Barranca abajo

Héctor Musto

02.08.2017

Hoy, 1 de agosto, como todos los uruguayos, me enteré que se había expedido el Tribunal de Etica del FA. Dado que se trata de un fallo que tiene que ver nada más y nada menos que con la conducta del actual Vice Presidente de la República, asumí que se iba a hacer público en forma inmediata. Me equivoqué.

En lugar de eso, el Presidente del FA, Dr. Miranda, optó por decir, palabra más, palabra menos, que se iba a guardar en una caja fuerte hasta que se realice el Plenario de la fuerza política (que no tiene todavía fecha de reunión). Y optó por reunirse con algunos dirigentes: José Mujica (MPP), Mónica Xavier (PS), Daniela Payssé (FLS), Juan Castillo (PCU y Leonardo De León (711). Primer error. ¿Por qué no estuvieron TODOS los grupos? O al menos los que tienen representación en el parlamento (como Casa Grande, que cuenta con varios legisladores), la Vertiente Artiguista (que tiene dos intendentes), o el diputado Darío Pérez, que pesa y mucho en el interior? ¿Optó quizás Miranda por los líderes de los grupos que manejan el aparato del FA? Mucho me temo que la respuesta es positiva.

Y demos un paso más. El informe del Tribunal a lo que se sabe por la prensa ahora, a las 22:30 del 1 de agosto, va directo, sin que lo conozca "nadie" al Plenario. Pero ¿cómo está constituído el Plenario del FA? Por el Presidente del FA, los vice presidentes, 85 representantes de los grupos políticos, 41 representantes de las coordinadoras de Montevideo, 41 representantes de las departamentales del Interior, tres representantes de las Coordinadoras y Comités del exterior. Asumamos que los 85 representantes de los grupos políticos van a discutir previo al Plenario qué posición tomar por conocer el informe. Bien, aceptado.

Pero hay 85 que se supone (se supone) que van a votar de acuerdo a lo que digan sus representados. Y me pregunto, ¿cómo van a levantar la mano esos "delegados de las bases" -de la forma que sea- si van a tomar contacto con el informe en el momento de la realización del propio Plenario? ¿No es una contradicción? ¿No debería el informe ser discutido en los Comités de Base de todo el país y del exterior ANTES de la realización de la reunión, de manera que sus representantes voten de acuerdo a la soberana voluntad de los representados? Suena lógico ¿no? Pero nuevamente, nos encontramos con un no grandote. No solamente se deja afuera a grupos importantes del FA, sino que se desconoce, una vez más en forma grosera, lo que es (en realidad fue muchos años atrás) una "marca de fábrica" del FA: la transparencia en las resoluciones.

Y nuevamente me veo obligado, por lo que ha dicho nada menos que el Presidente del FA, que él mismo está apostando al aparato. Porque claro, hablando entre cuatro paredes con el MPP, el PCU, el PS, el FLS y la 711, de hecho está hablando también con las bases. Le guste o no, Miranda está reconociendo que la opinión de los frenteamplistas no alineados no importa. No le importa, más allá de lo que dijo en su campaña electoral lo que digan, por ejemplo, las redes sociales, donde se expresa la amplísima mayoría de los votantes del FA. No: alcanza con conversar con los directores de orquesta. Miranda nos está dando una lección maravillosa de cómo borrar con el codo lo que escribió con la mano. Patético.

Y finalizo con un punto insinuado más arriba. Una fuerza democrática, que ejerce el gobierno, ¿tiene derecho a "esconder en una caja fuerte" lo que el Tribunal de Etica dictaminó sobre Sendic a la ciudadanía? Es obvio que el Tribunal es partidario. Pero el lugar que ocupa el "juzgado" por ese Tribunal es Vice-Presidente. Ocupa el segundo cargo en importancia en el país. Es Vice-Presidente de TODOS los uruguayos. La respuesta es obvia: no. No tiene derecho. Todos tenemos derecho a saber. Frenteamplistas, Blancos, Colorados, votantes del PI, de lo que sea... tenemos derecho a saber ya lo que opina la fuerza política de la conducta ética de quien puso como Vice Presidente. Seguramente Miranda quiere evitar olas. Apuesta al secretismo. Patear la pelota para adelante y quizás a alguien (sin que los uruguayos nos enteremos) se le ocurre una solución para seguir haciendo la plancha, al menos durante un mes o dos. Nuevamente, patético.

Secretismo, aparatismo. Y cómplices son todos. Desde Miranda hasta todos los grupos "grandes" del FA pasando por los tres jefes históricos. En lo personal, me siguen alejando cada vez más. Barranca abajo. "Estábamos al borde del abismo...y dimos un paso adelante".

Héctor Musto