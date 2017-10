Inicio | Columnas Te encuentras en:

Volvió la teoría...

Luis Fernández

11.10.2017

En algún texto avisamos que empezaba a deteriorarse el frente interno independentista en la Cataluña de hoy.

Dijimos que a puro sentimiento no se podían lograr cambios. Alguno me dijo que sin sentimiento y pasión no se producen los cambios. Tuvimos que precisar más y decir que con los sentimientos NO alcanza.



Además como izquierdistas que queremos ser, debemos incluir algunas otras consideraciones.



En Cataluña hay un pequeño porcentaje de población, llamémosle núcleo duro del separatismo. Que fue cerca del 10% y ese sector cubre todas las fajas etarias.



La crisis no resuelta aún en España, fue manejada por el PP de forma muy pragmática. “De todo aquello a lo que se pueda echar mano mano, se saca. Hay que pagar los préstamos, porque quedamos en bancarrota al salvar con nuestras reservas a los bancos”.



Así, Cataluña sufrió nuevos recortes y esto produjo un aumento independentista en sectores económicos de derecha,. Seguramente esta gente se convenció ( y probablemente con mucha razón) que con Madrid, (la cuna del poder central) no habría nunca arreglo. Para intentar lograr la independencia se aliaron con otros sectores que pedían los mismo. El detalle es que estos sectores tienen una impronta de izquierda.



Ambos grupos pusieron en segundo plano sus ideologías y se aliaron para llegar al poder, al menos en Cataluña.



De esta forma, en un sistema parlamentario, los separatistas de izquierda o alrededores apoyaron a Puigdemont (derecha independentista).



Llegado el momento con sus mayorías en el Parlamento Catalán fueron cambiando las normas, hasta que se saltaron algunas que son más generales, o sea del estado español, y decidieron convocar a ese referendum.



El gobierno del Estado reaccionó como ya vimos, (porque le interesa tener cohesionado al resto de España, y le encanta que no se hable de otra cosa)



Aclaremos que no existe casi izquierda catalana que no esté de acuerdo con la independencia. Son algunos grupos que integran Podemos.



Se produce por tanto un choque de poderes.



Algunos latinoamericanos y en especial los uruguayos tenemos algo para decir de nuestros vínculos con el poder.



Algunas declaraciones y estrategias vistas en estos días en Cataluña nos retrotraen a los 60' y 70'.



Es la izquierda catalana la que tiene la capacidad de movilización, es la que pone la gente en la calle; logra que familias enteras pernocten en las escuelas los días previos a la consulta. Son estudiantes universitarios, etc.



El domingo 1 de Octubre, reciben la represión conocida.



Vi en TV a varios separatistas casi eufóricos, resaltando la represión recibida. Muchos decían: “Así acumulamos poder!!”



Desde mi sillón en el líving, no lo podía creer. Miraba para los costados. “¿Habré entrado en la máquina del tiempo?” Resulta que la teoría del FOCO renacía vivita y coleando!!



Simultáneamente los que manejan el poder, como si tocaran el piano en la sinfónica de Viena, avisan que las empresas que quieran salir de Cataluña podrán a hacerlo casi con un “clik”.



Verdadero misil al independentismo.



La derecha independentista que hace todo esto por los garbanzos, dice: “A no, así no juego más. Voy a perder más que antes”.



Así, el saco de Puigdemontt queda echo añicos, porque la izquierda le tira para declarar la independencia, para que ingrese el ejército a reprimir, entonces crece su “poder” según la vieja teoría; y por otro lado en su propio partido le tiran para el otro lado: “A dónde vas loco. Déjate de locas pasiones!! No oigas a estos descarriados!



Esto fue tan así, que Puidemont firmó un acuerdo con todos los independentistas 1 hora antes de presentarse en el Parlament, donde declaraba la Independencia total.



Toda la plaza estaba llena de bandera catalanas, esperando el ansiado momento. Pero a la media de hora del discurso de Puigdemont, ya quedaban muy poquitos en la plaza...habían arriado las banderas y se fueron cabizbajos.



Puigdemont en su discurso, dijo algo así: “De acuerdo al referendum del 1 de O, estamos habilitados a proclamar la independencia, no obstante la suspendemos para iniciar un diálogo”.



Esto es el acta defunción de la Coalición independentista y de la carrera política de Puigdemont. Se ha entregado atado de pies y manos a Rajoy. Otra noche de festejo para este. No me parece que aplique la represión como si hubiera sido declarada la independencia, pero segurísimo, no va a dialogar nada y dejará a Puigdemont moviéndose en un limbo del cual caerá debido a que pronto habrá elecciones en Cataluña. Lo quieran o no, unos y otros.



Como decimos por ahí: “A barajar y dar de nuevo”.



Tal vez en un futuro cercano sea la oportunidad de Podemos.

Luis Fernández