Como preparar la consulta al médico

Edgardo Sandoya

01.08.2017

"No se que me pasó, tenía tantas cosas para preguntarle a la doctora y cuando llegué a la consulta se me borraron de la mente y terminé olvidándome de casi todo" comentaba Carla a sus amigas. Lucía, que siempre era muy organizada le dijo "capaz que te conviene hacer una lista de las cosas que querés preguntarle la próxima vez que vayas así no te olvidás de nada", "¿Te parece?, ¿Cómo lo tomará a doctora?" re

No es infrecuente que la memoria nos juegue malas pasadas, y que en una situación donde estamos algo tensos o estresados, como puede ocurrir durante una consulta médica, se olviden cosas importantes. Por eso el consejo de anotar previamente lo que se quiere consultar es apropiado, pues de esa manera se asegura de no omitir nada que le preocupe o interese.

El médico, para elaborar su diagnóstico toma como base los elementos que el paciente le relata, luego de lo cual realiza el examen físico, pero ello lo hace orientado a partir de los síntomas referidos. Por eso es muy importante no omitir cosas que pueden ser relevantes para el médico a la hora de establecer el diagnóstico. Como la memoria puede fallar o se tiende a olvidar algunas cosas, lo mejor es hacer una lista de los síntomas que se sienten, siendo mejor anotarlos en el momento en que los mismos se presentan, pues a veces hay cosas que se sienten en determinado momento que luego desaparecen, pero que pueden ser un aspecto clave para que el médico elabore el diagnóstico.

Qué debe tener la historia de salud personal

Si va a ser atendido por un médico que no le conoce a usted como paciente, es bueno que tenga una lista con su historial médico, en la que haya anotado los aspectos que puedan ser relevantes para el caso.

En esa lista debería incluir:

enfermedades crónicas que padece (si es que las tiene)

enfermedades importantes que haya tenido previamente

si ha sido operado en alguna oportunidad

las internaciones que haya tenido

las alergias que padece

medicamentos que toma actualmente.

Si existe algún antecedente de enfermedad importante en su familia también anótelo en ese registro. Es bueno que esto lo realice de manera previa y meditada, para que cuando lo necesite lo tenga disponible y no que lo haga a las apuradas y se olvide la mitad de las cosas.

Cómo va a servir esto durante la consulta

No vaya con la idea de leerle todo lo que consta en su historia personal al médico, porque eso no es necesario. Luego de que usted explicite le motivo por el cuál concurrió a la consulta, el médico le va a realizar preguntas orientadas a la presunción diagnóstica que se va formando a partir de ello. En algunos casos las preguntas necesarias para establecer la situación de que se trata serán muchas, pero en otros casos alcanzará con unas pocas: no se sienta frustrado si llevó su larga lista y el médico solo le interrogó acerca de unas pocas cosas de ellas y no de otras.

El entrenamiento del médico le permite definir cuáles son los aspectos relevantes en su caso y hacia esos se orientará. Tenga en cuenta que en el contexto sanitario actual, el tiempo destinado a las consultas ambulatorias habitualmente es limitado, por lo que debe aprovecharse al máximo los minutos de interacción médico - paciente. Muchas veces al examinarle, el médico le volverá a hacer preguntas y, ante dudas al respecto, consulte sus anotaciones.

Esta historia personal de su salud facilita que, por un lado, usted no olvide elementos importantes que puedan antecedentes médicos de relevancia para la situación que le aqueja actualmente, y que en caso de que el médico le interrogue al respecto, pueda responderle de manera precisa. Es distinto si se trata de su médico de referencia, el que conoce sus antecedentes y esto no lo necesita. Pero si va a un médico que no le conoce esto puede ser muy útil.

Cómo proceder durante la consulta

Para que la consulta sea lo más fructífera posible, si hay algún síntoma que le preocupa en particular, manifieste ese primero. Cuando se relata un síntoma es importante describir:

cuándo comenzó el mismo, es decir las horas/días/semanas en que lo viene sintiendo

en qué casos le aparece, si le ocurre relacionado a alguna actividad, esfuerzo, emoción, etc.

cómo se le alivia, es decir si se le pasa completamente cuando usted hace o toma algo

cuánto le dura

si cuando lo tiene es siempre igual o si va aumentando o disminuyendo

también es importante relatar si asociado a eso le aparece alguna otra molestia o algo que le llama la atención

Luego describa alguna otra cosa que realmente le preocupe, pero no plantee demasiados elementos diversos en una consulta, pues en la medicina no es posible, en general, abordar todos los padecimientos que puede tener un paciente. Por supuesto que es diferente si se trata de una enfermedad grave o que afecta muchos sistemas del organismo, pero en ese caso lo habitual es que la consulta se realice a nivel de Emergencia y no en una policlínica.

También es importante comentar al médico si esto que le ocurre ahora es mismo le sucedió tiempo atrás, luego de lo cual no había vuelo a tenerlo. O si se trata de algo que tiene cada tanto, desaparece y luego vuelve. En caso de ser así, haga memoria y recuerde cuál fue el diagnóstico que se le realizó en esa oportunidad y con qué tratamiento se mejoró.

Yo ya se lo que tengo, lo leí en Internet

Hay pacientes que creen que leer la información referida a los síntomas que presentan o a la enfermedad que se les ha diagnosticado es suficiente y no precisan al médico, pero ello no es así. Es muy bueno que usted lea todo lo referido a sus síntomas o enfermedades si lo hace en fuentes confiables. Pero la diferencia entre lo que usted puede leer en Internet y lo que hace el médico, no está en los conocimientos referidos a los síntomas y/o a la enfermedad que le aqueja, de los que usted puede haber leído todo y conocer tanto, o a veces más, que el médico.

La diferencia radica en que él va a hacer algo que usted no puede: poner toda la información en contexto, es decir relacionarla al funcionamiento normal y anormal de su organismo, teniendo presente aspectos del diagnóstico, pronóstico y tratamiento, a partir de competencias que posee para ello y que lleva muchos años de aprendizaje y entrenamiento específico poder desarrollarlas. La diferencia no está en el conocimiento puntual acerca de un síntoma o enfermedad, sino en el bagaje de conocimientos, formación clínica y experiencia que hace que un médico sea tal.

Hoy es muy bueno que los pacientes busquen información y planteen sus preguntas al médico, para de esa forma trabajar juntos en busca de la mejor solución a la situación que le aqueja, pero teniendo presente que solo con la información de la web no es suficiente, que se requiere la formación específica del médico para poder contextualizarla en cada caso.

En conclusión

Ir preparado a la consulta, llevando un registro de su historia personal de salud, puede ser muy útil en algunas circunstancias. No se sienta mal si el médico no le interroga acerca de todos los elementos que usted lleva anotados, pues ella o él le irá solicitando información complementaria a lo que usted le manifieste inicialmente, en la medida que la necesite para elaborar el diagnóstico. Y no en todos los casos necesitará conocer todo lo que usted tiene registrado.

Si además está informado acerca de los síntomas y/o enfermedad que le aqueja antes de concurrir a la consulta, podrá obtener el máximo beneficio de la consulta con el médico, quién se hará cargo de la situación ayudándole a darle juntos la mejor solución al mismo.

Dr. Edgardo Sandoya - Médico cardiólogo - Profesor Titular de Medicina Basada en Evidencia, Facultad de Medicina CLAEH. Investigador en el área de prevención cardiovascular