Foto. Facebook AUF

CLAUSURA

El Tanque venció a Nacional 2-1 y lo aleja de la pelea por el campeonato

15.10.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- Si bien Nacional mejoró el juego respecto a lo mostrado en las últimas fechas, pagó caro su falta de contundencia en el área rival y perdió tres puntos fundamentales.

Con esta derrota quedó, a ocho fechas del final, a 11 de Peñarol en el Clausura y a ocho de Defensor Sporting en la Anual, tabla en la que su tradicional rival ya lo superó.

Desde el primer minuto dominó a su adversario el equipo de Martín Lasarte, que sitió al del Tola Antúnez y tardó dos minutos en crearle una clara jugada de gol. Tras combinación entre Sebastián Fernández y Rodrigo Aguirre, Papelito sacó un zurdazo cruzado y rasante que salió apenas ancho.

Fue de los mejores primeros tiempos de los albos en cuanto a la generación, pero no anotaron. Aguirre tuvo un par que no concretó. En la mejor, a los 17', recibió un gran pase del Tata González y no pudo con el arquero Sebastián Britos en su intento de tirársela por arriba.

Otra muy clara fue la que malogró Sebastián Rodríguez cabeceando desviado a los 21' tras un centro de Fernández desde la derecha. Precisamente por ese carril fue incesante la búsqueda con las subidas de Matías Zunino y las apariciones de Tabaré Viudez cayendo por sorpresa.

Del otro lado, El Tanque se limitó a defenderse y le costó la contención en el mediocampo. Tampoco pudo poner en aprietos a Esteban Conde y sólo se aproximó al área rival cuando buscó en largo la velocidad de Enzo Herrera y Alexis Ramos.

El 0-0 al descanso fue un premio excesivo para los visitantes, que sorpresivamente se adelantaron en el score a los 5' del complemento. Espino falló en un cabezazo al medio, Diego de Souza le quemó las manos a Conde con un zurdazo de media distancia y Alexis Ramos cabeceó el rebote al arco vacío.

La alegría de El Tanque Sisley duró apenas cuatro minutos. Aguirre habilitó en profundidad a Sebastián Fernández, que luchó en el área y tras no poder definir, le entregó el balón a Álvaro González, que invadió en solitario entrando por la derecha, y sólo tuvo que empujarla para el 1-1 a los 54'.

Tras ese gol, el trámite volvió a ser todo tricolor. El ingreso de Ligüera por Porras le dio mayor vocación ofensiva al elenco de Lasarte, que jugó una hora con demasiados hombres de contención para lo poco que propuso su oponente. De hecho, los visitantes se replegaron cada vez más.

Hugo Silveira sustituyó a Sebastián Fernández y la búsqueda por el gol sumó juego aéreo. En la primera de Silveira malogró una jugada clara conjuntamente con Aguirre, y en la segunda cabeceó al travesaño un centro desde la izquierda de Espino que bajó Ligüera del otro lado.

Con los minutos se jugó cada vez más cerca del arco defendido por Britos, que casi no tuvo que realizar atajadas en el tramo final y pudo sostener un resultado que era bueno y que terminó siendo perfecto. Un horror de Rolín a los 93' con un defectuoso pase atrás le permitió a Jonathan Ramírez poner el 1-2 a los 93'.

