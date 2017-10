La Cuba del 80: Arnaldo Tamayo y ScarfaceLos pies desnudos y los combatientes uruguayos de el CheCara a cara frente a la “la mentira”El cambio climático amenaza a ricos y pobres por igualEmbarazo adolescente: compromiso educativo y socialEstúpido negador del HolocaustoCuánto, qué y cómo informar a los pacientesCentenario de Carlos Martínez MorenoDecíamos ayer. (Abordando eso gris, que parece la teoría).¿Habrá debate?100 años de una RevoluciónVolvió la teoría...Más educación=menos enfermedad coronariaCataluña: pasión o sensatezJuguemos a si tu fuerasPalabras de Fernando Schmidt en la presentación del 'El clavo en el sillón'¡Paren las rotativas.! ¡Ultimo momento!El show mediático y la catastrófica gestión de ASSE¿Hacia una la ''inmobiliaria judicial''?El Mundial de 2030 a la vistaLa derrota de Merkel confirma desalentadora tendencia en EuropaLa política no debe convivir con la opacidadLuis Lacalle PouYo voto anulado, para reclamar por un cambio radical en la ètica...¿Y usted?El primer año de la presidencia de Javier Miranda en el FA ¿Cómo debemos ver el vaso?, ¿medio lleno o medio vacío?Tiempo de RenovaciónRoberto Cataldo, el guardián del libroDe presidentes, chorizadas y calzoncillosAlerta: crece el hambre a nivel mundialMéxico: de la solidaridad ante la tragedia a la institucionalidad para la vidaEl FA y el delito de abuso de funcionesTres días que sacudirán FranciaEl equivocado mensaje del Dr. VázquezLa izquierda después de SendicOtras literaturas: Ana LacosteLa unidad triunfa sobre la ética, otra vez

Tiempo de Renovación

Ximena Olmedo

28.09.2017

La renovación y restructuración del Frente Amplio (FA) y del Uruguay, es cada vez más evidente. Ente sentido, si miramos quienes son los mayores exponentes del FA por edad, todos, salvo Raúl Sendic, se encuentran en edad de jubilarse.

Asimismo, si miramos según los grandes cambios realizados o implementados en el último Gobierno, tampoco ha habido ninguno. Aspectos fundamentales como la educación, y la inclusión socio-económica de sectores de la población que se encuentran al día de hoy totalmente marginados, han carecido de un plan integral nacional con una perspectiva hacia el futuro.

Para confirmar esto la actual vice-presidente de la República recientemente declaro, en relación a Raúl Sendic, lo siguiente: "Faltó la tesis final. Desde el punto de vista de la genética humana pienso que es de los que sabe más, aunque no tenga ese cartoncito". Dicho argumento claramente disminuye y quita relevancia a la obtención de un título universitario. Quizás es debido a que a ella también le falto "el cartoncito"... Sin embargo, más allá de esto, es relevante plantearnos que reforma en la educación podemos plantearnos si la visión de nuestros mayores representantes es que la obtención de un título universitario, el cual habilita a uno a ejercer su profesión, es un simple "cartoncito". Me pregunto, si por ejemplo, qué pasaría si no solicitáramos más el "cartoncito" a los médicos a la hora de atender un paciente....

Asimismo, de acuerdo a datos publicados por el Foro Económico Mundial, el Índice de Competitividad Global para el periodo 2016-2017, el cual mide cómo utiliza un país los recursos de que dispone y su capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de prosperidad, ubica a Uruguay en el puesto 73 del ranking, luego de países como Bostwana, Marrueco, Sri Lanka y Barbados.

Finalmente, con relación a la inclusión social de los sectores más marginados, basta con ver una cárcel o ir a un cantegril para comprobar que estas personas no tienen posibilidad alguna de rehabilitarse o de salir del sector socio-económico en el cual se encuentran. Si tenemos en cuenta que el desarrollo del nivel educativo de la población y el fortalecimiento de la educación en valores ciudadanos y en el respeto por las reglas de la ley y las instituciones democráticas, mitiga algunos de los problemas más importantes que sufre la sociedad uruguaya hoy en día: entre otras cosas disminuye las tasas de criminalidad, produce ciudades más limpias y disminuye la corrupción, no cabe duda que el FA y el Uruguay, precisa y debe renovarse desde todo punto de vista. Entiendo que es necesario restaurar algunos de los valores en nuestra sociedad adaptándolos a las características del siglo XXI, y darle la oportunidad a personas capacitadas que deseen trabajar honestamente por el futuro y desarrollo de nuestro país como sociedad.

Ec. Ximena Olmedo, MCF.