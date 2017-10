Cuba: si no hay dinero se paga con sangreCausalidad, casualidad, y embarazo adolescentePropaganda y comunicaciònLa lección de Venezuela. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Los nazis “orientales”El puente entre dos mundos en riesgo de caer: los anfibios en peligroASSE precisa reingeniarseHoenir Sarthou y la democracia pintadaLa disciplina partidaria y la corporación políticaEl conflicto entre lo real y lo idealTrump avanza contra el multilateralismo.España - Cataluña 0-0La ética, la transparencia y la altura de la varaNazis uruguayosMás allá de la lecheConversando con Enrique BentancorLos pies desnudos y los combatientes uruguayos de el CheCara a cara frente a la “la mentira”El cambio climático amenaza a ricos y pobres por igualEmbarazo adolescente: compromiso educativo y socialVolvió la teoría...Más educación=menos enfermedad coronariaJuguemos a si tu fuerasPalabras de Fernando Schmidt en la presentación del 'El clavo en el sillón'¡Paren las rotativas.! ¡Ultimo momento!¿Hacia una la ''inmobiliaria judicial''?El Mundial de 2030 a la vistaLa derrota de Merkel confirma desalentadora tendencia en EuropaLa política no debe convivir con la opacidadLuis Lacalle PouEl primer año de la presidencia de Javier Miranda en el FA ¿Cómo debemos ver el vaso?, ¿medio lleno o medio vacío?Tiempo de RenovaciónRoberto Cataldo, el guardián del libro

2019

A 738 días de las elecciones nacionales Mujica amaga con ser candidato

20.10.2017

MONTEVIDEO (Uypress) - “Si Sanguinetti se larga y capaz me da coraje” dijo el senador y ex presidente José Mujica. De esta manera se volvió a colocar en la grilla de posibles precandidatos presidenciales para 2019.

En esta semana Mujica había expresado su apoyo a Danilo Astori y así lo consignó Búsqueda, "Si la cosa sigue así y es entre Daniel Martínez y vos, te apoyo a vos" le dijo Mujica, a Danilo Astori, líder de Asamblea Uruguay, en una recepción organizada como despedida a un jerarca del Banco Interamericano de Desarrollo.

Ahora José Mujica declaró "Sé que soy candidato para muchos, eso me lo dicen todos los días" y agregó "¿pero cómo arreglo los abriles que tengo"?

Luego Mujica, con su capacidad de declaraciones que atrapan la atención y el análisis, dijo "El problema de la candidatura...no tengo claro lo que va a pasar con la candidatura. Todavía no lo tengo claro. Cuando lo tenga claro voy a salir".

También el ex presidente, líder del sector más poderoso del Frente Amplio, MPP, declaró "Yo ya estoy definido, tranquilo. Ya estoy para pasar a cuarteles de invierno. Hay aires de renovación. No sé qué va a hacer un amigo... Capaz que Sanguinetti se larga y me da coraje".