Inicio | Columnas Te encuentras en:

Juguemos a si tu fueras

Pablo Urreta

10.10.2017

Vazquez dijo hace un tiempo, si yo fuera Sendic renunciaría., y después de un tiempo Sendic renunció.

Lacalle Pou que hizo de ese tema su principal objetivo durante los últimos años, cuando surgió el caso del Intendente de Soriano que se vendió y se compró combustible a si mismo violando las normas más elementales de la ética en la gestión pública, tratando de ser coherente y aprovechando que es un dirigente de Larrañaga dijo 'si yo fuera Bascou renunciaría', y me parece correcto.

Con ese antecedente, no tiene gracia preguntarle por los casos del actual Diputado Ezquerra que manejando borracho lesionó severamente a una Sra, o del ex intendente de Flores Carlos Mazzullo que al caducar sus fueros fue condenado por fraude, ni del intendente Antía que puso U$S 35.000 de la comuna fernandina para auspiciar una regata donde participa su hijo, o del Sr Pablo Caram actual intendente de Artigas que siendo colono no le pagaba la renta al INC; porque si bien no ha dicho nada, son todos de Alianza Nacional y seguramente la postura sería similar a la del caso Bascou. Pero como no reaccionó igual con dirigentes de su sector ante conductas igualmente reprobables, le propongo jugar a 'si tú fueras' y así conocer su opinión.

Entonces Luis...

¿Si fueras Bacigalupe, que además de Diputado del PN por San José es dueño de una empresa fúnebre que le debe actualmente $U 2.200.000 millones a la Intendencia por no pagar lo que le cobró religiosamente a los deudos por concepto de Tasa de Cementerios, qué harías? Y si fueras Falero el Intendente de San José, al que pones como ejemplo de buena gestión a pesar de que hace 6 años que gasta más de lo que recauda y tardó 14 meses en darse cuenta que el Diputado le debía esa plata, qué harías?

¿Si fueras el Senador Álvaro Delagado que usufructúa tierras del INC, y además de ser cuestionable su calidad de colono, ni siquiera le pagaba la renta al Instituto, qué harías?

¿Si fueras la Senadora Carol Aviaga, que tuvo en su establecimiento rural un trabajador en negro durante casi dos años, sin pago de horas extras ni cobertura de salud ni nada y quiso arreglar el tema por $U 28.000 en 6 cuotas, me consta que vos pensas que las 8 horas no se ajustan a este tipo de trabajo, pero vos qué harías?

¿Si fueras, el Senador Javier García que se rasgó las vestiduras con el título que Sendic no tiene y luego se descubrió que él ejerció la pediatría sin ser pediatra, qué harías?

¿Si fueras Zoulamián, el suplente del Diputado Penadés que renunció cuando se conoció el escándalo donde los clientes de su financiera clandestina lo acusan de estafa, qué harías?

¿Si fueras Rodrigo Blas, tu principal dirigente en Maldonado y presidente de la Junta Deptal., y fuiste acusado de una millonaria defraudación tributaria en la compra-venta de terrenos, qué harías?

¿Y si fueras Francisco Gallinal, al que Verónica Alonso denunció en 2011 por falsificación de firmas para quedarse con su agrupación, y tu partido lejos de actuar como corresponde decidió barrer debajo de la alfombra y ahora lo premian como representante del PN en el TCR Qué harías?. Cómo es posible que designes a una persona con esos antecedentes al frente de un organismo de contralor?

En tu lugar yo les pediría por lo menos que se sometan al tribunal de ética para que analice los casos, vos qué harías?.

Pablo Urreta