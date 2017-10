Causalidad, casualidad, y embarazo adolescentePropaganda y comunicaciònLa lección de Venezuela. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Los nazis “orientales”El puente entre dos mundos en riesgo de caer: los anfibios en peligroASSE precisa reingeniarseHoenir Sarthou y la democracia pintadaLa disciplina partidaria y la corporación políticaEl conflicto entre lo real y lo idealTrump avanza contra el multilateralismo.España - Cataluña 0-0La ética, la transparencia y la altura de la varaNazis uruguayosMás allá de la lecheConversando con Enrique BentancorLa Cuba del 80: Arnaldo Tamayo y ScarfaceLos pies desnudos y los combatientes uruguayos de el CheCara a cara frente a la “la mentira”El cambio climático amenaza a ricos y pobres por igualEmbarazo adolescente: compromiso educativo y socialVolvió la teoría...Más educación=menos enfermedad coronariaJuguemos a si tu fuerasPalabras de Fernando Schmidt en la presentación del 'El clavo en el sillón'¡Paren las rotativas.! ¡Ultimo momento!¿Hacia una la ''inmobiliaria judicial''?El Mundial de 2030 a la vistaLa derrota de Merkel confirma desalentadora tendencia en EuropaLa política no debe convivir con la opacidadLuis Lacalle PouEl primer año de la presidencia de Javier Miranda en el FA ¿Cómo debemos ver el vaso?, ¿medio lleno o medio vacío?Tiempo de RenovaciónRoberto Cataldo, el guardián del libroDe presidentes, chorizadas y calzoncillos

Causalidad, casualidad, y embarazo adolescente

Homero Bagnulo y Carlos Vivas

19.10.2017

Hace pocos días las autoridades gubernamentales comunicaron la disminución de la incidencia del embarazo adolescente en el Uruguay, y atribuyeron dicho descenso a las políticas implementadas en los últimos años. Logros similares se han atribuido otros gobiernos, tanto en Latinoamérica como en otros continentes.

Sin embargo, en países o regiones donde no se han reforzado estrategias específicas, los embarazos adolescentes también han disminuido. En los EE UU la tasa del embarazo en adolescentes disminuyó, tanto en aquellos estados que implementaron estrategias activas como en los que no lo habían hecho. Así lo demuestran los resultados obtenidos por la Youth Risk Behavior Surveillance Survey, encuesta realizada por el Center for Disease Control and Prevention (CDC) a más de 10.000 adolecentes de entre 15 a 19 años cada 2 años desde 1991. La última encuesta, publicada en 2016, mostró que la maternidad en este grupo descendió de 560/00 en 1991 a 230/00 en 2015.

La falta de información, o lo que es peor, la información sesgada llevó a que cuando en el año 2013 se les preguntó a adultos su percepción sobre el porcentaje de embarazos en adolescentes, solo el 18% opinó acertadamente que habían disminuido, mientras que más del 50% sostuvo que el porcentaje había aumentado significativamente. Este grado de desinformación nos debe advertir del riesgo de generar falsas expectativas cuando se transmite una noticia sin ponerla en contexto. Así aunque es cierto que en EEUU la tasa de natalidad en adolescentes descendió 41%, la tasa actual de 22,3 0/00 es significativamente superior a la encontrada en aquellos países con quienes compara sus índices de desarrollo humano. Así en Canadá la tasa es 14 0/00, en Europa Occidental 8 0/00 mientras que en Escandinavia es 4 0/00 .

En los últimos años se han documentado además otros cambios en la conducta de los adolescentes y en aspectos que podrían considerarse cercanos a esta problemática. Según la encuesta citada se ha retrasado el inicio en las relaciones sexuales (54% a 41%), ha disminuido y se ha retrasado el tabaquismo (de 34.8% a 10.8%) y el consumo de alcohol (en 1991 el 80,4% había probado el alcohol, mientras que en 2015 el porcentaje cayó a 63,2%), han disminuido las intoxicaciones alcohólicas (descenso de 46% en 20 años) y las salidas de los adolescentes en fines de semana. Conjuntamente y es el cambio de mayores proporciones cuantitativas (lo cualitativo queda a consideración de los lectores), han aumentado significativamente las horas que los adolescentes pasan frente a las pantallas. El 41% de los encuestados refiere un uso de la computadora no vinculado al estudio mayor a 3 horas diarias.

Como señala la coordinadora del estudio del CDC, Dra. Stephanie Zaza las causas posibles del descenso del embarazo adolescente no se pueden adjudicar a una causa en particular aunque se plantean 3 principales: aumento de la edad de inicio en las relaciones sexuales, aumento del uso de medidas profilácticas, y cambio de patrones en las conductas y valores inducidos por las tecnologías de la comunicación. También se debe anotar que la encuesta del CDC registra el porcentaje de nacimientos en adolescentes, pero no el número de embarazos, el cual debe contemplar el número de abortos espontáneos y de interrupciones voluntarias del embarazo. Por tanto estos resultados deben valorarse por el momento por su tendencia, quedando la determinación de las causas al desarrollo de estudios mejor diseñados.

Un estudio publicado el 19 de setiembre de este año en la revista Child Development confirma los hallazgos de la agencia estatal de estadística de Canada, Statistic Canada, del año 2005 donde se afirma que el aumento de la autoestima de los adolescentes es un factor que se asocia con un inicio más tardío de las relaciones sexuales. Este aspecto refuerza el valor de la tarea de los educadores y relativiza el impacto de las campañas a través de los medios, donde se resalta al emisor y no al receptor.

Otros factores recogidos por algunas encuestas son: grupo étnico, estado civil, nivel educativo, y lugar de residencia: urbano o rural.

Pero no solo es necesaria una información de mejor calidad, sino que además para poder extraer aprendizajes es imprescindible evaluar los resultados obtenidos a la luz de estrategias conceptuales fundamentadas. Razonar siguiendo el principio de causalidad es una estrategia fundamental para poder predecir y controlar nuestro entorno físico y social. Ello nos facilita la comprensión tanto de los hechos generales como aquellos eventos particulares que suceden en la vida cotidiana y, además, nos ayuda a describir por qué ocurrió un evento específico. Esta comprensión tiene mayor relevancia si el evento que intentamos comprender tuvo un efecto beneficioso para la comunidad y, por tanto, la sociedad necesita que ese resultado tan valorado sea susceptible de poder ser replicado. En caso contrario, es probable que hayamos asignado de forma incorrecta la causa última del beneficio obtenido, y por tanto quedemos expuestos a pasar de la felicitación al reproche social.

Desde el momento en que el racionalismo ganó espacio público para la resolución de problemas, el individuo sintió la necesidad de controlar su entorno y establecer cuál de sus acciones fue la responsable de un efecto específico, esto es, necesitamos poder explicar cómo y por qué ocurre determinado fenómeno. Sin embargo, como señala Edgar Morin, en la práctica esto resulta más difícil de lo que parece a priori. La explicación que sustenta esta visión es que en nuestra formación no fuimos introducidos al concepto de complejidad, confundiéndola a menudo con el grado de dificultad que nos exige la resolución de una tarea. Así quedamos atrapados en un pensamiento lineal que parte de una única causa y finaliza con un resultado previsible. En la mayoría de las situaciones cotidianas son numerosos los factores que pueden ser citados como causas de un resultado en particular. A este número de causas posibles debe agregarse que estos factores interactúan entre sí de forma impredecible y que además, quienes interpretan los resultados suman sus motivaciones y deseos personales a la hora de identificar una causa. La teoría de la atribución nos advierte sobre la necesidad de establecer para cada caso el papel que juegan la intencionalidad del agente y la predictibilidad del resultado. De este modo, para determinar el éxito de una política, se debe exigir la congruencia entre la intención del agente, las acciones a implementar y el resultado a obtener, así como la oportunidad y las herramientas para medir el impacto de dicha política. No seguir esta estrategia nos expone a recurrir a la causalidad inversa, en la cual frente un resultado socialmente valioso hacemos un análisis retrospectivo para intentar identificar la causa o, con más frecuencia, terminamos por confundir causalidad con casualidad.

Es bueno recordar la distinción entre casualidad y causalidad porque evita que interpretemos hechos coincidentes con hechos que están directamente relacionados. Hace unos años S. Dubner y S. Levitt en "Freakonomics" planteaban una situación bastante semejante y también relacionada al embarazo adolescente. Se le atribuye al alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani y a su política de "tolerancia cero" el éxito en la notable disminución de la criminalidad en dicha ciudad. Sin embargo esa estrategia trasplantada a otras ciudades, no pudo replicar similares resultados, según nuestra información. Los autores del libro citado, analizan este hecho y destacan que quienes cometieron muchos de los delitos, eran adolescentes, a su vez hijos de madres solteras, afrodescendientes y que se embarazaban durante su adolescencia. Sin asegurarlo y solo como presunción, los autores nos recuerdan que luego del juicio "Roe vs Wade" ( hay un filme muy recomendable sobre el hecho), se legalizó el aborto, lo que determinó una disminución de los nacimientos en el grupo poblacional citado. El menor número de esos adolescentes, también pudiera estar contribuyendo decisoriamente en la disminución de la criminalidad en Nueva York. Si bien la cronología de los hechos coincide, esto no es suficiente como para asegurarlo, pero al menos permite dudar de la afirmación tan reiterada, que la política de Giuliani fue el determinante mayor de la disminución en la criminalidad.

Volviendo a nuestra situación, nos planteamos que las autoridades debieran ser más cautas en sus conclusiones, ya que hay variables sociales que van más allá de su campo de acción y que pudieran estar pesando en los resultados.