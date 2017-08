Jorge Braun

Tan cerca del socialilsmo como de la barbarie. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Cada comienzo, es una esperanza, un nacimiento, o más bien, un renacerVenezuela: lo que había que hacerAlianza para el retrocesoPercepción de beneficios y daños del despistaje del cáncer de mama mediante la mamografíaHiroshima la Barbarie humanaOtras literaturas: Víctor CunhaLa revolución que cambiará la agropecuaria nacional“A mí me pasa lo mismo que a usted” Respondiendo a Emiliano Cotelo.Los avances del gobierno y los fantasmas de la oposiciónMontevideo fue un madrigalVenezuela, Sendic y su impacto en el gobiernoLa fuga autoritaria de MaduroLa fraudulenta propuesta del referendo aprobatorio de la “nueva” constituciónDe Sendic, comunistas, picenetistas, mpepistas y otras yerbasBarranca abajoValores, no impulsos. Aunque cueste.Para seguir cambiando sin cambiar nadaAl rojo vivo: la resistencia a antihelmínticos en el ganadoComo preparar la consulta al médicoDía de la Justicia Internacional: ¡tercamente optimistas!Julio Castro y el Día de los DesaparecidosLa tecnología moderna y la posverdadEl referéndum catalánEl Sexo en la EscuelaCuando la palabra "oportunidad" se llena de contenido-audiovisual“Nada por aquí, nada por allá...”URUGUAY: La otra cara de la malnutrición:aumenta la obesidadVenezuela hacia un domingo trágicoLa decadencia de la democracia pasa desapercibidaComo se explica el precio de los nuevos medicamentos: una visión críticaEl puerto de Montevideo. Bahía de conflictos, muelles de esperanza“El descubrimiento” de los decepcionados.Volver al 17: Sindicatos e interés general2017, centenario del nacimiento del Ing. Eladio DiesteUn video recorre las redesEspejo latinoamericano. Emblemática justicia peruanaSin perder la líneaItalia: historia de un doble discurso.Generación “Peter Pan”Inclusión financiera versus bancarización forzosa (el problema de las palabras)El exterminio como política pública¿Renta básica ya, acá?¿Y qué pasa si no eres comunista?Colombia: el exterminio hecho políticaVenezuela: una “Constituyente” para el partido únicoDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Construccion de una nueva DRAGA. Ahora aflora una mala decisión20 de Junio de abrazos y recuerdosLuis Lacalle Pou Presidente

De Sendic, comunistas, picenetistas, mpepistas y otras yerbas

Jorge Braun

03.08.2017

El FRENTE AMPLIO, deambula por un mar embravecido con un barco sin timón, aprovechando este descontrol, los oportunistas de siempre, redoblan la apuesta para sacar tajada. Las contradicciones internas nos van minando desde adentro, no existen conspiraciones de otros países, solo un mediocre puede argumentar tal falacia para desmarcarse. Y mas mediocres los que apoyan ese manoton de ahogado.

Además soportamos a Insignificantes representantes del otrora gran Partido Comunista, verdadero defensor de las clases trabajadoras y de la ética política, al igual de la combativa CNT que enfrento la dictadura en los mas oscuros momentos de nuestra historia. Ahora son burdos representantes de algo que no existe mas, solo existe el cartel en la puerta.

Estos defensores de lo indefendible, a nivel local y latinoamericano, hombres de dudosa honorabilidad, enredados en causa judicial por asociación indebida con los gestores de casas ficticias, comunistas de la boca para afuera, se alinean junto al MPP, contaminando de radicalismo una fuerza que se caracterizo por su pluralismo, su ética y compromiso con la gente, además de una transparencia que fue oscureciéndose con el paso de los años. Ahora de prepo, nos quieren imponer su lógica. Al igual que el hombre que vio un pajarito con la cara de Chavez que le dijo cual era el camino, ese camino que desemboco en un precipicio. Parece que el proyecto es ganar a como de lugar, para seguir aferrados al poder, después de 30 años de Gobierno Municipal y 15 de Gobierno Nacional , vamos por mas, pero ¿adonde vamos?, ya nuestra honestidad y credibilidad esta en tela de juicio por propios y extraños, las múltiples conquistas logradas por el FA que hay que destacar, lograron cambiar la vida de miles de personas, pero no justifican el voto de la gente si nos olvidamos de los principios éticos, que Seregni y todos los fundadores del FA que en 1971, esgrimieron como el rumbo a seguir por nuestra naciente fuerza política, que nunca debió permitir el ingreso de los Tupamaros para ganar, porque su forma de hacer política (abrazarse con una víbora si es necesario para ganar, palabras textuales del Pepe) ahora nos hace pagar otra vez un costo demasiado alto, no olviden que a Sendic lo invento el MPP, y si cae Sendic y si pierde los fueros va a desfilar por los juzgados y no va a ser el único. Por eso no creo que caiga, y en realidad lo que hay en el sobre no me importa, sea lo que fuere no cambia mi modo de pensar.

Solo nos queda un camino, refundar el Frente volver a los principios éticos, pagar la cuenta que allá que pagar y esperar que se forme una nueva opción que tome esa bandera con fuerza, para que ese 40 % que integran, los enojados, los no sabe, no contesta, los defraudados y los esperanzados, puedan encontrar un camino que nunca debimos abandonar dentro del Frente Amplio.

