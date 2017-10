Hoenir Sarthou y la democracia pintadaLa disciplina partidaria y la corporación políticaDinero e izquierdaEl conflicto entre lo real y lo idealTrump avanza contra el multilateralismo.España - Cataluña 0-0La ética, la transparencia y la altura de la varaNazis uruguayosMás allá de la lecheConversando con Enrique BentancorLa Cuba del 80: Arnaldo Tamayo y ScarfaceLos pies desnudos y los combatientes uruguayos de el CheCara a cara frente a la “la mentira”El cambio climático amenaza a ricos y pobres por igualEmbarazo adolescente: compromiso educativo y socialCuánto, qué y cómo informar a los pacientesDecíamos ayer. (Abordando eso gris, que parece la teoría).100 años de una RevoluciónVolvió la teoría...Más educación=menos enfermedad coronariaJuguemos a si tu fuerasPalabras de Fernando Schmidt en la presentación del 'El clavo en el sillón'¡Paren las rotativas.! ¡Ultimo momento!¿Hacia una la ''inmobiliaria judicial''?El Mundial de 2030 a la vistaLa derrota de Merkel confirma desalentadora tendencia en EuropaLa política no debe convivir con la opacidadLuis Lacalle PouYo voto anulado, para reclamar por un cambio radical en la ètica...¿Y usted?El primer año de la presidencia de Javier Miranda en el FA ¿Cómo debemos ver el vaso?, ¿medio lleno o medio vacío?Tiempo de RenovaciónRoberto Cataldo, el guardián del libroDe presidentes, chorizadas y calzoncillosAlerta: crece el hambre a nivel mundialMéxico: de la solidaridad ante la tragedia a la institucionalidad para la vidaEl FA y el delito de abuso de funcionesTres días que sacudirán FranciaEl equivocado mensaje del Dr. VázquezLa izquierda después de Sendic

Sergio Botana/Alianza Nacional

Juntos son dinamita

Botana defendió a Bascou y criticó a Lacalle Pou: “No me gustó lo que hizo”

17.10.2017

MERCEDES (Uypress) — El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, afirmó que su par de Soriano, Agustín Bascou “ha venido trabajando con total limpieza”, deslindándolo de las acusaciones de corrupción por la compra de combustible por parte de la Intendencia en estaciones de servicio de su propiedad.

Este fin de semana llegó a la ciudad de Mercedes, participando de una travesía de cachilas antiguas, el intendente de Cerro Largo, Sergio Botana.

Entrevistado por el portal Agesor, manifestó que le llamó mucho la atención la forma en que actuó el líder de Todos y excandidato presidencial nacionalista, Luis Lacalle Pou, que fue crítico con el intendente de Soriano, Agustín Bascou, y manifestó que él, en su lugar, hubiera dado un paso al costado.

"Uno precisa jefes que hagan lo que hay que hacer y no lo que la opinión pública le dice que tiene que hacer", dijo Botana en referencia a Lacalle Pou. "No me gustó lo que hizo", agregó.

De acuerdo a Botana, a Bascou lo agarraron "de punto para intentar quemarlo a nivel nacional". El intendente arachán sostuvo que su par de Soriano es "un excelente ciudadano, un hombre que todo el mundo sabe que es un colaborador, que es un buen tipo, que hace las cosas bien, derecho".

Respecto a la actitud de Lacalle Pou reiteró que "cometió un error gravísimo y este es un tema complejo, de los mecanismos institucionales, no es un tema de resolverlo a la ligera y mucho menos de hablar a la ligera.

Con referencia al trabajo en la interna nacionalista con vistas a las elecciones de 2019 y su protagonismo, Botana dijo que vienen trabajando con otros intendentes y compañeros, como Antía (Maldonado), Adriana peña (Lavalleja), Dardo Sánchez (Treinta y Tres) y Eber Da Rosa (Tacuarembó). Preguntado si hay diferencias y no hay chances de hacerlo con Larrañaga y el exintendente de Soriano, Guillermo Besozzi, manifestó que "no hay ninguna diferencia ni problema, seguramente el tiempo nos vaya encontrando en ese trabajo también".