“APURAN EL DIÁLOGO”

Cataluña: Independentistas advierten que a partir del sábado podrán declarar la secesión

20.10.2017

BARCELONA (Uypress)- El PDeCAT y ERC, los dos partidos coaligados en Junts pel Sí, consideran que a partir de este sábado se sentirán liberados para levantar la suspensión de la declaración de independencia si el Gobierno de Rajoy aplica el artículo 155.

Sostienen que el plazo se agotará con las medidas que anuncie La Moncloa, según informa El País de Madrid.

También se reunieron los diputados de Junts pel Sí y la CUP para decidir cómo y cuándo considerar efectiva la declaración de independencia. Los de la CUP, partidarios de una declaración "cuanto antes mejor", no ocultaron su descontento ante la fórmula elegida por Puigdemont de plantear que, si el diálogo no es posible, el Parlament podrá, si así lo considera oportuno, votar la declaración.

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, insistió en que mantendrán la oferta de diálogo hasta "el último minuto", si bien avisó de que están "más cerca" de levantar la suspensión de la declaración unilateral de independencia (DUI), ya que las medidas del Gobierno, sostuvo, pueden "precipitar las decisiones".

Sabrià considera que el artículo 155 "es la enésima agresión a Cataluña y a su soberanía, aunque hace días que ya se está aplicando por la puerta de atrás". Dejó la duda de si la teórica tregua acaba el sábado pero apuntó: "Cuando el Gobierno ponga negro sobre blanco la amenaza, se irán cerrando más las puertas".

La incógnita es cuándo se celebraría esa sesión, porque los tiempos de la tramitación en el Senado pueden alargarse hasta el día 30. La junta de portavoces se reúne el lunes y a partir de entonces el calendario quedará despejado, pero todo está aún en el aire.

Desde Madrid, los representantes de ERC y PDeCAT en el Congreso mantuvieron posiciones mucho más centradas en insistir en el resquicio de diálogo que, en su opinión, aún queda abierto hasta este sábado. "Aún hay tiempo", insistió Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT, que utilizó expresamente la palabra "tregua": "Mantenemos la tregua hasta este sábado, evidentemente", dijo para aclarar que hasta entonces no habrá declaración de independencia.

Joan Tardà, de ERC, sostuvo lo mejor sería que el Gobierno se siente a hablar, "incluso para hablar de qué hay que hablar y discutir".

A la pregunta de cuándo se considera activo el artículo 155, si al aprobarlo el Consejo de Ministros o cuando termine el proceso en el Senado, Tardà respondió sin rodeos: "No tengo ni idea". Recordó que "incluso los catedráticos no se ponen de acuerdo sobre el alcance" de ese precepto. Y cuando se le volvió a preguntar en qué momento se declararía entonces la independencia en el Parlament: "Bien, aun cuando todo parece, y es, difícil, yo creo que el escenario todavía sigue siendo propicio a hacer posible el diálogo, porque ¿alguien duda de que todo esto se acabará discutiendo y hablando? Vivimos en sociedades avanzadas en donde todo se resuelve dialogando, luego si al final se acabará negociando y hablando, ¿por qué no hacerlo ya?".

El portavoz del PDeCAT, que rechazó la convocatoria de elecciones anticipadas, lamentó que el Gobierno descarte "soluciones políticas" y de ese modo se entre en un escenario "malo para el conjunto español y muy difícil en Cataluña". La puesta en marcha del 155 hará "casi imposible el diálogo entre las instituciones", repitió, y sería "el error político más grande en la democracia en los últimos 40 años".

