Luis Fernández

13.08.2017

Algunos compañeros reaccionan muy mal, porque están muy mal ellos mismos por dentro.

Es probable que cuando se cayó el muro de Berlín también debe haber habido de estos casos.



Hace tiempo que observo, (a veces se lo he dicho a ellos mismos), que hay algunos compañeros que viven el Frenteamplio con una pasión tan grande que todo lo que afecte al FA no lo soportan.



El origen de esto es algo bueno, es su enorme preocupación de que vuelva la derecha. Están jugados a una bandera y unos colores. Su cabeza está formateada para ver al FA por un lado (el bueno) y todo el resto por el otro (el malo). Podemos coincidIr que fuera del FA no hay cosas buenas, a lo sumo algún jóven muy desinformado.



Pero estos compañeros no pueden aceptar, no les entra en la cabeza, que en el FA puedan haber personas muy criticables.



Yo siento como que no están preparados para soportar esa idea, que para muchos puede ser bastante simple de que en un colectivo no todos son perfectos y algunos pueden haberse trasnformado en jodidos.



Cuando aparecen evidencias palpables de actitudes no deseables, se les cae toda la estantería. NO lo soportan. Buscan y rebuscan mil maneras de trampearse a ellos mismos. Tienen terror de que si el FA no es lo que ellos piensan, entonces vendrá la derecha.



Esa es una lucha contra la realidad, desmedida e imposible de sostener; es algo parecido a cuando se nos muere un ser querido y nos negamos a aceptarlo.



Como esto es un proceso que puede llevar años, viven como pasando por la vereda de enfrente del velorio, no lo quieren aceptar.



Esta es mi interpretación de su "sentir", más que de su "pensar".



Insisto eso es lo que ellos piensan y sienten.



Yo creo que la izquierda en Uruguay y en el mundo tiene que buscar el modo de jugar su papel. Además me parece más fácil en Uruguay que en el resto del mundo.



Estos compañeros han militado sólo con pasión. Son muy valerosos. Siempre están al pie del cañón. Se trazaron una forma de ver su vida en la política como "sostenedores del FA" cueste lo que cueste. Luego lo que resuelva el FA siempre va a estar bien. Son soldados del FA. Acatan órdenes y no las cuestionan. A la organización le sirven en parte, porque al no ejercer la crítica, no aportan nada más que tiempo y esfuerzo.



Lo peligroso y casi insoportable para los otros, es que todo aquel que discrepe con la línea oficial es un traidor....



Dicen que no se puede hacer críticas porque así se favorece a la derecha pero, luego cuando están en la interna, tampoco critican a los verdaderos culpables de que el FA esté en la picota. Allí dentro también atacan a los compañeros que piden cuentas a los que se han desviado dentro del FA.



Es una verdadera locura. Y van a seguir igual. Si el FA se rompiera (ojalá que no) serán los primeros en acusar a los "traidores" de la ruptura o sea a los que denunciaron.



Para ellos, los verdaderos culpables: "Son compañeros que pueden haber cometido algún error, pero hay que defenderlos siempre, ...porque sino viene la derecha..."





Luis Fernández

