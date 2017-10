Inicio | Política Te encuentras en:

Javier Miranda advierte que el FA tiene problemas en su participación orgánica

MONTEVIDEO (Uypress) - El viernes se reunió la Mesa Política del Frente Amplio. En ella, el presidente de la coalición manifestó su preocupación por lo problemas que existen en el funcionamiento orgánico, se pelean espacios y de después no se cumplen, habría manifestado Miranda.

También hubo una crítica con el funcionamiento de la bancada de diputados. En ese caso se señala que los titulares no concurren a las reuniones y es frecuente que envíen a sus secretarios.

Otro aspecto abordado y criticado en la Mesa Política del viernes 13, fue que, se lanzan ideas y propuestas que no pasan previamente por los organismos interno del Frente Amplio y eso provoca que se no se coordinen acciones y no se fijen prioridades. El reclamo de Miranda se centró en señalar que no se están jerarquizando los espacios de discusión del Frente Amplio.

El próximo 19 de octubre está citada la Mesa de la Agrupación Nacional de Gobierno que abordará los temas políticos relevantes y de los cuales debería surgir un orden de temas jerarquizado.