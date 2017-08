Jorge Aniceto Molinari

Tan cerca del socialilsmo como de la barbarie. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Cada comienzo, es una esperanza, un nacimiento, o más bien, un renacerVenezuela: lo que había que hacerAlianza para el retrocesoPercepción de beneficios y daños del despistaje del cáncer de mama mediante la mamografíaHiroshima la Barbarie humanaOtras literaturas: Víctor CunhaLa revolución que cambiará la agropecuaria nacional“A mí me pasa lo mismo que a usted” Respondiendo a Emiliano Cotelo.Los avances del gobierno y los fantasmas de la oposiciónMontevideo fue un madrigalVenezuela, Sendic y su impacto en el gobiernoLa fuga autoritaria de MaduroLa fraudulenta propuesta del referendo aprobatorio de la “nueva” constituciónDe Sendic, comunistas, picenetistas, mpepistas y otras yerbasBarranca abajoValores, no impulsos. Aunque cueste.Para seguir cambiando sin cambiar nadaAl rojo vivo: la resistencia a antihelmínticos en el ganadoComo preparar la consulta al médicoDía de la Justicia Internacional: ¡tercamente optimistas!Julio Castro y el Día de los DesaparecidosLa tecnología moderna y la posverdadEl referéndum catalánEl Sexo en la EscuelaCuando la palabra "oportunidad" se llena de contenido-audiovisual“Nada por aquí, nada por allá...”URUGUAY: La otra cara de la malnutrición:aumenta la obesidadVenezuela hacia un domingo trágicoLa decadencia de la democracia pasa desapercibidaComo se explica el precio de los nuevos medicamentos: una visión críticaEl puerto de Montevideo. Bahía de conflictos, muelles de esperanza“El descubrimiento” de los decepcionados.Volver al 17: Sindicatos e interés general2017, centenario del nacimiento del Ing. Eladio DiesteUn video recorre las redesEspejo latinoamericano. Emblemática justicia peruanaSin perder la líneaItalia: historia de un doble discurso.Generación “Peter Pan”Inclusión financiera versus bancarización forzosa (el problema de las palabras)El exterminio como política pública¿Renta básica ya, acá?¿Y qué pasa si no eres comunista?Colombia: el exterminio hecho políticaVenezuela: una “Constituyente” para el partido únicoDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Construccion de una nueva DRAGA. Ahora aflora una mala decisión20 de Junio de abrazos y recuerdosLuis Lacalle Pou Presidente

Tan cerca del socialilsmo como de la barbarie. (Abordando eso gris, que parece la teoría).

Jorge Aniceto Molinari

10.08.2017

Explicar una ley de la física o de la química, parecería infinitamente más fácil que explicar una ley aplicada al desarrollo social, tal vez porque en esta debemos contar con nuestra propia implicancia y con un mundo más directo de desarrollos de la imaginación.

Se agrega al final respuesta a un comentario que ayuda en la intención del texto:

Que un objeto cae producto de la ley de gravedad, es tan simple que comparado con el que tener explicar de que ningún modo de producción en la historia abandona su predominancia hasta agotar sus posibilidades, no podría haber comparación posible.

Esa es precisamente nuestra quimera, tratar de hacer simple la comprensión de fenómenos que aparecen terriblemente intrincados.

¿Qué tenemos a nuestro favor?: un enorme bagaje en textos, escritos particularmente por Marx, Engels y Lenin -los más destacados- que analizaron magistralmente el desarrollo del capitalismo y pudieron dar un visión muy completa de su curso, en ascenso, cuando les tocó vivir a los primeros, en una de sus más grandes crisis, en vida de Lenin y ya hoy en que vemos que la crisis de predominancia para el capitalismo ha entrado en una fase crítica irreversible. Son escritos de trabajo, de análisis, de estudio, cuya validez se asienta en el conocimiento humano adquirido a través de los siglos y que seguramente serán superados en el futuro con el desarrollo de nuevos conocimientos. Al día de hoy esos trabajos no han sido superados, si deformados por interpretaciones que se han pretendido acomodar al gusto y paladar de los grupos que han ejercido los poderes económicos y los estaduales de turno.

¿Por lo tanto qué tenemos en nuestra contra?: la terrible fragmentación y deformación que de sus trabajos se ha venido haciendo, transformándolos en irreconocibles a la hora de comprender los acontecimientos actuales.

Hoy reconocer la crisis y catalogarla, parece obra de titanes. Preguntas simples y sencillas como la de responder sobre las posibilidades actuales del desarrollo capitalista parecen estar vedadas a los economistas de nuestra época. Y sin embargo nunca antes la disposición de los datos está al alcance de todos y particularmente de los que quieran investigar sobre el tema.

Si, es cierto, precisar la tasa general de ganancia no es sencillo, pues en el marco de las emisiones monetarias demenciales -que hace que ningún valor monetario actual tenga una base real-, el crecimiento incesante de la deuda de los Estados, el crecimiento exponencial de los paraísos fiscales, hace que la fijación de una tasa de ganancia real tenga más que ver con el lavado de dinero, con el mercado negro, con el trafico -por ejemplo de jugadores de futbol- de los más diversos.- Pero en lo que resumíamos en los indicadores anteriores hay una expresión inexorable del carácter de la crisis.

Y una contradicción más: el incremento de la industria de guerra. Tenemos armas a nivel universal para destruir varios planetas Tierra: de terror. Así marcha la "reactivación económica" en alguna de las otroras potencias del mundo.

Deberíamos reunir un Congreso, una Conferencia, o como se le quiera llamar, de todas las personas -autoridades- del mundo que tengan hoy alguna responsabilidad en la gobernanza del planeta Tierra, y alguien debería decir: "muchachos, muchachas (es la forma de hablar, que se estila ahora) así no podemos seguir, estamos viviendo el crecimiento de una tragedia que nos puede ser incontrolable".-

Hay quienes dicen que por la "condición humana", intentar modificar esto, es imposible; nosotros pensamos diferente, es el modo de producción predominante el que ha instalado la competencia en un marco de lucha de clases que inexorablemente tiene que llegar a su fin.

Los límites para llegar a la barbarie son cada vez más finos, ahora increíblemente en esta realidad las posibilidades para dar un impulso a una sociedad superior también lo son.

En diciembre del 2008 envié una carta al entonces Presidente electo de EE.UU. Barack Obama de la que nunca tuve respuesta.- ¿Cuál era el objetivo de la misiva?: que el presidente de EE.UU. utilizara su poder en el mundo para poner en debate iniciativas que pudieran cambiar esta realidad que en ese entonces ya se tornaba dramática.

Obama además se constituía en un símbolo de la necesidad de cambio de una sociedad que acumula tensiones que son universales y que la hacen responsable de lo que ocurre en el mundo. Que haya podido o no responder a esa necesidad ya es otra historia, hoy al frente del gobierno está Donald Trump.

Partíamos de que para sincerar la economía lo primero era definir un valor monetario, único y universal. Luego introducir un sistema impositivo también único y universal basado en la circulación del dinero, eliminando los paraísos fiscales, los impuestos al consumo, a los salarios y a las pensiones, haciendo que ninguna transacción tuviera valor legal si no estaba debidamente registrada en los organismos que la sociedad determinara.

En este marco lo recaudado no sería para engordar las burocracias de los Estados o Instituciones similares, sino para planificar obras a nivel universal, que hoy el capitalismo no encara porque no les son rentables en temas como los de la salud, la enseñanza, la vivienda, la alimentación, etc. etc. Abordar el pago de los presupuestos en un marco de racionalidad, de rentabilidad y rendimiento incorporando todos los adelantos técnicos disponibles para el conjunto de la humanidad. Los instrumentos de la democracia - conquista imprescindible de la humanidad para la convivencia humana- hoy son tremendamente caros y burocráticos y la sociedad los siente como un peso y no como un beneficio.

Los avances en todos los terrenos son en esencia el impulso al desarrollo de una nueva predominancia para construir un sistema social que por sus características no es otra cosa que el socialismo. Claro hasta ahora ha predominado el preconcepto de que socialismo es propiedad estatizada. Propiedad estatizada además que nunca pudo superar los límites del capitalismo de Estado, del cual tampoco renegamos toda vez que significó derechos y reivindicaciones para los trabajadores, pero que como solución no podía ir más allá de la coyuntura socio-política que lo originaba.

Hoy el mundo debe entrar en un estadio superior a riesgo de entrar en la barbarie de no hacerlo. ¿Qué falta?: la voluntad política organizada que lo haga posible.-

Entonces no hay hoy tarea más importante, que organizar esa voluntad política, hacerlo es el granito de arena necesario para desarrollar el socialismo, no hacerlo contribuir a una tragedia cada vez mayor.

Comentario que me hacen a la nota "Tan cerca del socialismo como de la barbarie", y luego mi propio comentario:

Estimado Jorge, tal vez usted tenga respuesta para estas cosas, yo no:

1) Los poderosos creen que acumulando poder mejorarán las vidas de sus descendientes o al menos, estos serán de los últimos en sucumbir a algún cataclismo.

2) El poderoso cree (hasta le consta a algunos) que si no logra maximizar su ganancia, otro lo hará y él va a perder.

3) En otras épocas los poderosos de antes, creían que habían logrado ese lugar con el sudor de su frente o el sudor de otros pero con la inteligencia de ellos. Ahora han llegado "otros" poderosos, que no tienen reglas, o mejor aún la única regla cierta es la que aumenta sus ganancias.

4) Cada vez hay más capital "en negro" y la mafia concentra cada vez más poder económico. El Partido Popular de España tiene como principal función la corrupción y luego la política le sirve de pantalla, es el medio para el otro fin.

5) Muchos poderosos han ido aprendiendo que el asunto de la "concentración de la riqueza" es muy necesario, pero para muchos de ellos la acumulación capitalista es un poco lenta, con muchas trabas y hasta puede ser peligroso cuidar las formas, entonces, "toman el atajo" para ellos "no subsisten los más aptos", sino "los que tienen menos escrúpulos".

Por eso es que sólo Mujica, un outsider en el concierto mundial, pudo haber dicho, eso que usted tanto recuerda. El detalle es que todos los que estaban oyéndolo, van a cumplir otros papeles...

Esta locura no la para nadie.

El principal problema del planeta, si no hay guerra, es el aumento de las lluvias, eso es el producto del calentamiento global.

Mi respuesta:

Siempre son muy importantes las respuestas que recibo, pues mi objetivo es el desarrollar lo más posible lo que considero los puntos cruciales de la situación actual, y siempre parto de la modestia de mis conocimientos.

El papel del individuo en la historia siempre es importante (recuerdo entre muchas polémicas sobre el tema, la de Jorge Plejanov con Lenin), ahora como entiendo que decía Ortega y Gasset, en última instancia es un producto de la circunstancias.

Como señalo en esta nota, precisamente para nosotros seres humanos definir las leyes siendo no sujetos sino objetos no es nada fácil.

El fenómeno fundamental de la reinversión de la plusvalía en un sistema en expansión a pesar de las crisis, era todo muy favorable, y efectivamente la mentalidad de que cuanto más ganancia mejor, va en el mismo sentido. Lo difícil de comprender y también de explicar es que eso tiene límites y esos límites llegan.

Mujica apuntó a eso en la ONU, pero es lógico que se quedara en el planteo, no solo por la limitación de su accionar político sino por su falta de estudio ideológico, lo de él es un talenteo, lo que no deja de ser importante en un mundo que necesita señales, como lo fue la elección de Obama, y luego se fue apagando, o la votación a la Asamblea Constituyente en Venezuela, que es también una gran oportunidad pero que también se puede frustrar por falta de programa para encarar la crisis que entre otras cosas se manifiesta directamente con el manejo de la moneda, además de la puja con la reacción.

Es muy común en el análisis que hacemos todos los días, definir siempre el carácter individual de las conductas humanas, los buenos, los malos, los más o menos, y efectivamente no puedo negar que eso existe. Pero convengamos que siendo muchas veces útiles que la sociedad tenga forma de calificación, que reprima conductas erróneas, con ello no alcanza.

Es como sucede con lo que llamamos democracia, que es una conquista de la humanidad pero siendo importante si la gente no tiene soluciones a los problemas no solo no alcanza sino que los que se sienten más fuertes terminan eliminándola.

Jorge Aniceto Molinari