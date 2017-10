Inicio | Política Te encuentras en:

El primer año de la presidencia de Javier Miranda en el FA ¿Cómo debemos ver el vaso?, ¿medio lleno o medio vacío?

Lic. Sebastián Hagobian López*

28.09.2017

Luego de pasadas varias semanas en las que la interna del Frente Amplio (FA) marcó la agenda diaria, en las que se dijeron -y aún se dicen- muchas cosas, es importante detenernos por un instante para analizar el primer año de la presidencia de Javier Miranda y su equipo. ¿Cómo debemos ver el vaso?, ¿medio lleno o medio vacío?

El camino es la recompensa

Cuando accedió a la presidencia del FA, uno de los pedidos principales de Javier Miranda al secretario nacional de Organización Marcelo Reboledo fue desarrollar un fuerte trabajo hacia el interior del país. Era lógico dado que el FA ha ido incrementado su votación en las elecciones nacionales, pero cuando se trata de la definición departamental baja la votación considerablemente. Este pedido marca una impronta de trabajo y la importancia que para el presidente del FA tiene el contacto con la militancia y la cercanía con la población de todo el país.

Asimismo, otro elemento que habla de la jerarquización del trabajo político en el interior es la realización de Mesas Políticas a lo largo y a lo ancho del país y de todos los actos centrales del FA en ciudades del interior. Un hecho histórico a destacar para nuestra fuerza política fue la realización de la primera Mesa Política en Buenos Aires en el mes de agosto este año.

El diálogo permanente como factor de encuentro de los frenteamplistas es una fortaleza que debemos mantener y profundizar por todos los medios, ya sea a través de formas de participación presencial como virtual, dado que ningún partido político del país cuenta con tantas instancias de debate como las que se desarrollan al interior del FA. En tal sintonía, se han organizado encuentros regionales en el interior para abordar diversas temáticas tales como educación e inclusión financiera además del debate sobre el documento de estrategia del FA. Como dato anecdótico, pero que sirve para ilustrar el camino de trabajo trazado, al comienzo de la gestión de Javier Miranda, el FA estreno vehículo para el traslado del equipo de presidencia hacia las diferentes actividades y un año después registra más de 60.000 km.

Estamos invitados a tomar el té

Sin lugar a dudas, a lo largo de este año algo que no puede pasar desapercibido, fue haber recibido en nuestro país a destacadas personalidades del pensamiento de izquierda a nivel mundial. El ciclo de conferencias "Ser de izquierda en el siglo XXI", organizadas por el FA y la Fundación Líber Seregni, representó a mi modo de ver uno de los puntos más destacables. Poder disfrutar de disertaciones de relevantes actores del pensamiento de izquierda continental y mundial como lo son el vicepresidente de Bolivia García Lineras, el miembro del Partido Comunista Chino Wei Qiang y, como frutilla de la torta, la presencia de uno de los más destacados intelectuales del mundo como lo es Noam Chomsky. Tomando el comienzo de la canción A desalambrar, "Yo pregunto a los presentes, si no se han puesto a pensar..." ¿qué partido del Uruguay puede convocar a una figura de esa talla? Cabe destacar que todas las conferencias fueron retransmitidas por el canal FATV y se encuentran disponibles en la página web para el acceso de toda la ciudadanía.

Hay algo que te quiero decir

La comunicación ha representado un gran desafío y ha sido el talón de Aquiles no solo para el FA, sino para el Gobierno nacional desde 2005 hasta la fecha. Siempre le ha costado mucho a la izquierda comunicar de forma eficaz todos los avances que se han logrado desde que alcanzó el gobierno. Pero se nota que en el plano partidario durante este año se ha comenzado a revertir esta situación, no solo a través de una mayor presencia en las principales redes sociales con Facebook, Twitter y WhatsApp y a través de placas y videos que dan difusión a convocatorias y a los diferentes logros y conquistas realizadas, sino pasando a la ofensiva, saliendo a responder de manera institucional y combatiendo el falso relato que la oposición pretende implantar de que lo que hace el gobierno del FA "está todo mal", "que todos somos iguales" y que no encontramos ante "un gobierno en retirada, sin agenda y sin ideas".

Un paso al Frente, bien transparente

Uno de los puntos en los que más hizo referencia en la campaña interna Javier Miranda fue en la transparencia, principalmente a la hora de los manejos de los fondos del FA. Para ello propuso que en la página web del Frente Amplio figurara toda la información financiera: que se registre desde los sueldos, lo que se gasta, lo que entra y lo que sale. De lograr concertar esta medida, marcaría un antes y un después en lo que refiera a transparencia partidaria, no solo en el FA, también en el conjunto de partidos dado que ninguno lo hace. El FA seguiría marcando la cancha y elevando el nivel de la "vara" en lo que a transparencias refiere.

El diario del lunes

El famoso "diario del lunes", nos sirve para ver cómo fue la actuación de los distintos actores. Las famosas filtraciones del fallo del Tribunal de Conducta Política (TCP) en el caso de Sendic, primero pasaron por supuestos fragmentos filtrados a Búsqueda, luego se dijo que el fallo había sido dividido, ahora sabemos que la filtración del fallo a la prensa se hizo recién cuando fue entregado a los delegados del Plenario Nacional. Lo cierto es que con el diario del lunes, sabemos que el fallo del TCP guardado en la famosa "caja fuerte de Miranda" nunca se filtró, ni su contenido, ni la cantidad de integrantes que lo había respaldado o no. Díganme que soy ingenuo, pero todo este proceso de supuestas filtraciones fue para deslegitimar al TCP, a sus integrantes y al dictamen del mismo. Tal vez me equivoco feo, pero eso se los dejo a gusto del consumidor.

El Pericón Nacional y se va

Recuerdo cuando en la escuela estaba en sexto año y se venía venir la fiesta de fin de año y el baile del Pericón Nacional. La primera preocupación que sentí en ese momento fue la de no desentonar y no pasar vergüenza al momento de bailar, miedo que siempre se mantiene para los que somos pata dura. La otra era compartida por todo el grupo de amigos: ahí la intriga pasaba por qué compañera de baile nos podía tocar, y claramente todos queríamos bailar con la más linda de la clase. Sin duda, en el primer año de presidencia a Miranda no le ha tocado "bailar con la más linda" situación. A pesar de los errores que se le quieren atribuir en forma claramente intencional y del propio balance autocritico que Javier hace de este período, pienso que en este baile no ha desentonado, este ha sido un año de trabajo en el que se empieza paso a paso a modernizar al FA. Tarea indispensable si queremos posicionarlo como un partido del siglo XXI y estar a la altura de las circunstancias de los tiempos que vienen. Sin duda que falta camino por recorrer, que debemos seguir trabajando para establecer una formación política de carácter central en el FA para el conjunto de los militantes, impulsar nuevos mecanismos de participación basados en la sociedad en la que vivimos. El FA es un partido que a su interna se caracteriza por ser sumamente crítico y ver siempre el vaso medio vacío, y eso está bien, pero en su justa medida. Pero déjenme decirles que prefiero siempre ver el vaso medio lleno y saber que lo que resta por llenar lo hacemos entre todos con fraternidad y unidad, o no lo llena nadie.

* Licenciado en Relaciones Internacionales. Vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) Capitulo Juvenil. Miembro de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del FA.