Cuba: si no hay dinero se paga con sangreCausalidad, casualidad, y embarazo adolescentePropaganda y comunicaciònLa lección de Venezuela. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Los nazis “orientales”El puente entre dos mundos en riesgo de caer: los anfibios en peligroASSE precisa reingeniarseHoenir Sarthou y la democracia pintadaLa disciplina partidaria y la corporación políticaEl conflicto entre lo real y lo idealTrump avanza contra el multilateralismo.España - Cataluña 0-0La ética, la transparencia y la altura de la varaNazis uruguayosMás allá de la lecheConversando con Enrique BentancorLos pies desnudos y los combatientes uruguayos de el CheCara a cara frente a la “la mentira”El cambio climático amenaza a ricos y pobres por igualEmbarazo adolescente: compromiso educativo y socialVolvió la teoría...Más educación=menos enfermedad coronariaJuguemos a si tu fuerasPalabras de Fernando Schmidt en la presentación del 'El clavo en el sillón'¡Paren las rotativas.! ¡Ultimo momento!¿Hacia una la ''inmobiliaria judicial''?El Mundial de 2030 a la vistaLa derrota de Merkel confirma desalentadora tendencia en EuropaLa política no debe convivir con la opacidadLuis Lacalle PouEl primer año de la presidencia de Javier Miranda en el FA ¿Cómo debemos ver el vaso?, ¿medio lleno o medio vacío?Tiempo de RenovaciónRoberto Cataldo, el guardián del libro

Inicio | Actualidad Te encuentras en:

ELECCIONES FEUU

Incidentes entre dos agrupaciones estudiantiles terminó con el ingreso de la Policía a la Facultad de Derecho

21.10.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- Dos agrupaciones de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) se acusaron mutuamente por un incidente ocurrido el jueves en la Facultad de Derecho que terminó con el ingreso de la Policía al centro de estudios en medio de las elecciones internas del gremio.

La FEUU eligió entre miércoles y jueves a los representantes de cada centro de estudios en la Convención y el Consejo Federal del gremio estudiantil. En ese marco, se produjeron elecciones internas en cada centro de estudios de la UdelaR, disputadas por la coalición conocida como la "Lista de los Centros", el Frente de Participación Estudiantil Susana Pintos y la Brigada 1958.

Uno de los centros en disputa fue la Facultad de Derecho, donde el jueves se produjo un incidente entre representantes del Frente Zelmar Michelino (Frezelmi), que integra la Lista de los Centros, y los de la lista 1958.

A través de su cuenta de Facebook, el integrante de la 1958 Camilo Laner denunció que en el anexo de la Facultad ubicado en Colonia y Tristán Narvaja integrantes de Frezelmi "procedieron a abrir la urna sin fiscal de otro servicio, lo cual es una irregularidad".

Laner apuntó directamente contra el dirigente de Frezelmi y actual secretario de Comunicación de la FEUU Marcio Mañana, afirmando que "no hizo caso" a su denuncia "y abrió la urna igual".

"Denuncié la situación en reiteradas ocasiones hasta que Marcio Mañana le pidió a vigilancia que llamara a la Policía para retirarme del edificio", complementó, señalando que efectivamente la Policía llegó más tarde al recinto.

"Este atropello por parte de Frezelmi no sólo marca una gravedad, ya que la policía no puede ingresar a la Universidad sin autorización, sino que quisieron tapar una irregularidad con una mucho más grave", sostuvo Laner.

Consultado por Montevideo Portal, Mañana dio su versión de los hechos: "Un estudiante de Psicología vino en actitud provocadora en el marco de nuestras elecciones y esto llevó a la intervención de la vigilancia del Edificio Anexo de Facultad". El dirigente explicó que "desde la vigilancia llamaron a la Policía".

"Al llegar un móvil de Policía un docente de la Facultad, Claudio Arbesún, y yo mediamos para que no ingresaran, la normativa indica que no pueden entrar armados a UdelaR", sostuvo.

Mañana aseguró a Montevideo Portal que en el acta de apertura de la urna "hay firmas de los fiscales" que según el dirigente ya estaban en el lugar desde antes de que se procediera a abrir la urna.

Para el representante de la Lista de los Centros, "el nerviosismo del lema 'La FEUU en lucha' se debe a los resultados de sus elecciones que los llevan a tener este tipo de actitudes que violentan las mejores tradiciones estudiantiles". Según Mañana, "en Derecho la Lista de los Centros ganó por 600 a 100".

Laner, por su parte, recordó que "cuando la Policía ingresó a la Universidad a detener a un compañero fue en la época más oscura de nuestra historia".

"¿Esta es la FEUU que queremos construir? ¿Esta es la FEUU para todos y todas? ¿Quién puede estar de acuerdo con estas prácticas? Así es como pretende proceder la mal llamada 'Lista de los Centros'. Yo no quiero esto en la Universidad, yo no quiero esto en la Universidad, yo no quiero esto para la FEUU".