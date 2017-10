Hoenir Sarthou y la democracia pintadaLa disciplina partidaria y la corporación políticaDinero e izquierdaEl conflicto entre lo real y lo idealTrump avanza contra el multilateralismo.España - Cataluña 0-0La ética, la transparencia y la altura de la varaNazis uruguayosMás allá de la lecheConversando con Enrique BentancorLa Cuba del 80: Arnaldo Tamayo y ScarfaceLos pies desnudos y los combatientes uruguayos de el CheCara a cara frente a la “la mentira”El cambio climático amenaza a ricos y pobres por igualEmbarazo adolescente: compromiso educativo y socialCuánto, qué y cómo informar a los pacientesDecíamos ayer. (Abordando eso gris, que parece la teoría).100 años de una RevoluciónVolvió la teoría...Más educación=menos enfermedad coronariaJuguemos a si tu fuerasPalabras de Fernando Schmidt en la presentación del 'El clavo en el sillón'¡Paren las rotativas.! ¡Ultimo momento!¿Hacia una la ''inmobiliaria judicial''?El Mundial de 2030 a la vistaLa derrota de Merkel confirma desalentadora tendencia en EuropaLa política no debe convivir con la opacidadLuis Lacalle PouYo voto anulado, para reclamar por un cambio radical en la ètica...¿Y usted?El primer año de la presidencia de Javier Miranda en el FA ¿Cómo debemos ver el vaso?, ¿medio lleno o medio vacío?Tiempo de RenovaciónRoberto Cataldo, el guardián del libroDe presidentes, chorizadas y calzoncillos

Foto: @CFKArgentina

Calentando motores para el domingo

Cristina Kirchner tildó de “idiota” a Macri

17.10.2017

BUENOS AIRES (Uypress) — La expresidenta argentina compareció para una entrevista en el programa “Morfi, todos a la mesa”, en Telefe, y no ahorró críticas al Gobierno de Macri.

Cristina Fernández comenzó diciendo que "hoy [17 de octubre] es el Día de la Lealtad [peronista]. Y Comodoro Py tiene otro día de la lealtad y trabaja a destajo. Es parte del cronograma electoral".

Los dichos hacen referencia a la sede de los tribunales en la Avenida Comodoro Py, y las investigaciones, con pedido de detención y desafuero, de quien fuera ministro en las tres administraciones kirchneristas, Julio De Vido, involucrado en numerosas causas por corrupción.

"La apertura de campaña fue el lunes pasado", siguió la ex presidenta en tono irónico. "La apertura de campaña fue cuando Bonadio me citó a indagatoria por el memorando de entendimiento para el esclarecimiento del atentado a la AMIA", indicó.

"Hoy Cambiemos hace el acto central de campaña, que es esto", opinó Cristina Kirchner sobre la medida judicial contra el actual diputado De Vido. Según dijo, el cronograma judicial está "totalmente acoplado" con el electoral.

"Esto no es minimizar nada. Pero esto no les hace bien ni a ellos porque no creo que la gente pueda creer esta coincidencia de que a dos días o dos semanas de las elecciones se cite a la principal candidata de la oposición", sostuvo.

Cristina Fernández dijo que "De Vido deberá dar las explicaciones a la Justicia (...) No defiendo a nadie. Sólo señalo que hay una utilización del Poder Judicial como una fuerza de tareas del actual gobierno". "El Poder Judicial siempre actuó en contra nuestro", afirmó la ex presidenta.

La exmandataria afirmó que no quiere vivir en "un país de mierda", al hacer referencia a la situación que atraviesan los jóvenes. "No te pueden meter preso hagas lo que hagas. Los paran para pedirle documentos o o porque tengan cara de gronchos. Yo no quiero vivir en ese país de mierda porque es un país de mierda ese", dijo textual.

El presidente Mauricio Macri no se salvó de los disparos de Fernández. Al hablar de la economía, sostuvo que "Macri se ufana que inauguró un merendero y no se da cuenta este idiota que eso se debe a sus políticas económicas".

Consultada por el caso del fiscal fallecido Alberto Nisman, apuntó nuevamente contra su asesor, Diego Lagomarsino: "Se sabe el arma que le provocó la muerte, se sabe que se la entregó un colaborador suyo, que era un antikirchnerista furioso. Él le dio el arma, es el último que lo vio con vida, tenía una cuenta con él de cientos miles de dólares en Nueva York", enumeró.

El próximo domingo serán las elecciones legislativas en Argentina, y Cristina Fernández disputa una banca en el Senado.

Fuente: Clarín