Inicio | Columnas Te encuentras en:

Estúpido negador del Holocausto

David Malowany

12.10.2017

Estúpido negador del holocausto. Mira, no te califico de antisemita. Si así lo fueses te hubiese bastado con afirmar que vas a hacer jabón con los judíos- cosa que jamás pasó- o agregarnos el apellido que compartimos con otras minorías: judíos de m...

Lo tuyo fue algo más sofisticado, arriesgaste tu libertad cometiendo en la noche un delito para denunciar lo que para ti es "la verdad".

No soy negacionista del holocausto pero si un abogado judío. Es mi lado abogadil el que me llevó a no aceptar una verdad de manera dogmática. Por eso abordé el trabajo hormiga de tratar -sin éxito- de responder a la pregunta, ¿como pudo pasar esto en Europa? y de manera muy similar, en el Río de la Plata, solo treinta años después. Tal vez en el tercio de vida que me queda, pueda encontrar alguna respuesta.

Te voy a contestar, en la medida de mis posibilidades, varias de tus afirmaciones.

Grafitiaste sobre el Memorial que recuerda las víctimas del Holocausto del Pueblo Judío en Montevideo:

No hay ningún rastro ni prueba de haberse usado el gas venenoso Ziklón B en las cámaras de gas.

En primer lugar, esa sofisticada para la época y para los perpetradores, indolora forma de exterminio no fue empleada contra los judíos en primera instancia sino contra los enfermos mentales en su mayoría alemanes no judíos. Las primeras cámaras de gas fueron construidas en 1939, para cumplimentar el decreto de Hitler, dictado el 1ero de setiembre de ese año, que decía que se debe conceder a los enfermos mentales incurables el derecho a una muerte sin dolor. Para Hanna Arendt, probablemente este es el origen médico de la muerte por gas que inspiró al Dr. Servatius, abogado de Adolf Eichmann en su juicio en Jerusalén de la sorprendente convicción, que la muerte por gas debía considerarse un asunto médico. Entre el mes de diciembre de 1939 y el de agosto de 1941, alrededor de cincuenta mil alemanes no judíos fueron muertos mediante gas de monóxido de carbono, en instituciones en las que las cámara de la muerte tenían las mismas engañosas apariencias que las de Auschwitz, es decir parecían duchas. El holocausto alcanzó a los judíos, pero de no haber perdido la guerra, hubiera alcanzado a los polacos cristianos también. En mayo de 1943, Gollert sugirió el tratamiento radical para dos o tres millones de polacos ( no judíos) fanáticos, asociales, enfermos o inútiles.

Tu segunda afirmación.

Las películas no son necesarias.

Es una mera opinión. Aprovecho tu reflexión para compartir que los judíos no fuimos las únicas víctimas de la insanía de los usupadores del poder en Alemania aunque si las principales.

La tercera, el holocausto del pueblo judío es la mentira más grande de la historia y la cuarta, solo murieron 300 mil judíos de tifus. Las cámaras de gas son falsas. El Ziklon B solo se usó para desinfectar contra el tifus. Los campos fueron de trabajo, no de exterminio.

Bueno, parece que al que le falta información es a ti. Auschwitz es un símbolo del holocausto, pero no lo es propiamente. El exterminio de los judíos europeos fue una gigantesca y macabra improvisación que acompañó la invasión a la Unión Soviética. Fue el 11 de julio de 1941 que se emitió la acotada orden de fusilar a los varones judíos de entre 17 a 45 años que cometiesen actos de saqueo. En agosto, la ordenanza incluyó a todos los judíos, ahora también mujeres y niños para que no hubiera vengadores en el futuro cuando estos menores creciesen. La tarea era supervisada por la Dirección General de Seguridad del Reich (RSHA). Reinhard Heydrich estableció los cimientos administrativos para las operaciones móviles de exterminio. Tres mil hombres eran los encargados de eliminar a judíos y a los funcionarios comunistas que eran considerados los principales opositores a la ocupación.

Adolf Eichmann ( Arendt, ob. cit. pág. 142) estaba ya al corriente de la criminal conducta de los Einsatzgruppen en el Este. Sabía que inmediatamente detrás de las primeras líneas alemanas todos los funcionarios rusos comunistas, y todos los judíos nativos eran muertos a tiros, masivamente. Los Einsatzgruppen además de luchar contra los guerrilleros se ocupaban de los funcionarios rusos, los gitanos, los individuos antisociales, los enfermos mentales y los judíos. Las Einsatzgruppen A ejecutaron a 125 mil personas . El 14 de noviembre de 1941, la Einsatzgruppen B reportó 45 mil víctimas. El 30 de noviembre de 1941, la Einsatzgruppen C reportó 59 mil asesinados. El 2 de enero de 1942, la Einsatzgruppen D reportó 76 mil ejecutatdos. ?En junio de 1942, Himmler le ordena a Paul Blobel borrar todos los vestigios de las ejecuciones llevadas a cabo por las Einsatzgruppen. Se levantaron las tumbas y se quemaron los cadáveres para borrar toda evidencia. Algo muy parecido a lo que aconteció en nuestras sangrientas costas que irónicamente el memorial mira, en la década de los setenta.

Pero a pesar de esta mirada histórica hay quien sostiene que la matanza de los judíos de Europa no fue decidida por Hitler en mayo o junio de 1941, es decir cuando se ordenó la Solución Final, sino que lo fue en septiembre de 1939, tal como los jueces de Jerusalén que entendieron en el caso Eichmann sabían en méritos del testimonio dado en Nuremberg por Erwin Lahousen, miembro del Servicio de contraespionaje alemán, quien dijo: Ya en septiembre de 1939, Hitler había decidido asesinar a los judíos polacos.

En Junio de 1941, Himmler le comentó a Höss que Hitler había decidido el extermino de los judíos. Si no se lleva a cabo ahora, los judíos destruirían al pueblo alemán comentó. Este ya había consultado al médico en jefe de las SS, Dr. Grawitz cuál sería la mejor forma de abordar la operación de exterminación masiva. Grawitz aconsejó el uso de la cámara de gas.

Según Hanna Arendt (Eichmann en Jerusalén, pág. 124), en setiembre de 1941 ,Heydrich le dijo a Eichmann que el Führer había ordenado el exterminio físico de los judíos. En marzo de 1941, unos seis meses antes de que Eichmann sostuviera la entrevista antes citada con Heydrich, " en las altas esferas del partido no constituía ningún secreto que los judíos iban a ser exterminados, según Viktor Brack, miembro de la Cancillería del Führer, declaró en Nuremberg.

El 20 de enero de 1942 se celebró la conferencia de Wanssee pero en otra celebrada cinco días después en Polonia, su gobernador, Hans Frank comentó:

Queremos recordar que estamos, todos los aquí reunidos, incluídos en la lista de criminales de Guerra del Sr. Roosevelt. Tengo el honor de ocupar el primer lugar en la lista. Somos, por así decirlo, complices en el sentido histórico mundial.

El 27 de marzo de 1942, Goebbels descubrió que el líder de las SS y la Policía de Lublin, Globocnik, estaba construyendo centros de exterminio, escribió que" no quedaría mucho de los judíos". Por esas fechas se erigieron los campos de Belzec, cuya construcción se inició en noviembre de 1941. Sobibor, marzo y abril de 1942 y Treblinka. Eran aislados y cerca de las vías ferreas. Göring hablaba de puentes quemados y de una posición de la que no hay salida. En la primavera de 1942, el jefe en funciones del clandestino ejercito polaco ya sabía de Chelmno. En julio de 1942 se recogieron informaciones de que varios miles de judíos habían desaparecido de Treblinka sin dejar huella. Ese mismo mes, cuando el Obersturmfuhrer Gerstein, experto en gas completó su gira por el Gobierno General, le contó el secreto al diplomático sueco Barón von Otter a quien encontró en un tren. Este le informó lo escuchado a su gobierno quien no lo divulgó.

El 22 de julio de 1942 detuvieron al consejo judío del gueto de Varsovia y le comunicaron que todos los judíos serían deportados al este. Czerniakow, Presidente del Consejo Judío se suicidó el 23 de julio de 1942. Había 380 mil judíos en el Gueto. Los policías judíos debían aportar siete personas diariamente sino ellos serían reasentados.

El 10 de agosto de 1942, la revista norteamericana Newsweek señaló que trenes llenos de judíos de Varsovia se desvanecían en un limbo negro.

El 5 de setiembre de 1942 quedaban 120 mil judíos en el Gueto de Varsovia. A finales de setiembre quedaban 63 mil.

El 30 de septiembre de 1942 se produce el discurso de Hitler donde refiere al exterminio de los judíos. En él afirma: en el discurso que pronuncié en el Reichstag el 1 de septiembre de 1939- (en realidad fue el 30 de enero de 1939), hablé de dos cosas: la primera, que ahora que se nos ha impuesto la guerra,ni las armas ni el transcurso del tiempo nos derrotarán, y segundo, que si los judíos urdían otra guerra mundial para exterminar a los pueblos arios de Europa, no serían los pueblos arios los exterminados, sino los judíos. En otros tiempo, los judíos de Alemania ser reían de mis profecías. No sé si aún se ríen o si ya han perdido todo deseo de reír. Sólo puedo repetir: dejarán de reírse en todas partes, y también acertaré en esa profecía.

El 5 de octubre de 1942, la agencía judía de noticias, JTA informó que se estaban produciendo deportaciones sistemáticas del Gueto de Lodz, quienes estaban siendo envenenados con gas.

El 25 de noviembre de 1942, el New York Times publicó un artículo basado en información del gobierno polaco en el exilio que menciona a Belzec, Sobibor, Treblinka y Auschwitz. El Rabino norteamericano Stephen Wise hablaba ya de dos millones de muertos.

En enero de 1943, durante la visita que realizó a Varsovia, Himmler fue informado que quedaban 40 mil judíos en el Gueto. El 21 de enero de 1943, el subsecretario de Estado de EEUU, Welles recibió el cable 482 de la legación en Berna. En él se informaba que estaban matando judíos a un ritmo de seis mil diarios.

El 5 de febrero de 1943 se publicaron las siguientes declaraciones de Adolf Hitler:

Si perdemos esta guerra, no caeremos en manos de otros estados sino que seremos aniquilados por la comunidad judía internacional. Los judíos han decidido exterminar a todos los alemanes. El derecho y las costumbres internacionales no servirán de protección contra la voluntad judía de destrucción total.

?El 19 de abril de 1943 se quiso iniciar la evacuación del gueto de Varsovia pero halló resistencia. Había 43 mil judíos. El 17 de diciembre de 1943, los gobiernos de los Aliados emitieron una declaración titulada: Política alemana de exterminio de la raza judía que declaraba: los perpetradores responsables no escaparán a su merecido.

El 11 de enero de 1944 quedaban 80.122 habitantes en el gueto de Lodz, En Marzo de 1944 la fábrica de Zyklon de Dessau fue dañada. El 10 de abril de 1944 Rudolf Vrba y Alfred Wetzler escaparon de Auschwitz y contaron lo que habían visto en Eslovaquia y de allí se informó a Hungría.

El Primer Ministro británico Winston Churchill le escribió a Antony Eden:

No cabe duda de que es probablemente el crimen mayor y más horrible jamás cometido en toda la historia del mundo, y que lo ha hecho una maquinaria científica manejada por hombres supuestamente civilizados en nombre de un gran Estado y de una de las principales razas de Europa. Está bastante claro que todos los involucrados en este crimen que caigan en nuestras manos, incluidos aquellos que obedecieron órdenes llevando a cabo las carnicerías, deberían recibir la muerte en cuanto se haya demostrado su asociación con los asesinatos. En mi opinión, por consiguiente, no debería haber negociación de ningún tipo a este respecto. Debería declararse públicamente que todos los relacionados con él serán capturados y castigados con la muerte.

En agosto de 1944 quedó vació el gueto de Lodz. Entre mayo y noviembre de 1944 medio millón de judíos murieron en Auschwitz. A fines de 1944 los soviéticos entran la campo de concentración de Lublin y cuentan al mundo lo que aconteció allí. El 25 de noviembre de 1944, Himmler ordena parar con el exterminio.

Te he contado, en pocos caractéres, solo algunos hechos puntuales del exterminio de los judíos polacos. Nada te hablé de lo que aconteció en los demás países ocupados con su población judía. Con todo esto te quiero explicar, estúpido negacionista, que Auschwitz y los campos de concentración son el resumen de algo mucho más complejo e inentendible para las mentes sanas, entre la cuales no se encuentra la tuya.

Auschwitz es el emblema del holocausto, pero no lo es propiamente. Te comento algo que tal vez no sepas. Dentro de Europa, negar el Holocausto se considera delito en Francia, Alemania, Bélgica y Suiza. En Francia, una ley votada en 1990 prevé una multa de 45.000 euros y un año de cárcel contra "la expresión pública de tesis que contesten la existencia de crímenes contra la humanidad" -definidos por el Tribunal de Núremberg en 1946- cometidos por la Alemania de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial.

Como dice una de las piedras del memorial que ayer profanaste:

Siete veces cae el justo y siete se levanta.

David Malowany. Abogado