Inicio | Política Te encuentras en:

Foto: @luislacallepou

“PROBLEMAS A RESOLVER”

“Ideas y Acción”: Blancos de Lacalle critican con dureza al gobierno

15.10.2017

TRINIDAD (Uypress)- El sector Todos, liderado por el senador Luis Lacalle Pou, hizo un duro diagnóstico político y económico de la realidad nacional, con fuertes críticas al gobierno, desde su congreso anual que se lleva a cabo en Flores.

El documento, denominado "Ideas y Acción", sostiene, según consigna El País, que "la inacción de los gobiernos del Frente Amplio ante el creciente aislamiento comercial del país (producto de su adhesión puramente ideológica a un Mercosur bloqueado), o la extrema lentitud para reaccionar ante el deterioro de nuestras carreteras (porque implica reconocer sin prejuicios que la ley de Proyectos Público-Privados está mal hecha), son ejemplos de una rigidez mental que nos castiga a todos".

En ese marco de análisis los liderados por Lacalle Pou identifican una serie de "problemas a resolver": una economía con serios problemas de competitividad, decenas de miles de puestos de trabajo perdidos, la más preocupante crisis de la historia de nuestra enseñanza, un Fonasa desfinanciado que amenaza con generar una crisis general de la salud, carreteras destrozadas, Ancap fundida, Pluna mal cerrada, el Fondes acumulando déficits por decenas de millones de dólares, récords de criminalidad, cárceles donde todos los días se violan los derechos humanos, y una grave situación de aislamiento comercial.

"Todos" sostiene que "los gobernantes del Frente Amplio creen que gobernar es explicar por qué no salen las cosas". Así detalla que "el ministro Bonomi nos explica por qué tenemos tasas de criminalidad tan altas, en lugar de combatirlas con eficiencia. El canciller Nin Novoa nos explica cómo debería ser la política comercial del Uruguay, pero se resigna a no poder tomar una sola decisión que esté alineada con sus propias explicaciones. Las autoridades de la enseñanza nos explican por qué no pueden modificar el régimen de elección de horas docentes, en lugar de hacer lo necesario para cambiarlo".

El documento elaborado por los nacionalistas también se ocupa de "prácticas que, a nuestra escala, son escandalosas: avales bancarios otorgados sin que se cumpla la normativa, una falsa subasta presentada como real en las pantallas de televisión, campañas publicitarias de empresas públicas usadas para lanzar candidaturas personales, uso injustificado de aviones por parte de jerarcas públicos, negocios oscuros con Venezuela centralizados por un supuesto empresario amigo del gobierno, usos injustificables de tarjetas corporativas, pago de publicidad en radios que no emiten".

Para los liderados por Lacalle Pou "estas prácticas deterioran el clima de confianza, deslegitiman la política, erosionan el apoyo ciudadano al orden democrático".

En base a ese diagnóstico, fuentes nacionalistas adelantaron que en el mensaje que dará hoy Lacalle Pou hablará sobre la relación actual del gobierno de Tabaré Vázquez con la oposición en general, y con el Partido Nacional en particular. Ayer el senador adelantó: "Lo más importante no es ganar; lo más importante es ganar y cumplir".

Durante el encuentro la economista Azucena Arbeleche y el escribano Guillermo Dutra expusieron acerca del estado de la economía.

Arbeleche puso foco en la marcada pérdida de empleo a pesar de un crecimiento del producto en un 3,6%. "Los sectores que están creciendo no son sectores demandantes en mano de obra", señaló.

Asimismo la economista señaló que la "inserción internacional ha estado a la deriva: no ha logrado concretar tratados de libre comercio que mejoren las condiciones de colocación de nuestros productos y la reforma educativa sigue pendiente". Más adelante señaló que el país "está perdiendo la carrera por la educación de calidad".

Por su parte el escribano Dutra expuso sobre los nuevos desafíos en materia de empleo, las industrias tecnológicas y de telecomunicaciones en el nuevo panorama económico.

jwl