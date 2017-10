Inicio | Columnas Te encuentras en:

Decíamos ayer. (Abordando eso gris, que parece la teoría).

Jorge Aniceto Molinari

12.10.2017

Publicado en la revista del CDA (Consejo Directivo Autónomo) de jubilados de AEBU en mayo del 2004 en plena campaña en defensa de la Seguridad social.

Lo que sigue a continuación lo escribimos en mayo del 2004, y su análisis y sus propuestas, parecen escritas para la realidad actual, por lo que es bueno reiterarlo, aún cuando siempre podríamos hacer precisiones para mejor aplicar las ideas que en ese entonces desarrollábamos.

Gobernaba el Partido Colorado en la Presidencia del Dr. Jorge Batlle, pasada ya la crisis del 2002, los conocedores del mundo económico comercial avizoraban con cautela un aumento en el precio de los comodities, lo que en definitiva se dio, alentó el desarrollo y el triunfo de gobiernos progresistas ante burguesías que sin dejar de serlo en su ideología y procedimientos, admitían un "populismo controlado", el Frente Amplio se preparaba entonces -su equipo económico con el Cr. Danilo Astori a la cabeza- a capitalizar esas circunstancias, lo que redundó en directo beneficio del Frente Amplio y su continuidad en el gobierno aún cuando el ciclo parece irse extinguiendo cuando la crisis del capitalismo aunque este esté aun globalmente en crecimiento, parece ser una constante in crescendo; los temas que subyacen en el debate no han cambiado y escribíamos :

¿Qué mierda es un inversor?-

Bueno, no se asusten por el título, pero el debate político me obliga a seguir sus reglas y hoy se habla así.- Lamentablemente o no, pero se habla así: viste.-

Por lo tanto develemos el misterio sobre que es un inversor.-

Unos dicen que es un ser malvado que viene a llevarse las ganancias, otros que es el que nos va a salvar dándonos empleo, dándonos trabajo, haciendo ingresar al país todo el bienestar que se nos está yendo y con él, nuestros hijos, nuestros hermanos , nuestros amigos, etc. etc.-

Ya de por sí, la palabra inversor es un producto de esta época, en otras se hablaría de empresario.- Y acordemos que no es lo mismo inversor que empresario.- Empresario está referido directamente a una actividad específica.- Inversor es un término más poderoso porque se refiere a aquel que tiene una actividad donde su accionar se vuelca a aquello que es redituable, y además tiene los medios para saberlo y hacerlo, y puede accionar los contactos para que lo sea.- Es más, son estos contactos (estudios jurídicos, estudios contables, asesores de distinta laya, vendedores de influencia) los que por lo general salen a prevenir sobre que tal o cual política ahuyenta a los inversores.- La contracara es la de aquellos que nos previenen que luego del pasaje de estos señores no queda nada, ni empleo, ni naturaleza, solo campo pelado.-

El tema es que el mundo sigue su marcha, y que la actividad económica querámoslo o no, tiene forma empresarial, empresarial privada, multinacional o empresarial estatal.- Pero tiene forma empresarial.- Y es un tema al que hay que meterle el bisturí a fondo.-

Pero además es un fenómeno que sigue su desarrollo, y hoy no podemos hablar de un mundo empresarial sin analizar su concentración económica a través de la actividad de un sistema financiero multinacional como jamás se ha conocido antes.- Es decir hoy la iniciativa de la inversión en el mundo está en manos de los grandes centros financieros internacionales que superan con creces las dimensiones de los estados nacionales más desarrollados, a los cuales a su vez ponen al servicio de sus resoluciones.-

Por eso hablar del inversor o hablar de las inversiones como un fenómeno puro aislado del mundo en que vivimos es una reverenda idiotez, o una canallada para servir intereses propios, a costa del interés colectivo.-

Ahora bien esto en lo macro, pero en la micro cada uno de nosotros es un inversor, que decide en cada momento que hacer con sus ingresos, (recordar el tema de los ahorristas estafados).- El problema es que el pragmatismo del sistema dominante lleva el razonamiento a ver el pequeño problema, importante en lo individual, sin ver la globalidad de la tendencia, que es la que en definitiva se impone.-

Por eso hay ciudadanos que con muy buenas intenciones hablan del desenganche del país, (nuestro Uruguay, otros países pueden tener más margen), de la vuelta a una política de nacionalizaciones o estatizaciones, que no tiene margen para operar, y que a lo sumo puede defender lo ya adquirido con grandes dificultades en el terreno empresarial; pero con muchos adeptos en el plano ideológico reminiscencia de lo que fue el mal llamado campo socialista.-

En este esquema están encerrados los llamados gobiernos y partidos progresistas, los llamados despectivamente por el ilustre Dr. Julio María Sanguinetti, los "populistas", como si el querer comer todos los días, tener derecho a la salud, a la vivienda, a la enseñanza fuera "populismo".-

Pero el esquema se rompe.- Luego se recompone, y más tarde vuelve a romperse y en una dimensión mayor.- El tema es si nos da la vida para ver cuando se sustituya.- Pero además que hacemos para que se sustituya por uno superior o por un no-esquema.-

Y en la de todos los días nos hablan de dejar entrar al inversor, de no espantarlo con impuestos, o en el otro bando del impuesto a la renta, de la no venta de la tierra a sociedades anónimas, etc., etc., etc.-

No está en discusión que desde el gobierno mucho se puede hacer en beneficio de la gente. Y ojo, digo de la gente en general; porque también se puede hacer mucho por los amigos, y esto por lo general en detrimento del beneficio de la gente.- Pero tampoco está en discusión que los limites son cada vez más agobiantes, porque las condiciones que se exigen por la inversión son cada vez más indignas, y más aún cuando se compite con zonas del planeta donde nunca existió la seguridad social.-

¿Qué corre a nuestro favor?, el avance tecnológico, las comunicaciones, las opiniones que cruzan todo el planeta, en síntesis: la democracia; pero la crisis es de una enorme profundidad.-

¿Se acuerdan Uds. de los ilustres compatriotas que defendían la invasión a Irak, y hablaban de una micro cirugía?- Cuando vemos estas fotos sobre la tortura, cuántos de nosotros hemos recordado la tarea en el Uruguay de Dan Mitrione ¿fue en democracia? Y ya estaban preparando la dictadura cívico-militar, y promovían el enfrentamiento guerrillero como vía para desarticular el movimiento popular y justificar el avasallamiento de las instituciones.- ¡Cuantas enseñanzas!-

Hoy en el mundo predominan los inversores de la guerra, los que generaron el 11 de setiembre (en Chile y en Nueva York), el 11 de marzo en Madrid, y la masacre de Irak y de Medio Oriente.-

Para que predominen los otros inversores los de la paz, es necesario reglas democráticas, algunas sencillas de tomar pero que aparecen muy lejanas aún.-

1) Tenemos que ir a la moneda única universal; así como existe el metro, el kilo, el litro, tiene que existir una medida única de moneda, y para ello hay que ir a un nuevo acuerdo de Bretton Wood.-

2) Radical transformación de los regímenes impositivos, sobre la base del impuesto a las transacciones financieras. Para ello debemos ir a acuerdos banco centralistas.-

3) Certeza jurídica a través de la bancarización.-

4) Creación de un fondo universal de desarrollo, para la asistencia inmediata de los sectores más empobrecidos, atendiendo la salud, la enseñanza, la vivienda, promoviendo el trabajo, la investigación científica.-

5) Reexamen de la deuda: externa e interna.- Desarrollo de instrumentos de arbitraje.-

6) Despenalización de las drogas y del aborto, como instrumento de combate al negocio de la droga y del aborto y a su vez promover la vida.-

7) Defensa de la identidad cultural de los pueblos, de las regiones de las nacionalidades, de sus costumbres.-

Y sin duda que quedan muchos puntos programáticos más, basta recordar lo que han sido los Foros Social Mundial para tener una idea de la riqueza de las propuestas que circulan en el mundo, si he puesto estas a consideración es porque desde mi modesto punto de vista, estas son las que están en el centro de la decisión política.-

Y por último una nuestra: Funsa.- Es un triunfo, como pudo ser y no fue lo de Cristalería.- Tal vez si aquello hubiera sido en tiempos preelectorales hubiera cristalizado.- Una razón más para entender el tema de los inversores.-

Porque un mundo mejor es posible.-

15 de mayo de 2004.-

Entonces convengamos que el programa en su esencia sigue totalmente vigente y por ahora salvo la intervención del entonces Presidente Mujica en setiembre del 2013 en la ONU, nadie, ni el propio Mujica ahora han vuelto a tomar el tema, con la profundidad que el mismo exige, por el agravamiento constante de la crisis y la necesidad de medidas universales y sus adecuaciones nacionales. Para transitar una transición cada vez más necesaria, que permita salir de la constante amenaza que el desarrollo de la guerra supone sobre la destrucción de la humanidad.

