De presidentes, chorizadas y calzoncillos

Alfredo Correa

27.09.2017

Al momento de escribir estas líneas han pasado mas de dos semanas desde aquel sábado 09 del corriente, donde el mundo político esperaba con ansiedad el desenlace de la novela por entregas "Sendic y las tarjetas corporativas". Tiempo necesario y suficiente para volver la mirada a esos hechos, lejos de la onda expansiva que provocara.

Dicen que cuando se pierde la capacidad de asombro en cuando verdaderamente se ha envejecido. Si así fuera debo agradecer que los sucesos acaecidos me retornen a la "Fuente de Juvencia"

Cuando uno cree que en política ha visto (y sobre todo oído) todo, es cuando la realidad se empeña en dejar claro que no hay ficción que pueda con ella. Ni la más imaginativa de las mentes pudo preveer la virazón del viento partidario en el sentido opuesto al que venía soplando, en esa tan peculiar jornada sabatina.

Una renuncia tornó "un proceder inaceptable en la utilización de los dineros públicos..." (TCP) en un "compañero que cumplió a cabalidad, con seriedad y responsabilidad la función que le dio el pueblo uruguayo...trabajó con honestidad, capacidad y compromiso..." (Tabaré Vázquez).

¡Vaya alquimia política!

Vaya trasmutación de un renunciante que anunció que vendría al Plenario con las pruebas con las que "diré mi verdad" y termina yéndose con críticas al TCP, críticas al Presidente del FA, críticas a "compañeros que...", críticas, críticas, menos..."la madre de todas las críticas", o sea, la AUTOCRITICA.

Y con esa sensación de alivio generalizado de que vendría la calma luego de la tormenta, comenzaron las voces de los compañeros de que "hay que mirar para adelante"



Lamento mucho desilusionarlos compañeros, ahora HAY QUE MIRAR PARA ATRÁS. Y va a ser muy doloroso ese bisturí de la memoria, pero absolutamente necesario.

Los que piensan que con la renuncia de Sendic termina todo deben saber que con esa renuncia todo empieza. El "Cro." (me hago cargo de las comillas) Raúl es apenas el emergente de un proceso de degradación de la política y pérdida de valores que se viene dando dentro del Frente Amplio que nos deja las siguientes preguntas:

¿Cómo llegamos aquí? ¿Dónde empieza todo esto? ¿Se podría haber evitado este bochorno? O peor, evitado este golpe en el bajo vientre del FA que nos pone en caída libre en las encuestas.

Pido disculpas por citarme, pero lo haré con la finalidad de poner negro sobre blanco lo que creo la verdadera causa de nuestros pesares.

Decía en la columna anterior ("Apuntes para un Plenario"): "Dentro del Frente (fuera también) todos conocían lo que hoy nos hace rasgar las vestiduras. Y cuando digo todos, DIGO TODOS"



Bueno, hoy vamos a ver quiénes son "TODOS". O por lo menos algunos dignos representantes de los "Todos".

Vamos a tomar apenas DOS EJEMPLOS, para mí los más significativos y luego se explicará el por qué.

Ampliando a la pregunta anterior, ¿se podrían haber evitado 800 millones de dólares de pérdida en ANCAP si alguien hubiera advertido de tal situación?

Pero..¿existió ese "alguien"? ¿Hubo avisos, señales...?

El Sr. Senador Mujica, ex Presidente de la República dijo, cuando la Comisión Investigadora de ANCAP hizo saltar los cangrejos debajo de las piedras, a modo de justificativo personal, siendo él, el primer responsable como el ciudadano número uno: "Si hubiéramos tenido el diario del lunes..."



Y la verdad es que un humilde ciudadano le dejó sobre su escritorio presidencial de Suárez y Reyes, el diario del lunes. La historia que sigue a continuación busca algún esclarecido que la explique. Personalmente NO tengo esa explicación.

Para mayor rating haremos también una novela por entregas. Hoy los dos primeros episodios:

EPISODIO UNO:

Corría el año 2012 en un enero caluroso. Despacho presidencial de Suárez y Reyes. El Sr. Presidente de la República cita a un anónimo "citadino" que dos días atrás le enviara una carta advirtiendo de un sobreprecio de mas de 50 millones de dólares en una planta de etanol que ALUR se disponía a construir (y construyó) en Paysandú y de una empresa que ofrecía hacerlo en menos esa cifra.

Sobre los pormenores del hecho en sí se puede abundar en otro momento. No es lo que me interesa destacar ahora.

Si no fuera agnóstico diría que en ese momento Mujica pasó a ser un Dios para mí. El presidente recibe mi carta y dos días después me encontraba frente a él en su despacho. Y eso no es todo. Pone a mi lado a un Director de ANCAP y ALUR y le pide me dé explicaciones.

No creo exista en el mundo un ejemplo mayor de ejecutividad, transparencia, ejercicio democrático en su mayor expresión, haciendo realidad aquello de "Uruguay, el país de la cercanía".

Hasta aquí muy lindo. Veamos en qué terminó.

El Sr. Presidente le pide al Sr. Germán Riet, director de ANCAP que me proporcione los Pliegos de Condiciones para la construcción de la citada planta, los cuales eran secretos porque no fue un llamado abierto sino sólo a empresas seleccionadas a exclusivo criterio de ALUR. Antes esto se llamaba "a dedo", no sé ahora.

Hasta donde yo sé, en una Democracia, un pedido del Presidente de la República a un Director de un Ente Público, es UNA ORDEN. Pero parece que no es tan así.

La cuestión es que pasaban los días y la información no aparecía. Insisto con mail y llamadas al Sr. Presidente, lo cuales culminan con un intercambio de mensajes de texto con María, su secretaria, compañera y militante de años, ¡oh paradoja!, en ANCAP

19/03/12 - 17.30 hs Mensaje de texto de celular a Secretaria Sra. María "Sra. María, disculpe la molestia, ¿pudo darle el mensaje al Presidente?"



Respuesta inmediata por mensaje de texto del celular: "Si, y por el momento no puede recibirlo".



Como en las Tragedias griegas, a veces los dioses tienen actitudes difíciles de entender.

PREGUNTAS INCÓMODAS:

¿Qué pasó entre enero y marzo de 2012? ¿Qué hizo cambiar de idea al Sr. Presidente? ¿Por qué no hizo respetar su ORDEN?

EPISODIO DOS:

Octubre de 2013, sede del Frente Amplio, calle Colonia. Llego citado por su Presidente (no "Presidenta") la Cra. Mónica Xavier. Al entrar, una placa de cerámica menciona a quien da nombre a ese edificio (Gral Líber Seregni), cuyo recuerdo me reafirma que estoy en el camino correcto.

El motivo de la convocatoria fue un mail del 04 de octubre de 2013 donde le recordaba a la Cra. que se cumplía UN AÑO que le dejara a su secretaria (con recibo firmado) en el Palacio Legislativo una carta con abundante documentación sobre el tema del episodio uno.

Debo reconocer que se tomó mucho interés en el asunto. Quedé en mandarle toda la documentación en mi poder, cosa que hice en el siguiente mail del cual copio algunos pasajes.

Me despide con un "me dejás preocupada"

Transcribo parte del mail:

Fwd: Comisión de Industria de Senadores (II)

surinox aceros 25 de octubre de 2013, 9:01 Para: presidencia@frenteamplio.org.uy Estimada Mónica: En primer lugar gracias por recibirme, tenemos que juntar fuerzas todos los frenteamplistas, del mas humilde al mas encumbrado, para hacer un mejor Frente y corregir algunos "errores" que siempre le criticamos a blancos y colorados. Caso contrario frustraremos esta hermosa utopía de dejar un mundo mejor a los que vienen atrás nuestro. Hay mucho dolor, mucho sufrimiento de tantos militantes en tantos años, muchos muertos que nos convocan. Lo que más me duele, te confieso, son los compañeros que "miran para el costado", compañeros valiosos que pagaron muy caro mantener en alto los principios...........................................................

Sigue el mail con otras consideraciones y con archivos adjuntos donde le mandaba amplia documentación sobre el caso citado.

Luego silencio, no supe qué hizo la Sra. Presidente con toda esa información, ni qué hizo con su "preocupación".

PRESENTE

Decía más arriba que de "los todos" tomaba dos ejemplos y explicaría por qué. Antes debo volver a citar palabras de mi anterior columna: "Que nadie se haga ahora el distraído. Y si algún despistado tiene dudas, tengo una larga, larguísima lista de nombres de conspicuos frentistas, dirigentes gremiales de esos que aparecen todos los días en televisión, intendentes, ministros, legisladores, que han recibido desde hace CINCO AÑOS, información de este humilde servidor.

¿Por qué elijo de esa "larguísima lista" a estos dos Presidentes? (uno de la República y una del Frente). Ambos llegaron a sendas posiciones con muchos votos frentistas. Entre ellos el mío. Eso por supuesto no me da ningún derecho especial, pero sí legitimidad a mis palabras.

Y merecieron mi voto por su trayectoria, por una vida dedicada a llevar adelante sus ideales a costa de sacrificios personales. Por caminos diferentes, es cierto, y con opciones con las que se puede no estar de acuerdo. Son para muchos frentistas, referentes de ética política, últimos (con otros compañeros, es justo decirlo) baluartes de las viejas banderas, custodios de las utopías

Hay otros "compañeros" (y vuelvo a las comillas) con los cuales no pierdo el tiempo. Algunos me trataron de sinvergüenza y otros de traidor.

Pero volviendo a los "Presidentes", ¿cómo se entiende sus valoraciones ante los (in)sucesos? Para responder voy a pedir a ambos que se me permita el tuteo y un tono coloquial

Mujica considera que, comparado con cierto país norteño y hechos públicos "del otro lado del río", lo de Sendic fue "una chorizada". "Allá (Argentina) tiran millones de dólares en un convento y aquí hacemos un escándalo por unos calzoncillos".

Para la Dra. Xavier, "la vara quedó más alta para todos"

Hagan de cuenta que nos estamos mirando a los ojos. Y, mirándome a los ojos, por favor respondan.

Pepe, ¿de veras para vos se trata de chorizos y calzoncillos? ¿Qué pasó con los 50 millones de sobreprecio de la planta de etanol de Paysandú, cuyas pruebas te di HACE CINCO AÑOS? ¿Te parece una "chorizada"?

Y vos Mónica, ¿de veras pensás que "La actitud del compañero Sendic en el Plenario del último sábado, demuestra tanta valentía como respeto por las actuaciones institucionales de la fuerza política"?. ¿Qué valentía Mónica? ¿Qué respeto cuando no admite UN SOLO error de su conducta?

Dices que "Estaban en juego la credibilidad del proyecto y los valores que defendemos desde siempre, que han costado sacrificios en vidas, libertades, exilios, persecuciones, destituciones". ¿Te suenan conocidas esas palabras? ¿No se parecen demasiado a un mail que recibiste (ver "Episodio dos") un 25 de octubre de 2013, o sea, CUATRO AÑOS ATRÁS.

¿Qué hubiera pasado si Pepe y Mónica hubieran actuado en base a mis denuncias?

Recuerda Mónica que te dije, hablando del mencionado sobreprecio de la inversión de ALUR en Paysandú: "Esto es la punta de un iceberg"..."Si tiramos de la punta de esta madeja, en ANCAP saldrán cangrejos bajo las piedras". No me hace feliz que el tiempo me diera la razón.

Jugando al "efecto mariposa", ¿cómo sería hoy la situación de ANCAP y colaterales si el cambio de timón de la administración Marta Jara se hubiera hecho CINCO AÑOS ANTES. ¿Tendríamos que haberla capitalizado en 600 millones de dólares? ¿Cuántas escuelas, hospitales, obra social se pudieron hacer con ese dinero?

La información estuvo sobre la mesa. Y sobre la mesa del Presidente de la República y de la Presidente del Frente Amplio

A pesar de los pesares, mi consideración por estos compañeros no ha cambiando, pero han cometido el GRAVÍSIMO ERROR de poner la permanencia en el PODER por encima de todo. Y el MIEDO. El miedo a reconocer errores. El MIEDO a sacar las manzanas podridas de la canasta. El miedo a la autocrítica.

Lo peor es que de esta forma "sigue en juego la credibilidad del proyecto...". Y seguirá, hasta que no hagamos un sinceramiento. Seguirá mientras sigamos confundiendo unidad con encubrimiento, solidaridad con corrupción pasiva. Existe corrupción activa y pasiva. Y "mirar para el costado", aunque nos duela, es CORRUPCIÓN PASIVA.

Para colofón no hay como los poetas, con esa capacidad de sintetizar una larga historia en un verso. Y resuena del pasado, como golpeando nuestras conciencias, la voz del Prócer JOSE MARTI:

"ES LLEGADA LA HORA DE LOS HORNOS Y NO SE HA DE VER MAS QUE LA LUZ"

Muchas almas esperan desde las sombras

Alfredo Correa Reissig

surinox@gmail.com