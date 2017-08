Dr. Federico Arregui*

¿Quién es quien.?Uruguay: ¿todo mal?Diferentes formas de gobernar sin mayoría parlamentariaDe la interna... y no tanto¿Otra vez Sendic y Venezuela?Una nueva iniciativa de la Organización Mundial de la Salud: reconocer a la Sepsis como una prioridad en saludTan cerca del socialilsmo como de la barbarie. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Cada comienzo, es una esperanza, un nacimiento, o más bien, un renacerAlianza para el retrocesoHiroshima la Barbarie humanaOtras literaturas: Víctor CunhaLa revolución que cambiará la agropecuaria nacional“A mí me pasa lo mismo que a usted” Respondiendo a Emiliano Cotelo.Los avances del gobierno y los fantasmas de la oposiciónMontevideo fue un madrigalLa fuga autoritaria de MaduroLa fraudulenta propuesta del referendo aprobatorio de la “nueva” constituciónDe Sendic, comunistas, picenetistas, mpepistas y otras yerbasBarranca abajoValores, no impulsos. Aunque cueste.Para seguir cambiando sin cambiar nadaAl rojo vivo: la resistencia a antihelmínticos en el ganadoComo preparar la consulta al médicoDía de la Justicia Internacional: ¡tercamente optimistas!Julio Castro y el Día de los DesaparecidosLa tecnología moderna y la posverdadEl referéndum catalánEl Sexo en la EscuelaCuando la palabra "oportunidad" se llena de contenido-audiovisualURUGUAY: La otra cara de la malnutrición:aumenta la obesidadVenezuela hacia un domingo trágicoLa decadencia de la democracia pasa desapercibidaComo se explica el precio de los nuevos medicamentos: una visión críticaEl puerto de Montevideo. Bahía de conflictos, muelles de esperanza2017, centenario del nacimiento del Ing. Eladio DiesteUn video recorre las redesEspejo latinoamericano. Emblemática justicia peruanaSin perder la líneaItalia: historia de un doble discurso.Generación “Peter Pan”Inclusión financiera versus bancarización forzosa (el problema de las palabras)El exterminio como política pública¿Renta básica ya, acá?¿Y qué pasa si no eres comunista?Colombia: el exterminio hecho políticaVenezuela: una “Constituyente” para el partido únicoDiseño, Arte, Gastronomía & Co.Construccion de una nueva DRAGA. Ahora aflora una mala decisión20 de Junio de abrazos y recuerdos

Inicio | Columnas Te encuentras en:

¿Quién es quien.?

Dr. Federico Arregui*

14.08.2017

A lo largo de los acontecimientos que se instalan en el tapete de la opinión pública, la ciudadanía tiene la oportunidad de ver, valorar, analizar y concluir sobre el perfil de los actores políticos en nuestro país según su forma de actuar.

Va de suyo que a partir de una consideración razonable sobre las posturas y actitudes asumidas hoy por nuestros gobernantes -sea cual sea su lugar y cuota de poder- comparativamente en relación al "pasado reciente", término acuñado para referir a la historia del Uruguay pre golpe de Estado a la fecha, visualizándose contradicciones en el "ser" y el "hacer" que resultan ya insalvables.

Sabido es que la Izquierda uruguaya y su dirigencia, supo salir a las calles en defensa de la Constitución, la libertad de expresión, la libre determinación de los pueblos, el rechazo contundente a las detenciones arbitrarias y a la existencia de presos políticos, considerado todo ello como un escándalo y una violación flagrante a los Derechos Humanos. Tales atropellos al Estado de Derecho merecían una dura reacción y lucha a brazo partido.

La censura directa o indirecta, el ataque a la libertad de expresión -siendo uno de sus baluartes la libertad de prensa-, fueron desde siempre banderas enarboladas por la Izquierda, más que eso, derechos fundamentales y universales a defender.

El mantenimiento de la institucionalidad, así como la defensa de los derechos humanos en su más amplia acepción, la plena vigencia y respeto a la CONSTITUCIÓN de la República no merecían dos lecturas. En pocas palabras, todo lo dicho era el ABC desde el cual se partía ideológicamente con miras a la conformación de una sociedad bajo la forma democrático- republicana de gobierno.

Transcurrido el tiempo, observamos no obstante una suerte de reacomodo según las circunstancias, de algunos perfiles políticos.

Existe más de un indicativo al respecto; veamos aquí a vía de ejemplo, algunos casos que concitaron la atención pública para ver "quien es quien".

Una inconstitucionalidad más...

A partir de la ley de Rendición de Cuentas 2017 nace el discutido artículo 15, amén de una mayoría lograda por el FA con el negociado voto 50, catalogado como una burla más a quienes acuden a la Justicia para hacer valer sus derechos contra el Estado. No se trata solo de los postergados funcionarios judiciales con sentencia favorable, se trata de todos aquellos que sufran perjuicio por un organismo público y que entablen demandas a futuro.

En caso de que el perjudicado por el organismo obtenga una sentencia favorable, el Estado queda habilitado a abonar lo dispuesto por sentencia judicial cuando le convenga y supeditado a lo que considere el Poder Ejecutivo. Una inconstitucionalidad más que se suma a una serie interminable de ellas, como bien señalan prestigiosos especialistas en Derecho Constitucional.

Se viola nada menos que el principio básico en toda república: el Principio de Separación de Poderes. El Poder Judicial lauda el diferendo planteado en el juicio, el Poder Ejecutivo decide cuando y como paga, en definitiva decide si paga... Se trata sin más de la anulación del Estado de Derecho, y un retroceso que no se compadece en el Uruguay, con la vocación legislativa "vanguardista" de que tantos dicen enorgullecerse.

La Prensa "enemiga":

Otro mal que parece haberse instalado en algunas figuras públicas es el temor a la información, al periodismo de investigación, a los medios de comunicación que llevan la noticia a la gente. Esto no da lugar a más de una interpretación lógica: no es otra cosa que buscar acallar voces tras el pánico que sienten por verse expuestos ante la opinión pública, sea a causa de malos manejos, de irregularidades o de eventuales delitos en el ejercicio de alguna actividad.

En tal sentido la "ley de prensa", también viciada de inconstitucionalidad como señalan reconocidos académicos, es otro ejemplo de afrenta a lo que otrora se defendía: la plena vigencia y respeto a la Constitución de la República.

Si lo que algunos pretenden es valerse de su cuota de poder para infundir temor en los periodistas en el cumplimiento de su trabajo en los diversos medios de comunicación, o en los ciudadanos que sin ser periodistas hacen uso de la libertad de expresión, estamos ante otro delicado problema como país al que no se puede permanecer ajeno.

En efecto, dejar avanzar estos males que atentan contra el Estado de Derecho fincado en la institucionalidad, la forma republicana de gobierno y el respecto de los derechos fundamentales, es consentir el retroceso a épocas pretéritas. Ejemplificando, es como dejar que la tierra a cultivar se llene de malezas.

También aquí, la imagen de los funcionarios que así actúan se da de bruces contra la imagen que proyectaban en el pasado dejando a las claras "quien es quien".

En lo que respecta a la libertad de expresión, ya desde noviembre del año pasado se han denunciado casos de acoso, obstrucciones y hostigamiento a través de denuncias judiciales contra el trabajo periodístico, y hasta de censura indirecta, conforme al monitoreo conjunto efectuado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (CAINFO), la Asociación de Prensa Uruguaya (APU), y la intervención de la Red de Intercambio para la Libertad de Expresión (IFEX).

En aquel entonces fueron publicadas varias formas de ataque contra este derecho humano fundamental, a cuyo informe cabe remitir, existiendo una publicación de "El Heraldo" de noviembre de 2016.

Un tercer informe de mayo de éste año monitoreó los casos desde el 1° de abril de 2016 al 31 de marzo de 2017, concluyéndose que los episodios no se compadecen con los estándares internacionales y regionales constituyendo una amenaza a la libertad de expresión, sin perjuicio de recordar que este derecho cuenta con amplia tutela legal, constitucional y supra constitucional mediante los Tratados ratificados por el Uruguay.

El monitoreo arrojó datos en materia de investigación periodística en el área privada, deportiva, y también política, punto último sobre el que cabe reparar, pues si los actos provienen de autoridades públicas harían un mal uso de las potestades legales conforme al lugar que ocupan, que no es de privilegio, sino de responsabilidad y que así deben honrar tras la confianza depositada.

Si lo que se pretende es hacer sentir el "peso del poder" como estrategia para intimidar al periodismo nacional, esto no puede pasar inadvertido y es un ataque más al Estado de Derecho.

¿Es correcto, es ético tal accionar por parte de figuras políticas que representan a la ciudadanía?. La respuesta parece obvia, primero porque "quien no la debe no la teme" (dice el dicho popular), y segundo, porque los uruguayos vivimos en Democracia, la cual debemos cuidar y afianzar cada día más desde los poderes públicos, fundamentalmente desde el Poder Judicial, existiendo un ordenamiento jurídico legal que garantiza el derecho al acceso y libre información de todos los ciudadanos. Ergo no debiera "asustar" a quien cumpla algún tipo de función pública, que se informe con datos en la mano sobre el modo en que se lleva adelante la misma. Aunque duela, en éste país las actuaciones irregulares, indecorosas o incluso sospechadas de ilicitud penal no pueden quedar a resguardo del derecho a la información de los ciudadanos, aunque se haya adoptado en algún caso puntual, la modalidad de la caja fuerte para mantener algún documento "top secret".

Por eso, cuando recordamos que el Plenario del Frente Amplio emitió una declaración acusatoria en el año 2016 contra los medios de comunicación, como responsables de debilitar la "institucionalidad democrática del país", lejos de causar gracia a muchos escandaliza, porque ello no se compadece con el pensamiento libertario de la izquierda uruguaya.

La cuestión se desató luego de la investigación periodística que reveló la inexistencia del título de licenciado del Vicepresidente de la República; pero véase la siguiente conclusión tras el monitoreo sobre libertad de expresión en Uruguay del 13/02/2017:

"Si bien hubo una disminución en el número de casos vinculados con el hostigamiento a través de la Justicia, todavía persisten los episodios en los que se intenta amedrentar a periodistas o medios utilizando la demanda judicial como mecanismos de amenaza. Resulta especialmente preocupante que esto involucre a funcionarios públicos que son objeto de especial escrutinio por parte del periodismo ya que están vinculados con temas de interés público que resulta de especial preocupación para la población".

¿Cuál es el mensaje de los funcionarios que así actúan?. Sencillo, si no existe investigación periodística, si no existe peligro de que se revelen determinados hechos, los uruguayos podemos ser engañados, desconocemos la verdad, y ello solo conduce a la irreflexión.

Primero pues, lo primero: tenemos derecho a saber la verdad, a que se investigue sobre el manejo de la cosa pública y a que nada de ello no nos sea ocultado. Tenemos ese derecho por obra y gracia de nuestro sistema de gobierno, por el bloque constitucional de los Derechos Humanos conforme a los artículos 7°, 72 y 332 de la Constitución, y las Convenciones de Derechos Humanos ratificadas por el Uruguay. Así también, como señala el documento citado, nuestro país fue reconocido -por lo menos hasta el momento- por sus avances en la materia tras "las reformas legales que despenalizaron los delitos de comunicación, la regulación de la radiodifusión comunitaria, la protección del derecho de acceso a la información pública y la regulación de los servicios de comunicación audiovisual."

Así pues, la pérdida del estatus de país inversor es una legítima preocupación del gobierno que refleja responsabilidad. Cuidémonos también de no perder la imagen del Uruguay en el mundo ni aquel "reconocimiento" por sus avances en materia de libertad de expresión y de prensa, poniendo en jaque tales derechos fundamentales bajo forma alguna.

Es la obstrucción, la presión, el hostigamiento, o cualquier forma cercenatoria de la libertad de expresión lo que atenta contra el orden institucional y democrático nacional, a diferencia de lo que estimó el Plenario del FA el pasado año. Esto es así en el Uruguay y en el mundo.

Vueltas y más vueltas en torno a Venezuela.

En un mundo que no escapa a la realidad de la integración regional y extra regional, vemos asimismo "quien es quien" según la postura adoptada frente al caso venezolano.

Muchos recordarán en el Uruguay de otros tiempos, al pueblo, a los estudiantes, manifestando y luchando contra la represión, la falta de libertad y otros males que nos amenazaban y que finalmente se instalaron durante varios años bajo el régimen dictatorial.

Tantos manifestantes de entonces, sindicalistas, luchadores en las calles y en las trincheras fueron encarcelados en condiciones infrahumanas, hasta que se recuperó la Democracia, y muchos desde entonces han ocupado y ocupan merecidos espacios en el quehacer político gubernamental con el voto del pueblo.

La tortura como aberración era y es inaceptable, y no hay que retroceder mucho más atrás en el tiempo, para recordar el procesamiento por parte de la Justicia -con beneplácito de las autoridades gubernamentales-, de quienes ejercieron actos de maltrato contra menores de edad en dependencias de INAU, calificándose como actos de tortura.

Ahora bien, avizoramos hoy -también aquí- otra especie de retroceso o cambio en el enfoque y línea de pensamiento respecto a determinadas figuras, lo cual se refleja en el quehacer y en las posturas adoptadas de un tiempo a esta parte.

No valen aquí verdades a medias ni decir que el problema venezolano se reduce a una grave crisis económica. Es mucho más que eso se trata de una crisis institucional sobre la cual nuestros representantes no pueden permanecer indiferentes ni hacerse los desentendidos, recordemos aquí que nuestro país no es una isla aislada ni otro planeta, integramos no solo el MERCOSUR; somos también Estados Partes de la ONU y la OEA.

Mientras algunos de nuestros parlamentarios pretenden que el país hermano goza de una democracia, los hechos lo desmienten: las detenciones arbitrarias, los manifestantes muertos en las calles, incluso estudiantes, la existencia de presos políticos y hasta la amenaza de 25 años de prisión para quienes se manifiesten contra el régimen (advertencia lanzada hasta por el actual Fiscal General de aquel país), parece no moverle un pelo a quienes lucharon en contra de tanta arbitrariedad y atrocidad en otras épocas.

Mientras la Cancillería finalmente adopta postura, el Jerarca es criticado dentro del partido de gobierno por considerar que la misma es inadecuada... ¿Significa esto que debemos ignorar los Tratados suscritos por nuestro país?.

Mucho se ha hablado de la denominada "cláusula democrática" o "Protocolo de Ushuaia". La misma habilita a la suspensión de cualquier miembro del MERCOSUR en caso de ruptura del orden constitucional; y así la suspensión de orden político fue adoptada finalmente para Venezuela hasta tanto se reintegre el orden democrático.

Véase el Protocolo en su artículo 1°: "La plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración entre los Estados Partes del presente protocolo". Seguidamente se establecen los mecanismos que conforme dispone el artículo 5°, pueden conllevar a la "suspensión" del país que no se ajuste a ello.

Ahora bien, se critica la suspensión adoptada, la postura de la Cancillería, y se desconoce que el Presidente venezolano pretende arrogarse poderes absolutos tras la denominada "Asamblea Constituyente", nada de lo cual parece razonable a la luz de los acontecimientos trágicos verificados, ni se compadece con la filosofía libertaria que muchas figuras de nuestro espectro político decían defender. Acudir ya a la vieja y desgastada teoría de la conspiración a la que muchos todavía echan mano para justificar lo injustificable (incluso a nivel nacional), es ya insostenible.

Si como país integrante de la Organización de las Naciones Unidas, determinados representantes nacionales pasan por alto las denuncias de torturas y violaciones a los derechos humanos presentadas precisamente por la ONU hace escasos días, es hora de ver, también aquí, "quien es quien". Quien demuestra verdadera vocación republicana y sentir democrático, quien es genuino defensor de los Derechos Humanos, y quien solo usa una desgastada máscara.

Seguramente muchos se sorprenderán de que figuras del partido de gobierno nada tengan que objetar frente a apremios físicos tales como colgar a los detenidos de las muñecas, choques eléctricos, etc., y otras graves violaciones a los Derechos Humanos de que informa la ONU.

Que no se diga que ello es entrometerse en la soberanía de aquel país, porque primero que nada donde existe totalitarismo no existe soberanía, segundo, porque se han levantado voces desde éste país, y sin dudas que correspondía hacerlo, condenando el totalitarismo y las penosas consecuencias sufridas por otras naciones. Corresponde también la condena internacional desde nuestro país a toda forma de apremio físico o tortura, máxime cuando de presos políticos se trata, puesto que también el Uruguay suscribió un Tratado contra toda forma de tortura.

En definitiva, muchos de los mismos que hoy intentan acallar los medios, que alzan la mano para votar leyes inconstitucionales o que justifican la instalación de un régimen dictatorial, violatorio del orden constitucional y de los Derechos Humanos como lo es el ejemplo venezolano, son los mismos que defendían todo lo contrario, aunque hoy continúen llamándose de "izquierda".

Pero, como hay que serlo y parecerlo, véase los sucesos e insucesos acontecidos en los últimos tiempos y las actitudes asumidas por las diversas figuras del quehacer nacional, es el mejor testimonio que nos dejan.

Contacto: federicoarregui07@gmail.com

* (Dr. en Derecho y Ciencias Sociales, Especialista en Derecho de Daños de la UDELAR).