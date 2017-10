Los nazis “orientales”El puente entre dos mundos en riesgo de caer: los anfibios en peligroASSE precisa reingeniarseHoenir Sarthou y la democracia pintadaLa disciplina partidaria y la corporación políticaEl conflicto entre lo real y lo idealTrump avanza contra el multilateralismo.España - Cataluña 0-0La ética, la transparencia y la altura de la varaNazis uruguayosMás allá de la lecheConversando con Enrique BentancorLa Cuba del 80: Arnaldo Tamayo y ScarfaceLos pies desnudos y los combatientes uruguayos de el CheCara a cara frente a la “la mentira”El cambio climático amenaza a ricos y pobres por igualEmbarazo adolescente: compromiso educativo y socialCuánto, qué y cómo informar a los pacientesDecíamos ayer. (Abordando eso gris, que parece la teoría).100 años de una RevoluciónVolvió la teoría...Más educación=menos enfermedad coronariaJuguemos a si tu fuerasPalabras de Fernando Schmidt en la presentación del 'El clavo en el sillón'¡Paren las rotativas.! ¡Ultimo momento!¿Hacia una la ''inmobiliaria judicial''?El Mundial de 2030 a la vistaLa derrota de Merkel confirma desalentadora tendencia en EuropaLa política no debe convivir con la opacidadLuis Lacalle PouEl primer año de la presidencia de Javier Miranda en el FA ¿Cómo debemos ver el vaso?, ¿medio lleno o medio vacío?Tiempo de RenovaciónRoberto Cataldo, el guardián del libroDe presidentes, chorizadas y calzoncillos

Expectativa

El cuerpo hallado en el río Chubut tenía el documento de Santiago Maldonado

18.10.2017

BUENOS AIRES (Uypress) — Este martes fue hallado un cuerpo de un hombre en el río Chubut, y hay expectativa de que pertenezca a Santiago Maldonado, desaparecido hace ya 79 días.

El cuerpo de un hombre hallado en el río Chubut tenía el documento de identidad de Santiago Maldonado en un bolsillo del pantalón, informó el diario argentino Clarín.

Actualmente permanece en la morgue de Esquel y en las próximas horas será trasladado hacia la morgue de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Capital Federal para hacer la autopsia con representantes de todas las querellas a fin de identificarlo científicamente, según dos fuentes con acceso a la investigación consultadas por el diario.

De acuerdo a una fuente de Clarín que observó el cuerpo encontrado en el río en la zona del campamento mapuche "en principio no presenta golpes ni heridas de bala visibles", aunque la autopsia dará la versión precisa de cuáles fueron las causas de la muerte.

La fuente precisó que el cuerpo fue encontrado "a 70 metros" de una casilla de los mapuches gracias al testimonio de una persona que precisó el lugar donde estaba flotando. "Al cuerpo lo vio primero un prefecto, sin necesidad de que los perros lo detectaran", aseguró el informante. Entones, el juez Gustavo Lleral, presente en el procedimiento, ordenó a todos que se retiraran para preservar la escena del hecho con la mayor de las precauciones.

Hasta el momento nadie ha identificado el cuerpo, que tiene una campera celeste como la que describió que llevaba Maldonado el mapuche Matías Santana en su testimonio.

El juez Lleral le dio plazo hasta el lunes a las cinco querellas a pedir medidas de prueba para identificar al cuerpo. Se trata de la querella de la familia, de los organismos de derechos humanos y de la misma Gendarmería.

Por otra parte, la Fiscalía Federal de Esquel, a cargo de Silvina Ávila, pidió a Lleral que ordene la realización de la autopsia del cuerpo hallado en el río Chubut con la participación "de todas las partes que integran la causa", esto es "las cinco querellas y el único imputado de la fuerza sospechada que se presentó en el expediente", en referencia a Emmanuel Echazú, de Gendarmería Nacional. Si la autopsia se lleva a cabo sin la intervención "de todos los legitimados en el expediente, quedaría abierta la posibilidad a que se deba reordenarla, con el desgaste, incertidumbre y el sufrimiento que implicaría a los familiares de la víctima, sin soslayar las posibles impugnaciones o cuestionamientos que un peritaje de tal envergadura podría acarrear", subrayó en un comunicado del Ministerio Público Fiscal.

La representante del Ministerio Público Fiscal también propuso la participación "en todo el proceso" del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) "a los fines de resguardar la cadena de custodia y reasegurar las medidas, en el marco del convenio firmado entre la organización y la Procuración General de la Nación el 27 de abril de 2015". El EAAF ha identificado decenas de restos de desaparecidos durante la dictadura.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel planteó que deben esperarse los resultados de los peritajes realizados en la zona donde fue hallado el cadáver, cerca del lugar en que fue visto por última vez Santiago Maldonado, porque "hay muchas cosas que no están claras y no se sabe si el cuerpo fue plantado". "Hubo muchos rastrillajes en la zona y no habían encontrado nada", dijo Pérez Esquivel a radio El Mundo.

En el ámbito político ya comenzaron a hacerse sentir las repercusiones: las principales fuerzas políticas del país suspendieron sus campañas para las legislativas del próximo domingo, en medio de la conmoción causada por el hallazgo del cadáver en el río Chubut.