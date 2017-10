Inicio | Columnas Te encuentras en:

Conversando con Enrique Bentancor

Juan Raúl Ferreira

15.10.2017

Enrique Bentancor, periodista del Semanario Arequeita de Minas, me realizó este largo reportaje, en un tono muy íntimo, que comparto en mi columna.

1-EN QUE BARRIO DE MONTEVIDEO DISTE TUS PRIMEROS PASOS,.-´



Mis padres se mudaron del Buceo a Carrasco poco antes de nacer yo. No era el Carrasco de hoy. Arenales, una casa de tanto en tanto. Cuando lo veo hoy no reconozco el barrio de mi niñez. Vivíamos en Carlos Butler un calle que, cambiando de nombre iba desde Daymán (hoy Rivera), hasta Avenida Italia. Hoy parece la quinta avenida, en mi niñez harían unos 7 u 8 casas. Lo que hoy es el centro tenía tres comercios. Había: un "almacén" Tienda Inglesa, la heladería Las Delicias, aún en el mismo lugar y la Pizzería San Fernando. A los pocos años no fuimos a Pocitos, en Av. Brasil y la Rambla. Pero desde liceo, no importaba dónde viviéramos, iba al Liceo La Mennais y mis amigos y compañeros eran todos de Malvín. Allí había vida de Barrio. Como en Tres Cruces, donde vivo de más viejo.





2-COMO FUE TU NIÑEZ



Feliz. Más que por un conjunto de hechos felices, porque de todo hubo, como en toda familia. Por la vida en familia era muy feliz. Papá y mamá nos hacían ser felices. Nos enseñaban (mis hermanos son mayores que yo) qué cosas valen la pena y cuáles no. De niño aprendí la frase (algunos hoy dicen que es anónimo, otros de un poeta salvadoreño, papá lo citaba como de Unamuno): "Era un hombre tan pobre, tan pobre, que solo tenía dinero." Es el más elocuente de los ejemplos de cómo, en la juegos, en los cantos, en todo había una formación en torno a valores, el de la amistad, el de los afectos, el de las lealtades. El de saber darse a los demás que lo precisan, ser bienagradecido. Sin palabras difíciles, sino como parte del todo que rodeaba la niñez. Y la conducta. Un día llego a casa un pequeña TV, para los tiempos moderna (control remoto a cable). Mi hermana y yo estábamos encantados conectándola cuando llegó papá y preguntó "¿qué es eso?" Resultó un regalo de un empresario que necesitaba un favor del Ministro. Papá lo envolvió, se lo mando al extinto Padre Borrasás que tenía la obra Los Niños del Cerro. "Quien me manda esto," le ponía en la carta mediante la cual se la donaba, "no merece ni que se la devuelva". Supongo que al principio me habrá desilusionado, pero hoy recuerdo esa, como miles de anécdotas parecidas, con alegría. Y a lo niño iba aprendiendo qué es eso que se llama "valores". Todo de niño cuando lo que se aprende no se borra.







3-EL RECUERDO DE TU MADRE



Pienso en mamá y se me dibuja una sonrisa. La misma desde niño, cuidándome, hasta que con el paso de los años, me tocó a mí, cuidarla a ella y tuve el gusto de tenerla varios años en mi casa. Pero la que decidía en uno y otro extremo de la edad y de la suya, de la mía, era ella. No mandaba, su palabra tenía un dejo de ternura, pero marcaba el camino. Nunca, hasta su último día hizo algo por cumplido u obligación. Siempre fue una mujer libre. Nunca la oí discutir con papá. No digo pelearse, no los vi discutir. Es muy difícil disociarla del recuerdo de papá. Como dijo en el entierro del viejo, García Costa, eran anverso y reverso de una misma moneda. Para mi es imposible recodar a uno sin el otro. Por cierto sus roles fueron distintos a lo largo de la vida, pero ella, siempre fue la misma. La que nos ayudaba (que no se debía) a hacer los deberes, la que acompañó nuestros primeros tropezones de la vida y sin duda el sostén en los momentos más trágicos del exilio. Siempre al lado. Cuando mataron a Letelier en Washington, con quien yo trabajaba desde hacía apenas tres días, de madrugada había cruzado el Océano para estar junto a mi lado con una carta de puño y letra de papá. Un modo de estar juntos. Cuando sufría lo ocultaba para tratar de sostener al resto. Un día en Panamá, en las tantas giras del exilio, de madrugada papá golpea la puerta de mi cuarto, le pregunto qué le pasaba me dijo "extraño a tu madre." (que había quedado sola en Londres). El 26 es su cumpleaños. He procurado que el Partido Nacional solicite al Parlamento que la recuerde. Hasta hora, no he tenido acuse de recibo.





4-DEJO LOS AÑOS DE PLOMO A UN LADO Y SOLO TE PREGUNTO QUE SENTIMIENTO TENES



El paso del tiempo permiten ver las cosas con otra perspectiva. Apenas mataron al Toba y a Zelmar, a quienes hasta último momento esperábamos reencontrar con vida, ya alojados él y yo en la Embajada de Austria, en su primer carta al exterior dice "Estamos bien. No nos hemos dejado contagiar por esa cosa horrible que es el odio". Rencor, deseos de venganza: nunca. Eran contrarios a toda la concepción de la vida en que fui educado desde niño. Pero fue la juventud de mucho dolor. Mons. Romero hoy en proceso de ser Santo (aunque en América Central ya lo canonizó el pueblo; hay más de 300 parroquias o santuarios a quienes sus titulares han puesto informalmente el nombre de San Romero de América), fue el amigo que me dio consuelo y me enseñó que ese dolor no era en vano era una semilla de Libertad, de Amor que terminaría imponiéndose. Pero el dolor estaba. Llegué a pensar que estaba viviendo una juventud demasiado triste.



Hoy, con sesenta y pico largos, siento distinto. Nada podrá devolver la vida y el sufrimiento de nuestros muertos queridos. Amigos cercanos que además murieron en circunstancias cercanas a mi: Toba Zelmar, Barredo y Whitelaw (a estos dos no les conocía, lo que no logró paliar el dolor al aparecer junto a nuestros amigos). El desaparecido Dr. Manuel Liberoff al que admiraba de pequeño. El Gral. Torres (ex Presidente de Bolivia) murió días después que le invitamos a asilarse con nosotros y no quiso. Letelier tres días después que me había incorporado como pasante a su oficina. Marcelo Quiroga Santa Cruz (diputado socialista boliviano) desapareció de su casa en la me alojaba durante la VIII Asamblea General de la OEA. Monseñor Romero, asesinado siete días después de haberle visitado, como salía hacerlo con frecuencia.



Como él me había enseñado, lloré sus muerte pero me dio fuerzas para seguir para que no hubiera muerto en vano. Sabiendo que como los amigos que me ayudó a velar, "resucitarían en su pueblo."



Hoy siento una gran Paz. Rescato el privilegio de haber conocido estos grandes que dieron sus vidas por nosotros. También me hace desear recrear, aquellos ideales, tan lejanos al partidismo cerril, electorero, que hoy viven muchos países de la región y donde la ambición puede más que la mística y la felicidad colectiva. Extraño aquellos tiempos. Rescato, espero que se note en mis últimos libros, como al lado de cada hecho trágico la sangre terminaba regando una rosa. Al lado del dolor, la solidaridad que no vuelve a la vida al caído, pero hace que su muerte no haya sido en vano. Hoy me he dedicado más a escribir y recordar la cantidad de solidaridades anónimas que solamente se acercaban a grandes riesgos para una ayuda, un escondite, una advertencia, un abrazo. Son miles los ejemplos y cada vez escribo más sobre ellos.



¿Qué sentimiento tengo? Paz, mucha Paz. Libertad, mucha Libertad. No me importa cómo juzguen terceros lo que diga sino que haga sentir serena mi conciencia.







5-AL SABERTE UN HIJO EJEMPLAR, Y COMPAÑERO DEL ALMA DE TU PADRE



Bueno quién soy yo para definirme así. Lo que es cierto es que él me lo hacía sentir. Ahora aparecieron unos audios donde él habla de mi. Yo nunca los había oído. Solo recuerdo con cariño y orgullo cuando nos acompañamos en momentos de soledad, nos consolamos en momentos de tristeza. Con qué alegría festejábamos o soñábamos juntos. Por eso quizás, lo siento presente todos los días. Como si siguiera a mi lado y yo del suyo.







6-MATEO GUTIERREZ CUENTA EN SU PELICULA -DESTINO FINAL-QUE ZITARROSA LE REGALO UN DISCO DEDICADO, A WILSON.VOS ESTABAS EN EL TORTONI ESE DIA.



No creo que haya sido ese día. Quizás cuando yo estuve fue en un almuerzo resultado de aquel primero, la consecuencia de ese disco regalado. Fue un almuerzo en el que estaban Zitarrosa, el Toba que lo quería mucho y papá. Hay un par, no más, de fotos de los tres: él, Wilson y Alfredo. Lo que si recuerdo es ese almuerzo en el Palacio de las Papas Fritas. El disco incluía esa hermosa poesía "Como un Jazmín del país". Pero Wilson quería hacer de Alfredo un "comunista blanco" (típico de la ironía vital de Wilson). Y el caso es que medio lo logró. "Como un Jazmín del País", siendo una canción saravista es un poema de amor de un blanco que ama a una colorada. Wilson lo quería llevar al campo de batalla. Y así poco a poco Alfredo empezó con "Milonga del Cordobés" y otro temas del maestro, que se nos acaba de ir Washington Benavides. Con los años, vino el otro exilio, más lejano... más exilio. Y allí con Diego Achard, obviamente el Colo Echávez, una amistad entrañable con él y alguna foto anda por ahí pasando año nuevo todos en casa de Alfredo ZItarrosa en México.







7-QUE IMAGEN TENES DE APARICIO SARAVIA



El hombre que levantó al pobrería gaucho. La parte de su historia que no se cuenta. Se insiste en lo romántico, en su galope de Poncho Blanco ante sus tropas. Pero nadie analiza su base social. Más bien se trata de presentar como que su gente eran los estancieros. Alguien hoy debería estudiar más esto como lo hicieron Barrán y Nahum. Las Revoluciones de Aparicio nacían de los rancheríos de los peones de estancia. Eran revoluciones del pobrerío rural. "Huelga armada de protesta de los desgraciados" las llamó Mongrell. Por ahí algún propietario se sumaba, no lo dudo, pero en general, le temían porque expropiaba vacas para darle de comer a sus tropas. Curiosamente esta faceta la han estudiado más académicos que políticos uruguayos.







8-EL HISTORIADOR CARLOS MACHADO RESALTA EL PROTAGONISMO DEL PARTIDO NACIONAL EN LA GENESIS DE LO QUE HOY ES URUGUAY.



Sin duda. Yo soy de la generación que andaba con los tomos de "Historia de los Orientales" bajo el brazo. Era como una Biblia. La verdadera historia de nuestro nacimiento y no la telenovela que nos enseñaban en la escuela y el liceo. La visión de nuestra Historia real, definitiva y no cargada de leyendas que iban cambiando según las conveniencias del tiempo. Siendo él socialista y desde la perspectiva de la izquierda nacional, en su obra, inspirada en Vivian Trías, Alberto Methol y Jorge Abelardo Ramos, reivindica a Oribe, Rosas, Saravia y Herrera, por ejemplo. Cita en su libro a Real de Azúa, otro de los intelectuales que en él influyó, quien calificó a Venancio Flores como "el peor traidor de nuestra historia".



Vine a conocer a Machado ya de veteranos ambos, en la Fundación Vivian Trías. La primera vez, cuando habló en la cena anual de la Fundación. Luego comenzó junto a un gran equipo un proyecto de actualización de la "Historia de los Orientales" para abarcar desde 1972 hasta nuestros días. Ahí tuve la oportunidad de ser entrevistado por él y sus colaboradores sobre algunos hechos como por ejemplo las características del fraude del 71, episodios del 72, del exilio y del retorno.



Casi medio siglo después seguimos viendo a los Presidentes de EEUU planear intervenciones en nuestra América del Sur.



También he podido consultar con admiración su monumental "Cronología histórico cultural de América Latina y el mundo".



Machado, aunque haya sido ignorado e injustamente atacado por algunos, es uno de los más grandes historiadores uruguayos y latinoamericanos del siglo XX y principios del siglo XXI.









9-CON LA MAYOR CANTIDAD DE VOTOS FUISTE DESIGNADO PARA INTEGRAR LA INSTITUCION NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS, EN MAYO DE 2012-QUE LOGROS DESTACAS.



Hay mucho que hacer todavía. Se montó la institucionalidad, fuimos acreditados por la ONU con el máximo grado. Pero no hemos logrado llegar a las zonas más vulnerables del país. Muchos proyectos quedaban en carpetas y a veces los consejos eran muy difíciles de lograr. Para mí fue una sorpresa. Pero bueno se hizo bastante y desde cero. Está todo plasmado en los V Informes anuales presentados al Parlamento.





10-DE SER EL MAS VOTADO, NO FUISTE REELECTO PARA UN NUEVO PERIODO, QUE PASO



Me vetó el Partido Nacional y se negociaron muchas cosas juntas, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral etc. Son las reglas del juego. Se ajustó a derecho.



No sé si allí se entendió bien qué era la INDDHH. Nomina la sociedad civil. Esa aseveración de que periodo anterior fui propuesto por el PN es falsa. También es falso que me hayan votado todos sus legisladores. En la INDDHH no se puede hacer proselitismo. Es violatorio de la Ley y de los Principios de Paris. A los tres días de asumir me habían llegado cinco pedidos de pases en comisión (común denominador: cero experiencia en ddhh); un formulario de descuento de mis haberes para la Comisión de Hacienda del Partido, según manda la Carta Orgánica partidaria, para los cargos de confianza. Fue esta misma Comisión la que declaró que no era pertinente, ni legal. Y las presiones venían de arriba, de muy arriba. Visto un poquito más de fuera, quizás fue bueno que no me reeligieran. En pocos días encabezaré una Misión Internacional que es de las cosas más desafiantes que se me han planteado en mi vida. Fue muy lindo montar una Institución de cero. No todo fueron rosas, aunque alguna gente que allí trabaja permanecerá presente por siempre en mi vida. Pero no sé si soy la persona apropiada para administrar la burocracia una vez echada a andar la Institución.





11-EN SETIEMBRE DECLARASTE TU ALEJAMIENTO DEL PARTIDO NACIONAL, PORQUE.



Dos cosas: El Partido Nacional no me quiere en sus filas, y a la vez no representa el sueño de país que tengo. No encarna los valores de Wilson. Ni de Wilson político, ni del Wilson padre que me los inculcó de niño como hemos hablado. Desde que murió Wilson he sido objeto de una persecución, que ni vale la pena inventariar. Durante el gobierno de Lacalle mi sector político no era consultado ni para la hora de sesionar la Cámara. La elección anterior, me habían bajado de las listas poco antes del cierre del plazo de inscripción. Ni la plata de la Corte Electoral pude recobrar para la campaña. Improvisamos una lista a los apurones y salí diputado ganándole a todas las demás listas del entonces Movimiento Por la Patria. La elección anterior a esa, solo la lista que encabecé en Montevideo pagó un Senador y medio y me decían que era Senador por ser "hijo de Wilson". A ver: hace pocos días un intendente, ante una diferencia de opiniones sobre un tema en el cual trabajo, me contestó: "Callate no te metas" ¿eso es wilsonismo? "Yo me quedé y vos te fuiste" ¿Sabrá que fue luego de estar cinco veces preso? Luego sostiene que Wilson estuvo en el exilio y yo no... expresión que me da mucho trabajo tratar de descifrar.



Ahora uno puede ser no querido dentro de filas, pero creer en aquello por lo que se lucha. ¿Cuando se habla de Nuestro Compromiso con Usted? (bueno sí habló de Posadas en la película sobre Wilson diciendo que era un "mamarracho"). En su filosofía los tiempos habían cambiado. Wilson lo siguió reivindicando luego del retorno de la Democracia. ¿Cuándo se mencionan los Proyectos de la CIDE, cimiento del pensamiento wilsonista? Hoy el Partido Nacional representa los intereses de los poderosos. Cuando yo era joven, los poderosos temían un triunfo del Partido Nacional. Una vez más era agachar la cabeza o decir lo que pienso. Porque si es lo que pienso, mi deber es decirlo.







12-CUAL ES TU FUTURO POLITICO, EL FRENTE AMPLIO,UN CAMINO NUEVO...



Fue muy difícil y doloroso romper con el Partido donde uno militó casi medio siglo. También lo es pensar en qué sentirían nuestros mayores si lo vieran así. Fue doloroso, muy doloroso. Más cuando hoy se va perdiendo la costumbre de opinar distinto, esencial ingrediente de tolerancia de toda democracia. Eso lo hizo más duro. A muchos dirigentes del Partido Nacional se les fue la moto. Y hubo no discrepancias sino insultos, agravios descalificaciones... lo de siempre cuando no se tienen argumentos. Pero esto no fue un pase, fue una ruptura después de casi medio siglo de militancia. Ahora con tiempo veré donde siento que se interpreta mejor y se puede recomponer mejor el wilsonismo. Voy a estar siete meses fuera, por una importante misión internacional que se me ha confiado que me tiene muy entusiasmado. Dentro de siete meses, cuando regrese, veré como está el panorama político en general y tomaré las decisiones del caso. Tomaré mis decisiones sin sospechas ajenas de acomodos, negocietas secretas ni nada porque no puedo ser candidato a nada según manda la Ley. Ni electo, ni de confianza. En mi decisión intervendrán solo mis ideas y valores solitos. La ley me inhibe las candidaturas. Murió el argumento de estoy al mejor postor.







13-CUAL ES EL LEGADO DE TU PADRE



No es nada que se pueda comprar en un remate, ni titular ante un escribano. No es algo de lo que alguien se pueda apropiar. En el fondo, como en su época, es lo que el pueblo le iba reclamando. Tiene un componente ideológico muy fuerte. Las bases de sustento de los mismos están ahí, surge con claridad de la película de Mateo Gutierrez, de sus discursos, y de algunos libros que sobre él se han escrito. Pero tiene algo más, tiene esa frescura de que no se sabe bien cuando el Caudillo guiaba la gente o era ésta quien le guiaba a él. Mucho de no excluyente y de apelación a la Unidad Nacional. Ahora el neo wilsonismo es más marketing. Los llamados a la Unidad Nacional se hacen contra... tal partido o tal grupo. ¿Qué tiene que ver eso con el discurso wilsonista? Yo no sé, porque es propaganda sorpresa, de quién fue la mala idea de registrar nuevamente el nombre Por la Patria. Para ponerle Por la Patria hoy a un movimiento, hay que poder convocar 30 mil personas en 48 horas, sacudir la emoción del país de Norte a Sur y de Este a Oeste. Solo el nombre apenas servirá para que la gente note más las diferencias.



Dr. Juan Raúl Ferreira