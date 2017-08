Trump afirma que en los disturbios racistas hubo “culpa en ambas partes”

Uruguay aún tiene medio millón de proscriptosElegir sabiamente respecto a su salud¿Quién es quien.?Uruguay: ¿todo mal?Diferentes formas de gobernar sin mayoría parlamentariaDe la interna... y no tanto¿Otra vez Sendic y Venezuela?Una nueva iniciativa de la Organización Mundial de la Salud: reconocer a la Sepsis como una prioridad en saludTan cerca del socialilsmo como de la barbarie. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Cada comienzo, es una esperanza, un nacimiento, o más bien, un renacerAlianza para el retrocesoHiroshima la Barbarie humanaOtras literaturas: Víctor CunhaLa revolución que cambiará la agropecuaria nacional“A mí me pasa lo mismo que a usted” Respondiendo a Emiliano Cotelo.Montevideo fue un madrigalLa fuga autoritaria de MaduroDe Sendic, comunistas, picenetistas, mpepistas y otras yerbasBarranca abajoValores, no impulsos. Aunque cueste.Para seguir cambiando sin cambiar nadaAl rojo vivo: la resistencia a antihelmínticos en el ganadoDía de la Justicia Internacional: ¡tercamente optimistas!Julio Castro y el Día de los DesaparecidosLa tecnología moderna y la posverdadEl referéndum catalánEl Sexo en la EscuelaCuando la palabra "oportunidad" se llena de contenido-audiovisualURUGUAY: La otra cara de la malnutrición:aumenta la obesidadVenezuela hacia un domingo trágicoLa decadencia de la democracia pasa desapercibidaComo se explica el precio de los nuevos medicamentos: una visión críticaEl puerto de Montevideo. Bahía de conflictos, muelles de esperanza2017, centenario del nacimiento del Ing. Eladio DiesteUn video recorre las redesEspejo latinoamericano. Emblemática justicia peruanaSin perder la líneaItalia: historia de un doble discurso.Generación “Peter Pan”Inclusión financiera versus bancarización forzosa (el problema de las palabras)El exterminio como política pública¿Renta básica ya, acá?Venezuela: una “Constituyente” para el partido único

Inicio | Internacionales Te encuentras en:

¿Por qué no te callas?

Trump afirma que en los disturbios racistas hubo “culpa en ambas partes”

15.08.2017

WASHINGTON (Uypress) — Después de una tibia condena, el presidente Trump retornó a su postura de equidistancia entre los movimientos neonazis y las protestas antirracistas, y reiteró que los disturbios registrados en Charlottesville, “fueron culpa de ambos bandos”.

"Había gente mala en un lado y también muy violenta en el otro", afirmó Trump en referencia a los violentos disturbios registrados en Charlotttesville, en el Estado de Virgnia, el pasado sábado, a raíz de una marcha convocada por sectores de ultraderecha racistas, e integrada entre otros por neonazis y el Ku Klux Klan.

"Había gente muy buena en ambos lados", también dijo Trump.

Luego de los disturbios, que costaron la vida de la asistente legal y activista Heather Heyer, el mandatario estadounidense, en una versión norteamericana de la teoría de los dos demonios, había realizado un leve rechazo, al expresar la condena a la violencia "de muchas partes". Su actitud levantó un tsunami de protestas, y el lunes rectificó y rechazó explícitamente a los grupos extremistas.

Sin embargo, este martes puso reversa nuevamente. "He condenado a los neonazis, he condenado a muchos grupos. Pero no toda esa gente eran neonazis, o supremacistas blancos, ni mucho menos", recalcó. Uno de los que marcharon era David Duke, exlíder del Ku Klux Klan, quien agradeció las últimas palabras del republicano. "Gracias, presidente, por su sinceridad y su coraje para decir la verdad sobre Charlottesville y condenar a los terroristas izquierdistas en BLM/Antifa [en referencia al movimiento Black lives matter y antifascista]"

Trump defendió el derecho a movilizarse contra la retirada de los símbolos de la América confederada, que para muchos es un homenaje esclavista que eliminar y, para otros, un pedazo de historia del que no avergonzarse. El viernes por la noche, grupos de ultraderecha se manifestaron con antorchas para protestar por la retirada de una estatua de Robert E. Lee, general del Ejército Confederado durante la Guerra Civil. Lee fue quien rindió las tropas sudistas ante el general Ulysses S. Grant en 1865, poniendo fin así a la Guerra de Secesión.

"George Washington era dueños de esclavos, ¿vamos a retirar sus estatuas?", preguntó Trump retóricamente a los periodistas allí presentes, según informa El País de Madrid. "Entonces quitamos la de Jefferson a la semana siguiente", continuó.

Además de la fallecida, otras 19 personas resultaron heridas al ser embestidas por un vehículo. El auto iba conducido por un joven de simpatías neonazis, supuestamente participarte en esas marchas del fin de semana. Antes del atropello, que la policía consideró intencionado, el enfrentamiento entre los supremacistas y la contramanifestación antirracista había derivado en fuertes disturbios.

Críticas de los republicanos y más dimisiones

Importantes republicanos, que ya criticaron a Trump durante el fin de semana, volvieron este martes a pronunciarse. El senador de Florida Marco Rubio lo hizo en una retahíla de mensajes en Twitter. "Señor presidente, no puede permitir de los supremacistas blancos compartan solo parte de la culpa. Ellos apoyan una idea que causa mucho daño a la nación y al mundo". El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, fue en un sentido similar: "Debemos ser claros. La supremacía blanca es repulsiva. La intolerancia va contra de todo lo que defiende este país. No puede haber ambigüedad".

La Federación Estadounidense del Trabajo (AFL-CIO), la mayor central obrera de Estados Unidos, anunció que abandona el consejo de empresarios creado por Donald Trump como gesto de repulsa hacia la ambigua respuesta del presidente al asesinato de la manifestante antifascista Heather Heyer.

"No puedo sentarme en un consejo para un presidente que tolera el fascismo y el terrorismo doméstico. Los comentarios formulados por el presidente han borrado sus forzados comentarios de ayer contra los neonazis y el Ku Klux Klan", ha afirmadoa través de un comunicado el presidente de la AFL-CIO, Richard L. Trumka. Los titulares de Merck, Intel y Under Armour también renunciaron este martes a un panel asesor de la Casa Blanca. Un cuarto asesor, el presidente de Alliance for American Manufacturing, anunció más tarde su renuncia a través de Twitter.

Noticia relacionada:

Virginia: Enfrentamientos entre "supremacía blanca" y opositores al odio racial