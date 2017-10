Inicio | Política Te encuentras en:

“Autoritario” Falero: Intendente de San José echó a directores de Larrañaga

18.10.2017

SAN JOSÉ (Uypress)- La interna nacionalista en San José estalló este martes cuando el intendente José Luis Falero, que responde al senador Luis Lacalle Pou, destituyó a los tres representantes de Alianza Nacional en su gabinete.

Falero cesó al director de Gestión Ambiental y Salud, Yarwynn Silveira y a Juan Carlos Barreto y Fernando Menéndez, director y subdirector de Cultura, respectivamente.

El enfrentamiento entre los dos sectores blancos venía incubándose hace semanas, según consigna El País, pero terminó de salir a la luz cuando el intendente, recién regresado de China, se enteró de que los siete ediles de Alianza Nacional se habían negado a votar un "préstamo normal" de $ 64 millones con el Banco República para enfrentar las consecuencias de dos temporales que en agosto afectaron la caminería rural maragata.

Falero dijo que los recursos se destinarán a arreglos viales, salarios y aguinaldos y que, sin ellos, hubiese tenido que postergar obras.

"Cuando se tiene confianza en el intendente, se tiene confianza. Cuando no se tiene, no se le puede pedir que tenga personal de confianza. Salieron a decir que hay un desfinanciamiento. Hay simplemente una solicitud de préstamo a pagar en febrero. Tampoco estoy para que me tomen el pelo. Estoy grande ya", dijo Falero.

"Y tampoco puedo permitir que se quiera desprestigiar a una gestión que ha sido reconocida por la ciudadanía. Están armando una película. No me extraña en el Frente pero lo de Alianza me llama poderosamente la atención. Si no se ayuda a gobernar cuando el intendente pide una anuencia, no puedo seguir trabajando en equipo. En San José se trabajó siempre sectorialmente. El intendente actual es el que ha dado más participación y lo he hecho con mucho gusto siempre y cuando se nos respete", agregó.

A Falero le responden 14 ediles y el distanciamiento con los siete de Alianza hará que probablemente deba negociarse "tema a tema" con ellos o los 11 del Frente Amplio los distintos temas, dijo el edil Juan Martín Álvarez, coordinador de la bancada oficialista de San José, algo que "no será fácil".

La decisión de Falero generó gran enojo en Alianza Nacional. Su referente en San José, el senador Carlos Camy, hombre de confianza del líder del sector, Jorge Larrañaga, salió duramente al cruce del intendente. "Es una medida que refleja una expresión de autoritarismo y patronazgo que me resulta inadmisible, que no contribuye a la unidad que pregona el sector que lidera el senador Lacalle Pou. El intendente Falero es secretario del directorio del Partido Nacional y con esta actitud no contribuye a la unidad del Partido Nacional", dijo Camy.

Según el legislador, la intendencia lleva seis ejercicios en rojo porque los gastos superan los ingresos pese a que Falero recibió en 2010 la comuna con US$ 13 millones en caja, generados por la gestión de su antecesor Juan Chiruchi. Camy dijo que en la Intendencia se incrementó la plantilla de funcionarios y señaló que hay que racionalizar las horas extras y abatir el gasto de funcionamiento. La versión de Camy es que Falero no realizó consultas por el préstamo, algo que el intendente dice que sí ocurrió. También asegura que se analizó el tema en su gabinete.

Pero Camy fue duro con Falero. "No le da (a Falero) la condición de ser intendente (el derecho) de actuar con sentido de patrón de estancia, de hacer todo lo que él quiere, entre otras cosas porque nosotros le aportamos el 30% de los votos, 12.000 votos, por tanto tenemos derecho a expresar nuestro pensamiento con la convicción de que contribuimos a la gestión del Partido Nacional y a la mejora de la gestión del gobierno de San José", señaló. Según Camy, Falero no puede pretende recibir "confianza a ciegas, ni un cheque en blanco".

El senador maragato contó que la última vez que se reunió con Falero en junio, le transmitió ideas para bajar el gasto, como la eliminación de nueve cargos de confianza. Sin embargo, Falero dijo que esta propuesta tenía un impacto "irrisorio" porque solamente se eliminaban tres cargos ya que las restantes seis personas son municipales que tienen reserva de cargo.

El senador aliancista es suplente de Falero y quiere hacer valer el apoyo que le dio. Pero Falero señaló que es su suplente porque "dos días antes de la Convención se bajó el candidato (de Alianza) y tuve que postergar mi propuesta electoral, siempre ayudando al partido". "Hace siete años que vienen diciendo que vamos a tener problemas para pagar y nunca hubo problemas", aseguró.

