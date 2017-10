Inicio | Columnas Te encuentras en:

Tres días que sacudirán Francia

Carlos Wuhl

21.09.2017

Entre hoy 21 de septiembre, mañana 22 y el sábado 23, Francia va a vivir una de sus horas más críticas, en el Fondo social.

El 22, el gobierno de Emmanuel Macron, va a dar a conocer y tratar de aplicar sus ordenanzas sobre la ley de Trabajo, en que de acuerdo a los sondajes del momento más de 63% de la población francesa, se opone a que toquen uno de los pilares de las conquistas obreras, solo 23% la aprueban, y a 17% le es indiferente.



Ya el pasado 12 de septiembre, al llamado de la CGT hubo manifestaciones y llamados a paros, en que mas de 440 000 siguieron esa decisión en todo el país. El tema principal es el retiro de la Ley de Trabajo. Eran solamente la CGT, la FSU (de la enseñanza ) y otro sindicato « Sud » que dirigieron esta demostración, mientras que otras centrales como la FO, y la CFDT no se pronunciaban, pero la base de estos sindicatos, si estuvieron presentes, sintiendo que esa solidaridad en manifestar, les tocaba a todos los sectores del mundo del trabajo.



A medida que llegan estas fechas, se desprende evidente, un « encontronazo », entre el actual presidente Emmanuel Macron, y el líder de la « Francia Insumisa », el diputado Jean Luc Mélenchon. Mientras que la cota del presidente continúa en un decenso vertiginoso , la de JLM se agranda de tal manera, que en la opinión de sondeos, le dan el primer puesto como opositor del gobierno liberal de Macron.



El Semanario « Marianne », ofece no solo la « una » de su página de presentación, a Jean Luc Mélenchon, sino también un reportaje por mas de una veintena de páginas, donde el líder de « La Francia Insumisa », da los puntos claves del enfrentamiento al gobierno Macron.



Describe dos visiones del país, dos proyectos radicalmente opuestos.

Es ante todo la denuncia del método utilizdo por el jefe de Estado que se exprime: en órdenes que modifican el Código Laboral, Jean-Luc Mélenchon denuncia un "golpe de fuerza" y "un método de brutalidad y reducción del campo democrático ". Emmanuel Macron es descrito como "una criatura pura del sistema neoliberal", un concentrado de Blair y Thatcher.



Pocos días antes del primer movimiento social de su quinquenio, el presidente se comprometió a reformar el derecho laboral, el seguro de desempleo, la vivienda y la política de transportes "sin brutalidad, con calma, con explicaciones". "Estaré absolutamente decidido, y no daré nada, ni a los ociosos ni a los cínicos ni a los extremos", añadió ante la comunidad francesa de Atenas. Los comentarios en Twitter del líder de la "Francia Insoumisa", que los acompañó con una invitación: "Abrutis, cínicos, perezosos, todos en la calle los días 12, 21 y 23 de septiembre!".

Y en esa manifestación del 12 setiembre pasado, la expresión en francés: « fainéantes » (perezosos) estaba en cada mano de los que desfilaban, y en cántos de alusión a la soberbia del presidente Macron y sobre todo una expressión de desprecio a las clases trabajadoras, « que osan pensar » !!!



Jean-Luc Mélenchon denuncia los "insultos" y la "brutalidad" de Emmanuel Macron



En esa entrevista del magazine Marianne, el líder de La Francia Insumisa se enfrenta metódicamente a Emmanuel Macron, del que se ve a sí mismo como el primer oponente.Lo cual lo confirman los diferentes sondeos. Jean-Luc Mélenchon tampoco no digiere el uso de las palabras del jefe de Estado, "idiotas, extremistas y ociosos" - explicado últimamente por el Elysée como un deseo de subrayar la inacción de políticos anteriores. "Uno se siente en Macron, especialmente en su vocabulario, que él está en una lógica asumida de provocación". Además, desarrolla:



"La violencia de su vocabulario pretende galvanizar su estrecha base social, una especie de recordatorio al orden de la clase dominante que él llama a luchar contra el pueblo, sus insultos son gritos de reunión para los privilegiados"



"Creo que él encarna el ala avanzada de la derecha de finales del siglo XX, y lo está adornado con la" modernidad ", pero no es consciente de lo mucho que ha sentido hablar desde el pasado. Macron utiliza las herramientas de la modernidad, pero no entiende su tiempo", recalca Mélenchon.



"A medida que su popularidad cae, el escándalo amenaza, ¿por qué?" Este es el resultado de nuestro trabajo de oposición, hemos despertado y nutrido la resistencia del país". Los 17 diputados que cuenta su grupo son invitados constantemente a dar sus opiniones, en vista de su preparación, para efectivamente ser una alternativa en el poder político.



Mientras que Benoît Hamon (el ex del Partido Socialista a la presidencia) se unirá a la manifestación el 23 de septiembre, Jean-Luc Mélenchon aprovecha la oportunidad para llegar a las otras formaciones de la izquierda.



¿Su estrategia? "Multiplicar las adiciones ad hoc: todos aquellos con los que podemos ponernos de acuerdo sobre un punto, actuamos con ellos" - citando aquellos que han abandonado el PS, como así una parte de los Ecologistas, y mismo aquellos que dieron sus votos por Macron, y se encuentran con estas ordenanzas que los han llevado a reflexionar, y oponerse a ellas vivamente.



Agregó: "No está mal, para las personas que son tratados como sectarios!".

Para él, las cosas están claras: "Me convertí en el primero de la "coordée" (que es en alpinismo el que va delante de todos) Ahora lo fundamental es llegar a la real unidad no solo de la izquierda, sino de todos aquellos que quieren que la 6ta. República nazca y que termine de una buena vez con la noción de una república monárquica.



La ira es unánime dentro de las organizaciones sindicales como empleadores, los actuales directivos de la Unedic: si Emmanuel Macron quiere tocar el sistema francés, se hará bloque de oposición sin lugar a dudad, ya que no solo son los trabajadores que son tocados, sino también aquellos pequeños empresarios, que necesitan un buen trabajo y una buena lista de comandas. Justamente no son ellos los que buscan "la flexibilidad" para poder licenciar el personal.



La manifestación de esta tarde, se compone no solo de la CGT, y otros sindicatos, sino que se les han sumado los integrantes del gremio de conductores de camiones, que ya prometen para el lunes próximo, el bloqueo de todas las refinerías de combustibles, ya en la región parisisna como del resto del país.



Solamente esto, hizo reaccionar a los porta-palabras del gobierno, amenazando, como lo hizo antes, Sarkozy o el propio Hollande: "que no tolerarán que la ley se haga con el ruido de la calle" en una demostración más del desprecio a quienes manifiestan el rechazo de la política de una república monarquica.



Será entonces mañana viernes, que en el Consejo de Ministros, el Presidente Macron, dará a conocer las famosas ordenanzas, dando por descontado que se han de aplicar "de cualquier manera". También los que protestan ante estas leyes harán todo tipo de manifestaciones de oposición, y en ello se encuentran los alumnos de liceos y universidades, que han encontrado que con las nuevas leyes y proyectos del Ministerio de la Educación, para entrar a las diferente secciones, han de pasar por sorteos, ya que no hay lugares suficientes como para aceptar a todos los alumnos que quieren seguir estudios superiores.



Pero esta presencia juvenil es también una gran noticia para los trabajadores y el movimiento obrero. La juventud no solo aporta una energía enorme al movimiento, sino que se transforma en un elemento moralizador para la clase obrera y, sobre todo, es un sector en donde las direcciones burocráticas, políticas y sindicales, tienen muchísimo menos peso y capacidad de control o desviación del movimiento. Y justamente eso genera el temor del gobierno y la patronal.



Un detalle que hizo saltar "la chíspa". En un país donde se manejan miles de millones de euros, la 6ta. potencia mundial, las principales empresas que van desde la cosmética al armamento, para tratar de "tapar un agujero", de 3 mil millones de euros, para mantenerse en la línea de los dictados de la Comunidad Europea, los economistas, el Ministro de Economía de Francia, no encontró mejor solución, que restar 5EUROS!!!, de las ayudas que se brindaban especialmente a los estudiantes, para buscar alojamiento, mientras siguen sus cursos. CINCO EUROS!!!. Y la gota fue desbordada cuando el propio Presidente Macron, por ondas de radio y televisión le pide a quienes dirigen las inmobiliarias tanto de locación como de venta, que bajen sus aranceles ! Lo cual fue tomado como broma.



Y el sábado 23 será la manifestación llamada por "La Francia Insumisa" de Jean Luc Mélenchon. En ese contexto, una movilización de este tipo podría incluso dar otra dinámica, mas combativa, unitaria y radicalizada, a la manifestación Es decir, en vez de una manifestación en apoyo solamente a la Francia Insumisa y su programa, el 23 podría transformase potencialmente en un momento suplementario hacia la radicalización y profundización de la lucha contra Macron. Tal como lo fue en el 2016 con la Ley que impuso Hollande, a través de su Primer Ministro Manuel Valls, hoy uno « más » dentro del cuadro de Macron, esa calle, esa necesidad de expresarse directamente contra el « golpe de estado social », puede si transformar el otoño francés en un soplo primaveral.





