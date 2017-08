Mujica dice conocer el fallo del TCP sobre Sendic: "Habrá alguna lágrima y empezar de nuevo"

¿Otra vez Sendic y Venezuela?Una nueva iniciativa de la Organización Mundial de la Salud: reconocer a la Sepsis como una prioridad en saludTan cerca del socialilsmo como de la barbarie. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Cada comienzo, es una esperanza, un nacimiento, o más bien, un renacerVenezuela: lo que había que hacerAlianza para el retrocesoHiroshima la Barbarie humanaOtras literaturas: Víctor CunhaLa revolución que cambiará la agropecuaria nacional“A mí me pasa lo mismo que a usted” Respondiendo a Emiliano Cotelo.Los avances del gobierno y los fantasmas de la oposiciónMontevideo fue un madrigalVenezuela, Sendic y su impacto en el gobiernoLa fuga autoritaria de MaduroLa fraudulenta propuesta del referendo aprobatorio de la “nueva” constituciónDe Sendic, comunistas, picenetistas, mpepistas y otras yerbasBarranca abajoValores, no impulsos. Aunque cueste.Para seguir cambiando sin cambiar nadaAl rojo vivo: la resistencia a antihelmínticos en el ganadoComo preparar la consulta al médicoDía de la Justicia Internacional: ¡tercamente optimistas!Julio Castro y el Día de los DesaparecidosLa tecnología moderna y la posverdadEl referéndum catalánEl Sexo en la EscuelaCuando la palabra "oportunidad" se llena de contenido-audiovisual“Nada por aquí, nada por allá...”URUGUAY: La otra cara de la malnutrición:aumenta la obesidadVenezuela hacia un domingo trágicoLa decadencia de la democracia pasa desapercibidaComo se explica el precio de los nuevos medicamentos: una visión críticaEl puerto de Montevideo. Bahía de conflictos, muelles de esperanza“El descubrimiento” de los decepcionados.2017, centenario del nacimiento del Ing. Eladio DiesteUn video recorre las redesEspejo latinoamericano. Emblemática justicia peruanaSin perder la líneaItalia: historia de un doble discurso.Generación “Peter Pan”Inclusión financiera versus bancarización forzosa (el problema de las palabras)El exterminio como política pública¿Renta básica ya, acá?¿Y qué pasa si no eres comunista?Colombia: el exterminio hecho políticaVenezuela: una “Constituyente” para el partido únicoDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Construccion de una nueva DRAGA. Ahora aflora una mala decisión20 de Junio de abrazos y recuerdosLuis Lacalle Pou Presidente

“EN CAJA BLANDA”

Mujica dice conocer el fallo del TCP sobre Sendic: "Habrá alguna lágrima y empezar de nuevo"

11.08.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- Pese a los pedidos de discreción sobre el dictamen del tribunal, el ex presidente señaló que Sendic está preocupado y recordó que en la vida lo principal es volverse a levantar cada vez que uno se cae.

Este jueves el senador José Mujica y el presidente del Frente Amplio Javier Miranda mantuvieron una reunión en el Parlamento.

El encuentro estuvo vinculado con la situación de Sendic, y apuntó a acordar una fecha para el Plenario del FA en que se pondrá a consideración el informe del Tribunal de Conducta Política.

Consultado por la prensa este jueves, de tarde, Mujica dijo que conocía el fallo del tribunal. El dictamen del Tribunal de Conducta Política estaba supuestamente en un sobre cerrado y dentro de una caja fuerte, pero desde que se resolvió hubo varias filtraciones a los medios, incluyendo el detalle exacto de los votos de los integrantes del tribunal (cuatro que encontraron faltas éticas, uno que no y otro que se abstuvo).

Mujica dio a entender con sus palabras que el fallo es negativo para Sendic. "Atrás de toda decisión hay seres humanos, hay gente, hay colectivos, eso es lo delicado", dijo, según recogió Radio Uruguay.

El ex presidente agregó que Sendic "está cascoteado, preocupado". "Pero siempre que llovió paró. Estas son tormentitas de verano. No se muere nadie. Habrá alguna lágrima y empezar de nuevo. En la vida lo principal no es triunfar, lo principal es volverse a levantar cada vez que uno se cae. Vale en el trabajo, las relaciones humanas, el amor. No quebrarse y volver a empezar. Eso se lo digo a todos", dijo.

Preguntado sobre si Sendic debería renunciar, dijo: "La renuncia es una decisión de él".

