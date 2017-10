Los nazis “orientales”ASSE precisa reingeniarseHoenir Sarthou y la democracia pintadaLa disciplina partidaria y la corporación políticaEl conflicto entre lo real y lo idealTrump avanza contra el multilateralismo.España - Cataluña 0-0La ética, la transparencia y la altura de la varaNazis uruguayosMás allá de la lecheConversando con Enrique BentancorLa Cuba del 80: Arnaldo Tamayo y ScarfaceLos pies desnudos y los combatientes uruguayos de el CheCara a cara frente a la “la mentira”El cambio climático amenaza a ricos y pobres por igualEmbarazo adolescente: compromiso educativo y socialCuánto, qué y cómo informar a los pacientesDecíamos ayer. (Abordando eso gris, que parece la teoría).100 años de una RevoluciónVolvió la teoría...Más educación=menos enfermedad coronariaJuguemos a si tu fuerasPalabras de Fernando Schmidt en la presentación del 'El clavo en el sillón'¡Paren las rotativas.! ¡Ultimo momento!¿Hacia una la ''inmobiliaria judicial''?El Mundial de 2030 a la vistaLa derrota de Merkel confirma desalentadora tendencia en EuropaLa política no debe convivir con la opacidadLuis Lacalle PouEl primer año de la presidencia de Javier Miranda en el FA ¿Cómo debemos ver el vaso?, ¿medio lleno o medio vacío?Tiempo de RenovaciónRoberto Cataldo, el guardián del libroDe presidentes, chorizadas y calzoncillos

Los nazis “orientales”

Esteban Valenti

18.10.2017

Las pintadas nazis en el Memorial del Holocausto del Pueblo Judío en la rambla de Montevideo se repitieron en pocos días. No fue una bandita de paso, fue un mensaje insistente, repetido. Es un grupo nazi, de esos que nos negaríamos aceptar su existencia en Uruguay. Pero existen.

Hace tiempo que no se manifestaban, que no se expresaban y en este caso eligieron un tema muy sensible, negar el peor crimen cometido en la historia, el asesinato masivo de 6.000.000 de mujeres, niños y hombres judíos, pero además de gitanos, de comunistas, de homosexuales.

La "solución final" nazi, que surgió de frías deliberaciones de la cúpula del hitlerismo cuando ocupó territorios en varios países de Europa en los que vivían muchos millones de judíos, no fue solo un acto de crueldad sin límites, una barbarie, fue la expresión última de su visión del mundo, de su rechazo a toda humanidad y su proclamada superioridad racial. Fue el corazón de su ideología. Las pruebas de esa barbarie son indiscutibles, filmados, testimonios, fotografías, restos de los campos en Polonia, en Alemania, algunos de los cuales todavía existen, con sus restos de cámaras de gas, de hornos crematorios, de horror que sigue flotando en el aire como monumentos siniestros de la maldad humana.

El Holocausto la "Shoá" fue además un emprendimiento industrial de asesinato y un enorme negocio del régimen nazi.

Negar estas evidencias es un acto de fe nazi, es un acto de tremendo odio contra las víctimas y contra los judíos. Se hacen esas pintadas no solo ni principalmente para agraviar a las víctimas, sino para atacar a los judíos de la actualidad, a nuestros compatriotas judíos en Uruguay. Ese es el objetivo de esas pintadas. No tienen ninguna pretensión de iniciar o promover el revisionismo histórico sobre la masacre, son una afrenta en el punto que más duele, que más lastima a los judíos uruguayos.

Y así debemos rechazarlo, porque es una afrenta a todas las mujeres y hombres libres y con sentido de un mínimo de fraternidad y de humanidad de este país. Es un ataque a todos nosotros.

¿Qué sucedería en nuestro país si esa ideología nazi avanzara en nuestro país, si todos observáramos esas manifestaciones con cierta despreocupación y desinterés? Si no nos involucramos. No hay que tener mucha imaginación, sería una degradación total de la vida en sociedad, la violencia sería normal. No hay nazismo sin violencia contra sus opositores.

Lo demuestran con las pintadas. Además de un acto de cobardía, es un acto de agresión y violencia contra la sensibilidad de los uruguayos y dentro de ellos de los judíos. Pero hay que asumir que no podemos ni debemos permitir que esas expresiones de odio nos separen un milímetro. Estarían cumpliendo una parte importante de sus objetivos.

Son pintadas contra todos los uruguayos, contra nuestra forma de vivir y entender la vida en sociedad, construida a lo largos de muchos años y generación tras generación.

Hace muy bien la Intendencia en reaccionar rápidamente y limpiar esa afrenta a la ciudad, pero nosotros, los uruguayos no debemos borrar ni olvidar esas pintadas, hay que estar siempre alerta contra los pequeños grupos de fanáticos del odio.

Se comienza con pequeños grupos y unos spray de pintura y se termina muy mal. Por eso mismo se requiere una vigorosa reacción del Estado, para combatir los grupitos nazis, pero eso no substituye el frontal rechazo de la gente.