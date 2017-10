Cuba: si no hay dinero se paga con sangreCausalidad, casualidad, y embarazo adolescentePropaganda y comunicaciònLa lección de Venezuela. (Abordando eso gris, que parece la teoría).Los nazis “orientales”El puente entre dos mundos en riesgo de caer: los anfibios en peligroASSE precisa reingeniarseHoenir Sarthou y la democracia pintadaLa disciplina partidaria y la corporación políticaEl conflicto entre lo real y lo idealTrump avanza contra el multilateralismo.España - Cataluña 0-0La ética, la transparencia y la altura de la varaNazis uruguayosMás allá de la lecheConversando con Enrique BentancorLos pies desnudos y los combatientes uruguayos de el CheCara a cara frente a la “la mentira”El cambio climático amenaza a ricos y pobres por igualEmbarazo adolescente: compromiso educativo y socialVolvió la teoría...Más educación=menos enfermedad coronariaJuguemos a si tu fuerasPalabras de Fernando Schmidt en la presentación del 'El clavo en el sillón'¡Paren las rotativas.! ¡Ultimo momento!¿Hacia una la ''inmobiliaria judicial''?El Mundial de 2030 a la vistaLa derrota de Merkel confirma desalentadora tendencia en EuropaLa política no debe convivir con la opacidadLuis Lacalle PouEl primer año de la presidencia de Javier Miranda en el FA ¿Cómo debemos ver el vaso?, ¿medio lleno o medio vacío?Tiempo de RenovaciónRoberto Cataldo, el guardián del libro

Juez Gustavo Lleral

Autopsia

Santiago Maldonado habría muerto ahogado

21.10.2017

BUENOS AIRES (Uypress) — De acuerdo a datos preliminares emanados de la autopsia al cuerpo de Santiago Maldonado, se desprende que el joven habría muerto ahogado y su cuerpo llevaba más de 60 días en el agua.

Esa versión fue brindada por varios medios de comunicación, pero no confirmada por el juez Lleral, que lleva adelante el caso, que sí confirmó -luego de más de 12 horas de autopsia, con la presencia de 50 personas en sala- que el cuerpo de Santiago Maldonado no presentaba lesiones, aunque no confirmó la causa de la muerte. Para tener la versión oficial se deberá esperar unos quince días.

El joven tenía puesto un pasamontañas con dibujos de calaveritas y una bufanda enrollados en el cuello. Con rayos X se investigó si había sido ahorcado, pero la radiografía lo descartó, indicaron las fuentes consultadas por Clarín.

En el cuerpo no se encontraron marcas de postas de gomas, cuchilladas, balazos ni piedrazos, dijeron las fuentes consultadas.

"Los peritos confirmaron que no hubo lesiones en el cuerpo", afirmó el juez Gustavo Lleral al abandonar la morgue judicial.

