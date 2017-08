Inicio | Actualidad Te encuentras en:

Bitácora. Año XV, Nro. 697: Uruguay: ¿todo mal?

12.08.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - El suplemento de ideas, cultura, política y economía de Uypress sale el lunes 14 titulando en su portada: 'Uruguay: ¿todo mal?'

Escriben en este número:

Rogelio Alaniz, Rolando Astarita, Mario Casasús, Cristina Fallarás, Ricardo Hausmann, Michael T. Klare, José Antonio Martínez Montaño, Ismael Moreno, Miguel Ángel Ortega Lucas, Esteban Valenti

Por Esteban Valenti



En política, como en otros muchos aspectos de la vida, entreverar todo -batir, anular prioridades, medir con el mismo rasero- es una de las mejores formas de ir por el mal camino, de favorecer lo peor. Umberto Eco decía que si se quiere ir al paraíso, lo primero es conocer las vías que llevan al infierno. El entrevero es una de esas vías maestras.







El colapso de Venezuela no tiene precedentes

Por Ricardo Hausmann



CAMBRIDGE - El 16 de julio se celebró un plebiscito en Venezuela, organizado apresuradamente por la Asamblea Nacional, en la cual la oposición tiene mayoría. Su objetivo era rechazar el llamado del presidente Nicolás Maduro a formar una Asamblea Nacional Constituyente. En este evento, más de 720.000 venezolanos votaron en el exterior. En la elección presidencial de 2013, solamente lo hicieron 62.311. Cuatro días antes del referendo, 2.117 postulantes rindieron el examen para obtener su licencia médica en Chile. De estos, casi 800 eran venezolanos. Y el sábado 22 de julio, se reabrió la frontera con Colombia. En un solo día, 35.000 venezolanos cruzaron el estrecho puente entre los dos países para adquirir alimentos y medicamentos.







¿Cómo podemos asegurar la supervivencia en una nueva era de tensión nuclear?

Por Michael T. Klare



Se acabó la era de la amnesia. Si necesitábamos una llamada de atención, la prueba del misil balístico intercontinental de Corea del Norte no deja resquicios para la duda.







Bolivia: Las "Crónicas Mineras" de Víctor Montoya

Por José Antonio Martínez Montaño



El libro constituye la memoria del autor, porque de uno u otro modo estuvo vinculado a estos luchadores; su obra testimonial está respaldada con datos históricos y con construcciones imaginarias de sus recuerdos.







Argentina: El caso De Vido y la izquierda

Por Rogelio Alaniz y Rolando Astarita



Cuando Del Valle Iberlucea fue desaforado

En julio de 1921 senadores conservadores y radicales le retiraron los fueros parlamentarios a Enrique Del Valle Iberlucea. El pedido judicial lo hizo el 27 de enero de ese año el juez de Bahía Blanca, Emilio J. Marenco un personaje mediocre y oscuro cuyo nombre hay que esforzarse en tener presente porque este miserable episodio es el único que lo recuerda en la historia.







Honduras: ¿Patio trasero o casa propia?

Por Ismael Moreno



Estados Unidos está hoy omnipresente en Honduras con varios programas: limpieza del narcotráfico, comunidades seguras, lucha contra la corrupción, profesionalización del ejército, formación de nuevos liderazgos políticos... Tantas preocupaciones por nuestro país son preocupaciones que nacen de sus propios intereses. Y ésa es la gran paradoja: Cuanto más grande es la presencia y las inversiones de Estados Unidos en Honduras más es Honduras para los americanos y menos es Honduras para los hondureños.







YO SÍ TRABAJO. 2. Albert Rivera en cueros venezolanos

Por Cristina Fallarás



A/A Albert Rivera Díaz

Muy señor mío



Me cuesta un esfuerzo que no se imagina dirigirme a usted sin verle desnudo. De hecho, siempre le veo desnudo. Tan tierno. Sé lo que es prestarse a un circo. Trabajo en la tele. Y sé también qué imagen conservan de una ciertos ciudadanos. Pero lo suyo fue para descubrirse. Espero que le haya merecido la pena. No por el desnudo, gesto que aplaudo incondicionalmente, sino por el "paraqué".







Cine de verano (I). 'El último tango en París': Dolor - Deseo - Destrucción

Por Miguel Ángel Ortega Lucas



Una brisa sonámbula, de vuelta a este cine, susurrando que el dolor que nos lleva al deseo es el mismo que nos acabará destruyendo

No es el sexo; es la desolación lo que nos une. No es el verano, su constelación de pieles lúbricas como soles, como lunas en celo, lo que nos imanta el uno al otro: es el frío que traemos de antes, de mucho antes de cualquier invierno.







Entrevista con el poeta y editor Jaime Labastida

Por Mario Casasús - Clarín de Chile



"Publicamos a Roberto Bolaño y José Saramago en Plural, fuimos plurales y abiertos"



En entrevista con Clarín.cl Jaime Labastida (1939), poeta y editor, recuerda a los escritores que publicó en la revista Plural (Roberto Bolaño, José Saramago y Mario Benedetti, entre otros), además reivindica la refundación de Siglo XXI Editores: "En 1990 contábamos con exceso de personal, los libros estaban mal hechos, mal pegados, con un pésimo papel y las portadas se imprimían a dos colores; tomé decisiones que iban en contra de los criterios de la empresa: hice portadas a cuatro colores, exigí que hubiera mejor papel, amplié los márgenes, ordené que los libros tenían que estar cosidos y empecé a contratar a autores que ya no estaban en la nómina de la editorial. 1991 fue difícil, el primer año hubo pérdidas, pero a partir de 1992 no hemos tenido un año con números rojos". Finalmente, el maestro Jaime Labastida no descarta publicar las Obras completas de Eduardo Galeano: "Habría que revisar sus libros descatalogados".







Saint-Exupéry, paisaje sentimental tras el mito



Vuelo nocturno reconstruye los ecos de las relaciones entre el escritor francés y dos argentinas, posibles musas de El principito.



Nosotros somos la familia de Antoine en Concordia. Nos sentimos así. Cuando les contamos a los chicos la historia del castillo, se les mezcla: si eso es una historia, si pasó, si fue real, si estuvo El principito. Porque para nosotros Saint-Exupéry se inspiró en Suzanne y Edda Fusch para escribir El principito. Y así lo contamos.

