamente las autoridades niegan su detención . Luego informan que en fecha 1 de agosto de 1977 había viajado en el vuelo 159 de PLUNA con destino a Buenos Aires. ¿Y la Indio?. Con el tiempo se supo que ese vuelo nunca había salido por mal tiempo. Y un pasajero que llegó a abordar y le conocía negó su presencia en el frustrado vuelo. Pero antes de saber eso y otras evidencias, con el Rev Joe Eldridge presentamos in voce la denuncia ante la Comisión Inter Americana de Derechos Humanos.

Esta, presidida por el Dr. Andrés Aguilar, (forzando el principio de buena fe que se presume de los Estados miembros) nos cree. Arriesgando su puesto, pide a la Argentina, sin hacer referencia al caso Castro la lista de pasajeros ingresados por Aeroparque y Castro no aparece. La coordinación del "Cóndor" aún era primitiva y nunca se imaginaron esa diligencia. Luego la enmienda fue peor que el soneto ya que al día siguiente las autoridades argentinas mandaron decir que se habían olvidado de un nombre: el de Julio Castro. Con esta situación la CIDHH (la Corte aún no existía) declaró en la VII AG de la OEA a Julio Castro como el primer desaparecido en América Latina reconocido como tal por la comunidad internacional.

Pasaron muchos años. Durante el Gobierno del Dr. Jorge Battle se crea la Comisión de la Paz (9 de agosto de 2000). Amparado en el secreto de la misma un militar declara que fue detenido ese día a las 19 de la mañana y sometido a apremios físicos y que desconociendo su condición de cardíaco no le dieron medicamento. La Comisión concluye en forma genérica "se trata de muertes como consecuencia de apremios físicos o de los tratamientos o de las condiciones de reclusión que existían." (sic) Y punto. La familia recorrió un largo camino judicial para que se esclarecieran datos que la Comisión reparó, dónde murió, dónde estaban sus restos. Una verdadera odisea.

Los trabajos arqueológicos permiten un nuevo punto de partida. Se reabre el caso. No se le ampara en la Ley de Caducidad. El Viernes 21 de octubre sus restos fueron encontrados, muerto de un balazo, en excavaciones realizadas el Batallón de Infantería Paracaidista Nº14 , su segundo lugar de entierro.

Creo que esto demuestra que por más buena voluntad que pueda haber habido, la Justicia y solo la Justicia puede aclarar los crímenes. La Comisión contribuyó sin quererlo a años de engaño sobre su verdadera suerte.

El próximo Martes 1 a las 17 y 30 en la esquina donde fue secuestrado, (Rivera y Llambí) habrá un acto recordatorio donde, entre otros hará uso de la palabra, la Directoria de la INDDHH, quien fuera la Fiscal que reabriera el caso en su momento. Vueltas de la vida, Mirtha, Pablo Méndez, autor de uno de los mejores libros de la zaga. Con los años, ¿quién hubiera dicho? los tres nos encontramos en la INDDHH.

40 años de muerto. De los cuales 34 estuvo desparecido. Muchas familias siguen buscando sus seres queridos. En muchos países de América Latina HOY siguen usando la práctica de la desaparición, por lo menos con complicidad del Estado.

En esa lucha que sigue, que nos acompañe. Como alguien puso en mis Redes, recordar siempre "Al Maestro con Cariño.

