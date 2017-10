Hoenir Sarthou y la democracia pintadaLa disciplina partidaria y la corporación políticaDinero e izquierdaEl conflicto entre lo real y lo idealTrump avanza contra el multilateralismo.España - Cataluña 0-0La ética, la transparencia y la altura de la varaNazis uruguayosMás allá de la lecheConversando con Enrique BentancorLa Cuba del 80: Arnaldo Tamayo y ScarfaceLos pies desnudos y los combatientes uruguayos de el CheCara a cara frente a la “la mentira”El cambio climático amenaza a ricos y pobres por igualEmbarazo adolescente: compromiso educativo y socialCuánto, qué y cómo informar a los pacientesDecíamos ayer. (Abordando eso gris, que parece la teoría).100 años de una RevoluciónVolvió la teoría...Más educación=menos enfermedad coronariaJuguemos a si tu fuerasPalabras de Fernando Schmidt en la presentación del 'El clavo en el sillón'¡Paren las rotativas.! ¡Ultimo momento!¿Hacia una la ''inmobiliaria judicial''?El Mundial de 2030 a la vistaLa derrota de Merkel confirma desalentadora tendencia en EuropaLa política no debe convivir con la opacidadLuis Lacalle PouYo voto anulado, para reclamar por un cambio radical en la ètica...¿Y usted?El primer año de la presidencia de Javier Miranda en el FA ¿Cómo debemos ver el vaso?, ¿medio lleno o medio vacío?Tiempo de RenovaciónRoberto Cataldo, el guardián del libroDe presidentes, chorizadas y calzoncillosAlerta: crece el hambre a nivel mundialMéxico: de la solidaridad ante la tragedia a la institucionalidad para la vidaEl FA y el delito de abuso de funcionesTres días que sacudirán FranciaEl equivocado mensaje del Dr. VázquezLa izquierda después de Sendic

Hoenir Sarthou y la democracia pintada

Pablo Cúneo

17.10.2017

El lunes de esta semana se trató En Perspectiva el tema de las pintadas en el monumento al Holocausto, hecho de notorio conocimiento. Me querría detener en particular en las reflexiones de Hoenir Sarthou, punto de referencia por sus agudos y muchas veces esclarecedores puntos de vista.

Su intervención tuvo como eje el cuestionamiento de que en un sistema democrático el negacionismo no debería ser prohibido sino ser confrontado públicamente, por lo que consideró que lo transgresor del hecho de las pintadas fuera que se hiciera sobre un Monumento público y no por el contenido de lo escrito. Su planteo está basado en la idea, tal como fue expresada explícitamente, de que un pensamiento que no permite expresarse lleva a que este se desarrolle con más fuerza.



Llevado a la práctica esto implicaría para Sarthou que el sistema democrático uruguayo debería permitir la expresión pública de los grupos neo-nazis y su virtual participación en la vida política nacional. Su planteo cuestiona pues los límites en el decir en un verdadero sistema democrático y en el fondo es producto para mí de un grave desconocimiento de la gravedad de lo que está en juego acá y del valor y función de la palabra en el campo del relacionamiento humano.



El planteo de Sarthou está realizado como si estos hechos tuvieran que derimirse en el ámbito del conocimiento – una realidad histórica a discutir- desconociendo por su parte en forma total que el negacionismo del Holocausto Judío es siempre obra de los grupos neo-nazis que lo niegan no por no saberlo sino como una estrategia política de ataque a los judíos con argumentaciones del tipo conspirativas.



Me resultó sumamente penosa la elección de algunos términos que eligió Hoenir Sarthou para su argumentación: habló de VERSIÓN OFICIAL para referirse a los hechos históricos que todo el mundo conoce de los campos de exterminio y las cámaras de gas; dijo en forma textual: “yo pienso que lo más saludable para la VERSIÓN que la colectividad judía da sobre su historia es que discutan ese hecho, que DEMUESTREN y que permitan que las voces discrepantes se expresen porque es lo que permite que si tienen razón DEMOSTRAR que los hechos fueron así”.



¿Realmente cree ingenuamente Hoenir Sarthou que este es un debate que debería darse con los negacionistas neo-nazis en el ámbito de la razón? y subrayo razón; ¿cree que la realidad de Auschwitz es una versión, y subrayo versión, que los judíos dan de su historia?; ¿cree realmente Hoenir Sarthou que hay que demostrar, y subrayo demostrar, el Holocausto? Me pareció sinceramente muy penosas todas estas expresiones.



Querría señalar un aspecto de la reflexión de Sarthou que demuestra una postura realmente sorprendente de su parte y es el lugar que le da a las palabras y su función en contraposición a lo que llama actos. Sarthou dice que con las ideologías autoritarias hay que ser durísimo en los actos, como si no comprendiera que el discurso es también un acto con el que se puede construir odio que luego lleva a otros actos, que ya sabemos a lo que conducen.



Primo Levi que estuvo en Auschwitz y que nos dio su testimonio de vida luego de la cual se suicidó nos alertó debidamente cuando nos señaló a todos, judíos y no judíos: “quien niega Auschwitz es el mismo que estaría dispuesto a rehacerlo”. Deberíamos recordarlo por estos pagos que vivimos años con la dictadura hija del fascismo y el nazismo.



