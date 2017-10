William Marino

Propaganda y comunicaciòn

La real academia define estas tres palabras, entre otras cosas.

Propaganda: actividad política destinada a extender el conocimiento de una opción, sea para recabar apoyos para tomar o conservar el poder o para justificar la acción de este. Para conquistar público para su ideología.

Comunicación: es el arte de comunicarse entre los seres. Avisar determinados hechos. Forma retorica de decir o preguntar al público sin esperar respuesta.

Información: acción y efecto de informar o informarse. Noticias y datos que genera constantemente la actividad humana.

Un partido político que NO tenga estas tres palabras en su agenda estará destinado a perder su capacidad no solo de movilidad sino también de crecimiento. Si es un partido que se dice de izquierda, -aun de centro- debe de tener más que nada propaganda, pues sin propaganda no se crece, no solo en votos sino también en militancia.

Hay partidos de izquierda que llegando al Gobierno han realizado buena tarea de propaganda, hacia el pueblo, más que nada diciendo lo realizado y lo que falta por realizar. Pero los tiempos van cambiando, y la derecha al perder el Gobierno, NO el poder, entra en el juego político de otra manera y muchos en la izquierda "creen que ya pueden tocar el cielo con las manos", sin pensar que los dueños de los medios de comunicación masiva, es la derecha a nivel nacional e internacional. Es aquí donde no nos damos cuenta que la izquierda NO puede perder sus ámbitos naturales, los lugares de concentración en sus barrios, en lugares donde sus militantes se pueden mover como pez en el agua. Pero eso solo no basta. ¿Cómo debe de charlar el militante con el vecino? Más que nada cuando su fuerza política está en el Gobierno y este es el responsable de todo lo bueno y lo malo que se realiza desde el mismo. Es ahí donde viene el verdadero problema. El Gobierno es y debe de ser independiente de la fuerza política. Debemos de ser consientes que NO todo el programa se cumplirá en todo el periodo de Gobierno, por eso los políticos, -Ministros, directores y todos los cargos políticos de gobierno- deben de dar sus opiniones, informes y comunicación, para que la fuerza política lo discuta y salga con una sola opinión, salga con una herramienta, solida y real para plantear al vecino, pero también tener argumentos políticos valederos, que de pronto no son los del Gobierno. Ahí es donde debe de entrar a tallar la Propaganda de la fuerza política, pues ahí la comunicación de poco y nada sirve, a nuestros intereses electorales y menos para conquistar al vecino para poder realizar reformas de avanzadas. Ni pensar que sin propaganda podremos ganas nuevos militantes, en especial a los jóvenes. La derecha, la que es contraria a los intereses de los pueblos, hace ya decenas de años tal vez más de un centenar, que aplican aquello de conquistar para ganar, mediante la (in)comunicación política, pues ellos consideran que lo que hay del otro lado son consumidores de noticias, no personas. El Nazismo, a través de su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, decía que la mentira repetida mil veces, ya era una verdad o por lo menos le hacían dudar al común de la gente. Y eso es lo que realiza la derecha, miente, miente y miente. En ocasiones no miente pero dice verdades a medias y eso es prácticamente lo mismo. La derecha aun hoy nos sigue marcando la agenda, en forma constante, pues nos hace discutir hacia dentro, de la fuerza política y hacia afuera lo que ellos instalan, con una "velocidad" inaudita. El Frente Amplio, hace ya bastante tiempo que NO tiene una verdadera secretaria de Propaganda donde se pueda marcar lo que realmente quiera la fuerza política. Porque volvemos a insistir el Frente carece de los más elemental en propaganda que es tener la idea delo que se quiere en la calle. Hoy dan lastima los muros de la ciudad pues parece que el Frente Amplio NO solo no existe con consignas políticas, sino que sus colores han desaparecido. Los volantes son, los pocos que se sacan, y son en blanco y negro. Una de las primeras cosas que el Frente debe de recuperar en todo, son sus colores tradicionales del Rojo, Azul y Blanco, pintando consignas únicas desde los barrios con brigadas de militantes, dije militantes, NO dije brigadas rentadas. Pues ahí se ve como el espíritu renace desde el fondo de su corazón, con la charla después de las pintadas y/o pegatinas. También repartiendo, el volante, los periódicos barriales, donde se digan los porque no se pudieron realizar determinadas cosas. El porqué de los basurales, o porque no pasan los ómnibus en tiempo y forma. Las necesidades de los centros educativos y ahí si la información de las actividades culturales o deportivas. Todo ello junto con nuestra Propaganda, de que pensamos realizar en los próximos 5 años, es ahí que pedimos NO el voto prestado, sino el voto consiente, por todo lo hecho y lo que vamos a realizar, no solos sino con la participación real del vecino. Ya lo dijimos una vez: "para gobernar un país no solo se necesita un Programa Político, se necesita coherencia, coordinación y ejecutividad. Un gobierno debe de tener manifestaciones de trabajo articulado y planificado".

Hoy faltan unos 580 días, para las próximas elecciones con participación, no obligatoria de todo el electorado, podríamos decir que es para ir calentando motores para el último domingo de octubre. La derecha NO duerme, trabaja, así lo demuestra en todo el mundo donde comenzó a levantar cabeza.