La disciplina partidaria y la corporación política

Jorge Braun

17.10.2017

Abordando el tema corrupción o faltas de ética dentro del sistema político, pienso, debemos plantearnos todos los Uruguayos, el desafió de impulsar los cambios que transformen este sistema o más bien, a esta corporación política, y su maldita disciplina partidaria, en algo nuevo, algo distinto, que permita volver a creer que se puede ser político y confiable a la vez.

Esta disciplina auto impuesta con la creación de las listas plancha, donde unos pocos, deciden por todos sin dar oportunidad al disenso, obliga a los legisladores a tragarse sus opiniones y votar en bloque, salvo claro, algunas raras excepciones que deciden votar por criterio propio y son ejemplarizados con el pedido de la banca o la proscripción partidaria para las siguientes elecciones, y si se niegan a entregar la banca, la expulsión.

Esta disciplina debe ser desmantelada, el daño ya está hecho, son décadas y décadas de abuso de poder, hay un ejemplo que surgió hoy mismo, y pinta claramente que en algunos temas, donde puede crearse un precedente que a posteriori perjudicara la invulnerabilidad de los fueros políticos, hace aparecer lo que nombre anteriormente, el corporativismo del sistema político. El solo hecho de que evalúen, la posibilidad de no votar el desafuero de Ezquerra, quien atropello, totalmente borracho(1.49 en sangre) a una mujer que viajaba en moto, y de milagro no la mato, la mando al hospital, y apareció la injusticia determinando que solo cometió una falta (El queee??) y según legisladores de la corporación, quizás, quizás, no sería pasible de desafuero porque la justicia dijo es una Falta???; Faltaaa??...solo FALTO que sucediera lo peor para la víctima y le costara la vida dicho accidente, capaz ahí le votaban el desafuero, cuando si fuera un Juan Pueblo, creo que va preso al momento y sin escalas, entonces, tenemos que decirles, hasta aquí llegaron, se terminó el abuso del poder.

Basta de chicanas y favores entre nos. Solo con cambiar la redacción de las leyes de fueros, por otra que solo los proteja por sus dichos en el ejercicio de su actividad legislativa, para que tengan total libertad de expresión, termina con el Domo Judicial Legislativo. Y los trae al mundo real, en el que vivimos todos los ciudadanos menos ellos, con sus derechos de privilegio. Queda un párrafo para quienes quieren ser dueños de sus decisiones.

El otro tema es la disciplina partidaria, la única forma que he oído proponer como solución al tema es abrir las listas para que cada ciudadano elija de una lista a quien vota y a quien no, y la banca que sea de cada legislador electo así vota libremente, esto si lo otro no, hay que pulir las ideas y los mecanismos para imponerles estos cambios o otros mejores, pero que sean propuestos, por la voz de su único jefe, que es, EL PUEBLO URUGUAYO.

